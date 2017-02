Ultima ora

22:19Calcio: Callejon e Albiol, con il Real partita speciale

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Per José Callejon e Raul Albiol quella di domani sera contro il Real Madrid "sarà una partita speciale". In conferenza stampa, i due ex madridisti spiegano: "Abbiamo trascorso tanti anni qui, abbiamo vinto tante partite. Ma questa sfida è importante per noi, per la società, per i tifosi". "Abbiamo 180 minuti a disposizione - dice Callejon - in cui vogliamo fare il nostro gioco e mettere in difficoltà il Real". "Sarà difficile - concludono i due spagnoli del Napoli - perché loro sono i campioni d'Europa e del mondo, ma con convinzione e consapevolezza possiamo fare grandi cose, perché siamo una grande squadra".

22:16Comuni: referendum Venezia-Mestre, sindaco, illegittimo

(ANSA) - VENEZIA, 14 FEB - "Prendiamo atto che il Consiglio Regionale ha espresso parere favorevole al progetto di legge regionale sulla suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni di Venezia e di Mestre. Un giudizio dato solo sul merito della proposta legislativa, senza un ulteriore approfondimento sulla legittimità dello stesso". Lo afferma il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, sul via libera al referendum sulla separazione o meno di Venezia da Mestre approvato dal Consiglio regionale del Veneto. "I cittadini hanno diritto di esprimersi, cosa che hanno già fatto 4 volte, ma prima di farli votare per la quinta, bisogna prima essere sicuri che tale strumento sia legittimo - avverte Brugnaro -. Il servizio affari giuridici e legislativi della Regione Veneto, per ben due volte, e soprattutto il Dipartimento per gli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall'Avvocatura Civica del Comune di Venezia e quella della Città metropolitana, hanno tutti espresso parere di illegittimità su tale provvedimento".

22:12Calcio: elezioni Figc, Abodi in visita da Malagò

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Visita a sorpresa di Andrea Abodi al Coni: il presidente della Lega di Serie B, sfidante di Carlo Tavecchio alla presidenza della Federcalcio, si è recato in serata dal capo dello sport italiano Giovanni Malagò. "Perché sono qui? Con Malagò ci confrontiamo spesso: lui fa il presidente del Coni ed è giusto che sia così - ha spiegato Abodi al termine dell'incontro, durato circa un quarto d'ora - Per la presidenza della Figc sarà una gara aperta e ancora dobbiamo cominciare a parlare di contenuti. Presenterò un programma di sistema". Quindi, commentando l'annuncio del presidente dell'Associazione italiana allenatori Renzo Ulivieri di appoggiare Tavecchio: "Rispetto la sua posizione, anche se ho visto che ha fatto fatica a spiegarla". In precedenza, era stata raccolta una dichiarazione di Ulivieri: "Abodi ha detto che sono l'uomo che può cambiare il calcio? Lo avrei voluto, ma avrebbe potuto farlo anche lui se due anni fa avesse votato Demetrio Albertini".

22:02Calcio: Sarri, gratificante essere arrivato fin qui

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - "Per me è gratificante aver fatto una carriera lunga, partendo dal basso ed essere arrivato fin qui: è stato formativo. E poi, in certe categorie, vedi di tutto e di più: quindi, o cresci o muori". Maurizio Sarri spiega nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Real Madrid, i sentimenti di un allenatore che è arrivato al top mondiale dopo essere partito da una panchina della seconda categoria dilettanti. "Penso - aggiunge il tecnico del Napoli - che sia un percorso che, generalizzando, dovrebbe essere fatto da tutti. Poi ci sono le grandi eccezioni: per esempio Guardiola, il più grande allenatore attuale, che ha fatto involontariamente dei danni, perché ha invogliato tante società ad andare su quella strada e così, tanti ragazzi giovani che avrebbero potuto diventare grandi allenatori sono stati bruciati".

21:56Roma: assessore Berdini, ora mie dimissioni irrevocabili

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Paolo Berdini, dopo giorni di polemiche, si è dimesso in modo irrevocabile, da assessore all'urbanistica di Roma. L'urbanista affida ad una breve nota il suo addio. "Mentre le periferie sprofondano in un degrado senza fine e aumenta l'emergenza abitativa, l'unica preoccupazione sembra essere lo Stadio della Roma. Dovevamo riportare la città nella piena legalità e trasparenza delle decisioni urbanistiche, invece -dice-si continua sulla strada dell'urbanistica contrattata, che come è noto, ha provocato immensi danni a Roma. Era mia intenzione servire la città mettendo a disposizione competenze e idee. Prendo atto che sono venute a mancare tutte le condizioni per poter proseguire il mio lavoro. Ringrazio coloro che hanno collaborato con me e le tante persone che mi hanno sostenuto in questi mesi di duro impegno. Da questo momento le mie dimissioni sono irrevocabili".

21:54Incendio in casa a Prato, gravissime anziane sorelle

(ANSA) - PRATO, 14 FEB - Due donne sono rimaste coinvolte in un incendio di appartamento a Prato. Sono due sorelle in età e sono state portate all'ospedale in gravissime condizioni; hanno subito anche un arresto cardiocircolatorio che ha reso necessarie manovre di rianimazione sul posto. Le donne abitano al secondo piano di un edificio vicino alla centralissima piazza Mercatale. Le fiamme potrebbero aver avuto origine, secondo una prima ipotesi, da una stufa elettrica. La più grave delle due è quella più anziana, circa 90 anni. L'altra sorella, 73 anni, sarebbe disabile. Nel soccorso i vigili del fuoco le hanno estratte dalla casa e poi le hanno consegnate al 118 con ustioni e importanti problemi respiratori. Dopo le prime terapie, i sanitari le hanno portate col massimo codice di urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Prato.

21:52Il presidente libanese Aoun è in Giordania

(ANSAmed) - AMMAN, 14 FEB - Il presidente libanese Michel Aoun è arrivato in Giordania per la sua prima visita dopo la sua elezione lo scorso ottobre che ha posto fine ad una vacanza istituzionale di due anni e mezzo. Aoun, che guida una numerosa delegazione, è stato accolto all'aeroporto Marka dal re Abdallah, con il quale ha avuto colloqui sugli sviluppi regionali e su questioni di mutuo interesse. I due Paesi arabi dovrebbero firmare una serie di accordi di cooperazione nei settori dei trasporti e dell'energia. Il Libano e la Giordania sono i Paesi che, insieme con la Turchia, ospitano il più alto numero di rifugiati siriani. Il presidente libanese è arrivato ad Amman dall'Egitto, dove aveva incontrato il presidente Abdel-Fattah al-Sisi. Il mese scorso, invece, aveva visitato l'Arabia Saudita e il Qatar. L'offensiva diplomatica di Aoun, che guida una fazione cristiana libanese alleata con il partito sciita filo-iraniano Hezbollah, è diretta a ricucire i rapporti con diversi Paesi arabi della regione.