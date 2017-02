Ultima ora

01:08Diga Usa, tolto l’ordine di evacuazione

(ANSA) - NEW YORK, 14 FEB - Le autorità americane concedono di tornare nelle loro abitazioni ai 200.000 residenti dell'area della diga di Oroville, in California, che erano stati evacuati. Mettendoli però in guardia sul fatto che devono tenersi pronti ad andarsene di nuovo se la situazione dovesse peggiorare.

00:58Libia: salta incontro Sarraj-Haftar

(ANSA) - IL CAIRO, 14 FEB - E' saltato l'incontro tra il premier libico Fayez Al Sarraj e l'uomo forte della Cirenaica, Khalifa Haftar, che avrebbero dovuto incontrarsi oggi al Cairo per discutere di una soluzione della crisi libica. Lo riferisce l'agenzia Ap. Secondo Tareq al Jaroushi, un membro della delegazione del parlamento di Tobruk, è stato il generale Haftar a porre delle precondizioni e a rifiutare di incontrare Sarraj.

00:27Calcio: Champions, un super Psg rifila 4 gol al Barcellona

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Il Paris Saint-Germain ipoteca il passaggio del turno in Champions League battendo il Barcellona 4-0 nella gara d'andata degli ottavi di finale. Al Parco dei principi vanno a segno Di Maria al 18' su punizione e al 55' con un tiro a girare dal limite dell'area; Draxler al 40' su assist di Verratti dopo un pallone perso da Messi a centrocampo; e Cavani al 72' che, servito in area da Meunier, fulmina Ter Stegen sul primo palo. Nell'altro match in programma questa sera, il Benfica supera di misura il Borussia Dortmund: rete di Mitroglou al 3' della ripresa. Entrambe le partite di ritorno sono in programma l'8 marzo.

23:53Calcio: Roma, distorsione al ginocchio per Florenzi

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Brutte notizie per la Roma: Alessandro Florenzi, nell'allenamento odierno con la Primavera, ha subìto un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. L'esterno, spiega il bollettino medico emesso in serata dallo staff sanitario giallorosso, nei prossimi due giorni osserverà riposo e sarà sottoposto a cure antalgiche. L'entità del trauma verrà quantificata con esami strumentali e attraverso il consulto specialistico del professor Mariani nella giornata di venerdì. Lo scorso ottobre Florenzi era stato operato dallo stesso Mariani per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il ritorno del giocatore in gruppo agli ordini di Spalletti potrebbe quindi slittare di qualche settimana.

23:23Scontri in Kashmir, altre vittime

(ANSA) - NEW DELHI, 14 FEB - Quattro soldati indiani e altrettanti militanti musulmani sono morti oggi nello Stato di Jammu & Kashmir in due separati incidenti avvenuti nella Valle. Il portavoce del ministero della Difesa, Rajesh Kalia, ha reso noto al riguardo a New Delhi che un ufficiale dell'esercito è morto per le ferite riportate in uno scontro a fuoco nel distretto di Kupwara in cui sono stati uccisi tre militanti. In precedenza, hanno riferito fonti del governo provinciale, tre soldati ed un militante erano morti ed altre otto persone erano rimaste ferite in mattinata in una battaglia avvenuta fra le forze di sicurezza ed un commando armato nel distretto di Bandipora. In meno di 48 ore, almeno 16 persone, fra cui sei soldati e due civili sono morti in ripetuti scontri avvenuti in Kashmir.

22:55Calcio: Oddo saluta Pescara e chiede scusa

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Massimo Oddo affida ai social network il suo stato d'animo dopo il divorzio dal Pescara. "Il calcio spesso regala grandi gioie, momenti indimenticabili e intense emozioni - scrive il tecnico - Un mix di sentimenti che ci porta ad amare questo sport e a viverlo con grande passione. In questi anni a Pescara ho avuto la fortuna di vivere tutto questo. Un percorso che termina oggi, dopo mesi difficili, durante i quali avrei voluto fortemente aiutare questa squadra a raggiungere l'obiettivo prefissato. Non ci sono riuscito e per questo chiedo scusa alla Città e ai pescaresi che, nonostante tutto, non hanno mai fatto mancare il proprio sostegno. Ringrazio di cuore il mio staff, i giocatori e tutte le persone che lavorano con grande professionalità e dedizione ogni giorno all'interno del Pescara Calcio. Infine, ringrazio il presidente Sebastiani per avermi dato la possibilità d'iniziare una nuova carriera, quella di allenatore, ma soprattutto per avermi regalato la gioia immensa di guidare la mia squadra del cuore".

22:46Calcio: Serie B, Ascoli-Pro Vercelli 3-1

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - L'Ascoli batte 3-1 la Pro Vercelli nel recupero della partita della 22/a giornata di Serie B che avrebbe dovuto essere disputata il 21 gennaio scorso, ma venne rinviata a causa del terremoto di pochi giorni prima e dell'emergenza neve. Sugli scudi due giovani talenti della squadra bianconera: Orsolini, autore di una doppietta (di testa al 4' e di sinistro al 50') e Favilli (in rete di testa al 38'). Il gol della Pro Vercelli lo ha siglato di testa Konate all'84'. Classifica: Frosinone 47 punti; Verona 45; Spal 44; Benevento (-1)* 43; Cittadella 39; Perugia 38; Spezia 37; V. Entella e Bari 34; Carpi e Ascoli 33; Novara e Salernitana 31; Avellino 29; Cesena e Brescia 28; Pisa e Vicenza 27; Latina 26; Pro Vercelli 25; Ternana 23; Trapani 21. (*: un punto di penalizzazione per violazioni Covisoc).