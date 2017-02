Ultima ora

14:19Isis: ragazzini yazidi usati come kamikaze a Mosul

(ANSA) - BAGHDAD, 15 FEB - L'Isis ha reso noto di avere usato ragazzini Yazidi rapiti e sottoposti ad un lavaggio del cervello come attentatori suicidi contro le truppe lealiste irachene che hanno riconquistato la parte est di Mosul. In un video diffuso dalle autorità dello Stato islamico della Wilayat (Provincia) di Ninive, vengono mostrati ragazzi dall'apparente età di 12-14 anni mentre vengono addestrati in un campo militare dell'Isis. Si tratterebbe di ragazzi fatti prigionieri a Sinjar, principale città abitata dagli Yazidi nel nord dell'Iraq, occupata nell'estate 2014 dallo Stato islamico e riconquistata dalle forze curde nel novembre 2015. Nello stesso video vengono poi mostrate le immagini dall'alto di due attentati suicidi contro soldati iracheni a Mosul est e si afferma che sono stati compiuti da due di questi ragazzi.

14:18Amri: indagini, voleva raggiungere donna in Sicilia

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Anis Amri, il terrorista tunisino autore della strage di Berlino ucciso in un conflitto a fuoco con due poliziotti a Sesto San Giovanni (Milano), probabilmente nella sua fuga avrebbe voluto raggiungere la Sicilia e, in particolare, Palermo dove era stato detenuto e dove aveva conosciuto una donna siciliana con cui aveva avuto una frequentazione. Donna che, sentita dagli investigatori, ha detto di non sapere nulla della fuga. E' l'ipotesi degli inquirenti milanesi.

14:13Senza dimora morto a Treviso, non escluso omicidio

(ANSA) - TREVISO, 15 FEB - Un uomo di 57 anni di origine etiope, senza fissa dimora, è stato trovato morto nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Treviso. Da un primo esame, l'uomo aveva della profonde ferite alla testa che non fanno escludere l'omicidio. Il cadavere è stato trovato vicino al luogo dove il senza tetto era solito passare la notte. Le indagini, al fine di chiarire la dinamica della vicenda e le responsabilità, sono concentrate anche sull'analisi delle riprese video delle varie telecamere di sorveglianza presenti in zona.(ANSA).

13:58Renzi, su durata governo non decido io, basta discuterne

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "La durata del Governo è un "argomento che ha appassionato per tante settimane gli addetti ai lavori ma che non mi riguarda. Non decido io. Decide il Premier, i suoi ministri, la sua maggioranza parlamentare. E vediamo se almeno su questo possiamo finalmente smettere di discutere". Lo scrive Matteo Renzi sulla eNews.

13:57Pd: Renzi, dibattito interno non interessa cittadini

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Mi capita più volte in queste ore di fermarmi. E domandarmi: ma cosa può apprezzare un cittadino del dibattito di queste ore nel PD? E mi rispondo: nulla, o quasi". Lo scrive nella sua eNews il segretario dem, Matteo Renzi raccontando che "stamattina ne parlavo in stazione con un nostro simpatizzante che mi confermava: A segreta', non ce stamo a capì nulla".

13:54Rapina con ostaggi in oreficeria a Porto Torres

(ANSA) - PORTO TORRES, 15 FEB - Clamorosa rapina ieri sera a Porto Torres in un laboratorio orafo di via Manzoni. Due malviventi armati di pistola, di cui uno travisato con un passamontagna e l'altro con un casco, hanno fatto irruzione nel locale poco prima della chiusura. Hanno minacciato i presenti e rinchiuso in uno stanzino di servizio la titolare, Elena Puggioni, il marito e due clienti. I due rapinatori sono quindi fuggiti con un bottino di 20mila euro in oggetti d'oro. I carabinieri della compagnia di Porto Torres hanno avviato le indagini per individuare i responsabili del colpo che, stando ai primi accertamenti, parlavano con accento sardo. Gli inquirenti stanno anche analizzando le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza.

13:54Incidenti stradali: schianto sulla Brebemi, morti due operai

(ANSA) - BERGAMO, 15 FEB - Due operai sono morti in un incidente stradale avvenuto alle 7 di questa mattina sulla Brebemi, all'altezza di Antegnate (Bergamo). L'autostrada A35 è stata quindi chiusa tra Calcio e Romano fino alle 10,30. Dalla prima ricostruzione un'auto ha tamponato sulla prima corsia un furgone che, nell' impatto, è andato a schiantarsi a sua volta contro un autocarro guidato da un lituano e che era fermo nella piazzola di sosta. Morti i due occupanti del furgone.