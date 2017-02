Ultima ora

08:54Indonesia: oggi voto locale, test influenza Islam radicale

(ANSA) - BANGKOK, 15 FEB - Si sono aperti oggi in Indonesia i seggi per le amministrative che vedranno andare al voto elettori di 101 città e province, tra cui quelli della capitale Jakarta dove la possibile riconferma dell'attuale governatore Basuki Tjahaj Purnama - sotto processo per blasfemia - è fortemente osteggiata dalla frangia minoritaria ma sempre più influente dei conservatori islamici. Oltre 13mila seggi sono aperti dall'alba di questa mattina nella capitale, in un'elezione che vede Purnama - comunemente soprannominato 'Ahok' - contro due sfidanti. Il governatore, subentrato all'allora presidente Joko Widodo quando questi lasciò la guida di Jakarta per prendere quella del Paese, rimane il favorito contro gli sfidanti Agus Harimurti Yudhoyono - figlio dell'ex presidente Susilo Bambang Yudhoyono - e Anies Baswedan. Se nessun candidato supererà il 50% delle preferenze oggi, com'è probabile, sarà necessario un ballottaggio tra i due più votati in aprile.

08:47Cinema: Harrison Ford sfiora incidente con aereo passeggeri

(ANSA) - NEW YORK, 15 FEB - Harrison Ford ha sfiorato un nuovo incidente aereo a bordo del suo velivolo privato. L'attore stava cercando di atterrare al John Wayne Airport nell'Orange County quando ha sbagliato pista d'atterraggio sfiorando un velivolo dell'American Airlines con 116 persone a bordo. Con una mossa repentina Ford e' riuscito a evitare il peggio. Lo riporta Nbc. Le autorita' stanno indagando sul caso. Ford e' stato coinvolto in diversi incidenti aerei.

08:36Corruzione: arrestati due sindaci del Casertano

(ANSA) - NAPOLI, 15 FEB - I Carabinieri di Maddaloni (Caserta) hanno arrestato, su disposizione del gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, i sindaci dei comuni casertani di Teverola e Vitulazio e un assessore all'Ecologia e un geologo, ritenuti responsabili a vario titolo di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, turbata libertà degli incanti e abuso d'ufficio in concorso. Per il sindaco di Teverola, Dario Di Matteo, è stato disposto il carcere; arresti domiciliari invece per il primo cittadino di Vitulazio, Luigi Romano. (ANSA).

01:08Diga Usa, tolto l’ordine di evacuazione

(ANSA) - NEW YORK, 14 FEB - Le autorità americane concedono di tornare nelle loro abitazioni ai 200.000 residenti dell'area della diga di Oroville, in California, che erano stati evacuati. Mettendoli però in guardia sul fatto che devono tenersi pronti ad andarsene di nuovo se la situazione dovesse peggiorare.

00:58Libia: salta incontro Sarraj-Haftar

(ANSA) - IL CAIRO, 14 FEB - E' saltato l'incontro tra il premier libico Fayez Al Sarraj e l'uomo forte della Cirenaica, Khalifa Haftar, che avrebbero dovuto incontrarsi oggi al Cairo per discutere di una soluzione della crisi libica. Lo riferisce l'agenzia Ap. Secondo Tareq al Jaroushi, un membro della delegazione del parlamento di Tobruk, è stato il generale Haftar a porre delle precondizioni e a rifiutare di incontrare Sarraj.

00:27Calcio: Champions, un super Psg rifila 4 gol al Barcellona

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Il Paris Saint-Germain ipoteca il passaggio del turno in Champions League battendo il Barcellona 4-0 nella gara d'andata degli ottavi di finale. Al Parco dei principi vanno a segno Di Maria al 18' su punizione e al 55' con un tiro a girare dal limite dell'area; Draxler al 40' su assist di Verratti dopo un pallone perso da Messi a centrocampo; e Cavani al 72' che, servito in area da Meunier, fulmina Ter Stegen sul primo palo. Nell'altro match in programma questa sera, il Benfica supera di misura il Borussia Dortmund: rete di Mitroglou al 3' della ripresa. Entrambe le partite di ritorno sono in programma l'8 marzo.

23:53Calcio: Roma, distorsione al ginocchio per Florenzi

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Brutte notizie per la Roma: Alessandro Florenzi, nell'allenamento odierno con la Primavera, ha subìto un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. L'esterno, spiega il bollettino medico emesso in serata dallo staff sanitario giallorosso, nei prossimi due giorni osserverà riposo e sarà sottoposto a cure antalgiche. L'entità del trauma verrà quantificata con esami strumentali e attraverso il consulto specialistico del professor Mariani nella giornata di venerdì. Lo scorso ottobre Florenzi era stato operato dallo stesso Mariani per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il ritorno del giocatore in gruppo agli ordini di Spalletti potrebbe quindi slittare di qualche settimana.