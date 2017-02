Ultima ora

10:46Corea Nord: morte donne sospette omicidio Kim Jong-nam

(ANSA) - PECHINO, 15 FEB - Le due donne sospettate della morte per avvelenamento di Kim Jong-nam, il fratellastro maggiore del leader nordcoreano Kim Jong-un, sarebbero a loro volta decedute: lo riportano i media giapponesi, citando fonti del governo di Tokyo secondo cui sarebbero in corso verifiche. Kim, assassinato lunedì mattina, attendeva di imbarcarsi all'aeroporto di Kuala Lumpur, in Malaysia, su un aereo per Macao. Il governo di Seul ha confermato l'identità di Kim Jong-nam.

09:02Spazio: India, in orbita 104 satelliti con un lancio, record

(ANSA) - NUOVA DELHI, 15 FEB - L'agenzia spaziale indiana afferma di aver lanciato con successo in orbita oggi oltre 100 nano satelliti. L'Organizzazione indiana per le ricerche spaziali (Isro) spiega che i 104 satelliti del peso inferiore di 10 kg l'uno sono stati inviati in orbita con un unico vettore partito dal sud dell'India. Si tratta di un record, che supera quello di 37 satelliti mandati in orbita dalla Russia in un unico lancio nel 2014. I nano satelliti lanciati dall'India - rende noto l'Isro - appartengono a diverse aziende di Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Israele, Paesi Bassi e Kazakistan.

08:58Trump: Flynn, Pence informato due settimane dopo Casa Bianca

(ANSA) - NEW YORK, 15 FEB - Il vice presidente americano Mike Pence e' venuto a conoscenza che l'ex consigliere alla sicurezza Nazionale, Mike Flynn, lo aveva ingannato sui contatti con l'ambasciatore russo il 9 febbraio, due settimane dopo che molti alla Casa Bianca erano stati informati. Lo riportano i media americani citando alcune fonti. Pence in un'intervista in gennaio aveva difeso Flynn, precisando che il tema delle sanzioni non era stato sollevato con l'ambasciatore russo.

08:54Indonesia: oggi voto locale, test influenza Islam radicale

(ANSA) - BANGKOK, 15 FEB - Si sono aperti oggi in Indonesia i seggi per le amministrative che vedranno andare al voto elettori di 101 città e province, tra cui quelli della capitale Jakarta dove la possibile riconferma dell'attuale governatore Basuki Tjahaj Purnama - sotto processo per blasfemia - è fortemente osteggiata dalla frangia minoritaria ma sempre più influente dei conservatori islamici. Oltre 13mila seggi sono aperti dall'alba di questa mattina nella capitale, in un'elezione che vede Purnama - comunemente soprannominato 'Ahok' - contro due sfidanti. Il governatore, subentrato all'allora presidente Joko Widodo quando questi lasciò la guida di Jakarta per prendere quella del Paese, rimane il favorito contro gli sfidanti Agus Harimurti Yudhoyono - figlio dell'ex presidente Susilo Bambang Yudhoyono - e Anies Baswedan. Se nessun candidato supererà il 50% delle preferenze oggi, com'è probabile, sarà necessario un ballottaggio tra i due più votati in aprile.

08:47Cinema: Harrison Ford sfiora incidente con aereo passeggeri

(ANSA) - NEW YORK, 15 FEB - Harrison Ford ha sfiorato un nuovo incidente aereo a bordo del suo velivolo privato. L'attore stava cercando di atterrare al John Wayne Airport nell'Orange County quando ha sbagliato pista d'atterraggio sfiorando un velivolo dell'American Airlines con 116 persone a bordo. Con una mossa repentina Ford e' riuscito a evitare il peggio. Lo riporta Nbc. Le autorita' stanno indagando sul caso. Ford e' stato coinvolto in diversi incidenti aerei.

08:36Corruzione: arrestati due sindaci del Casertano

(ANSA) - NAPOLI, 15 FEB - I Carabinieri di Maddaloni (Caserta) hanno arrestato, su disposizione del gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, i sindaci dei comuni casertani di Teverola e Vitulazio e un assessore all'Ecologia e un geologo, ritenuti responsabili a vario titolo di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, turbata libertà degli incanti e abuso d'ufficio in concorso. Per il sindaco di Teverola, Dario Di Matteo, è stato disposto il carcere; arresti domiciliari invece per il primo cittadino di Vitulazio, Luigi Romano. (ANSA).

01:08Diga Usa, tolto l’ordine di evacuazione

(ANSA) - NEW YORK, 14 FEB - Le autorità americane concedono di tornare nelle loro abitazioni ai 200.000 residenti dell'area della diga di Oroville, in California, che erano stati evacuati. Mettendoli però in guardia sul fatto che devono tenersi pronti ad andarsene di nuovo se la situazione dovesse peggiorare.