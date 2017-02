Ultima ora

12:50Corea Nord: arrestata donna vietnamita per omicidio Kim

(ANSA) - PECHINO, 15 FEB - La polizia malese ha arrestato una "donna vietnamita" sospettata di essere coinvolta nell'uccisione di Kim Jong-nam, il fratellastro del leader nordcoreano Kim Jong-un: lo riporta l'Oriental Daily, secondo cui la donna, tra i 20 e i 30 anni, è stata individuata grazie alle telecamere di sicurezza dell'aeroporto di Kuala Lumpur. La polizia, inoltre, è alla ricerca di altri quattro uomini e di un'altra donna.

12:46Mosca, Snowden in Usa come ‘regalo’ a Trump? Un’assurdità

(ANSA) - MOSCA, 15 FEB - La possibilità che la Russia estradi Edward Snowden negli Usa come 'regalo' al presidente Donald Trump, così come ipotizzato da alcuni media, è "un'assurdità". Così la portavoce del ministero degli Esteri russo. "La parte russa ha già commentato a vari livelli a proposito", ha sottolineato Maria Zakharova. Lo riporta Interfax.

12:43Roberta Ragusa: Riesame, niente cella per il marito

(ANSA) - FIRENZE, 15 FEB - Niente cella per Antonio Logli, condannato in primo grado per la morte della moglie Roberta Ragusa, scomparsa dalla loro casa di San Giuliano Terme (Pisa) nella notte tra il 12 ed il 13 gennaio 2012. L'uomo è sottoposto a obbligo di dimora ed il tribunale del Riesame ha infatti respinto il ricorso della procura di Pisa che chiedeva la custodia cautelare in carcere. Il riesame ha tuttavia inasprito la misura dell'obbligo di dimora, aggiungendo anche il divieto di espatrio e la comunicazione dei luoghi in cui sarà rintracciabile. Respinto anche il ricorso dei difensori che avevano chiesto la revoca della misura dell'obbligo di dimora.

12:40Calcio: Europa League, Roma partita per la Spagna

(ANSA) - FIUMICINO, 15 FEB - All'indomani della "tegola" per il nuovo infortunio a Florenzi, la Roma è in volo per la Spagna dove, domani sera, allo Estadio El Madrigal affronterà il Villareal per l'andata dei 16/esimi di Europa League. I giallorossi sono partiti alle 10.45, da Fiumicino, con un volo charter Alitalia diretto allo scalo di Benlloch. Allo scalo romano tanto entusiasmo e selfie a ripetizione per De Rossi, Dzeko e compagni e un vero "assalto d'affetto" per Francesco Totti, circondato da passeggeri e operatori aeroportuali. Arrivati in Spagna, la formazione si trasferirà in pullman a Villareal. Alle 17.45 conferenza stampa di Spalletti e Fazio. Contemporaneamente, si sta completando dallo scalo romano, il "Ponte aereo" dei tifosi del Napoli alla volta di Madrid per il match degli ottavi di Champions contro il Real Madrid. Quattro i voli di linea programmati diretti a Madrid. Nutrito lo spiegamento di agenti di polizia che sorveglia le fasi d'imbarco, svolte finora senza alcun problema.

12:37Cremlino a Usa, su restituzione Crimea non si discute

(ANSA) - MOSCA, 15 FEB - La Russia non discuterà "con nessuno" il ritorno della Crimea all'Ucraina, "Stati Uniti compresi". Così il portavoce di Putin Dmitri Peskov. "La questione della Crimea - ha sottolineato - non è stata sollevata nel corso della telefonata fra Trump e Putin". La Russia, ha aggiunto Peskow, continuerà a spiegare ai suoi partner, anche agli Usa, la sua posizione sulla Crimea. Per quanto riguarda il rapporto con gli Usa, questi non sono ancora iniziati poiché bisogna attendere che la nuova amministrazione si sia formata del tutto. Lo riportano le agenzie russe.

12:35Terrorismo: Maroni, le moschee abusive saranno chiuse

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - "Ognuno è libero di professare la propria religione, ma le moschee abusive (potenziali centri di reclutamento di terroristi) saranno chiuse". Lo ha scritto il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni sul suo profilo Twitter. Al tweet è allegato un articolo pubblicato oggi sulle pagine milanesi del quotidiano 'Libero', in cui l'assessore lombardo al Territorio Viviana Beccalossi ha ribadito che arriveranno nuove norme regionali riguardanti i luoghi di culto non autorizzati.

12:33Francia: Théo, guerriglia in banlieue, stanotte 12 fermi

(ANSA) - PARIGI, 15 FEB - Sono 12 le persone fermate la notte scorsa in Francia per le violenze urbane legate al caso Théo: una diminuzione importante di incidenti, secondo una fonte di polizia che ha constatato come "in parecchie città francesi è il ritorno a un'attività notturna abituale per poliziotti e pompieri". Nella regione parigina sono state fermate 9 persone, di cui 6 nel dipartimento della Seine-Saint-Denis, dove il 2 febbraio il giovane Théo è stato fermato da 4 poliziotti che lo avrebbero aggredito e stuprato con un manganello. Sono stati 245 i fermi in Francia per incidenti e guerriglia urbana dall'inizio del caso. Intanto, decine di personalità francesi hanno firmato un testo pubblicato oggi su Libération per dire basta alle violenze della polizia in banlieue. Per i firmatari, si tratta di "agenti del disordine". Scritto da un ex collaboratore del sindaco di Brétigny-sur-Orge (Essonne), Steevy Gustave, il testo è stato firmato da artisti e personalità come Patrick Bruel, Hugues Auffray e Josiane Balasko.