16:19Ira Trump, ‘interferenze Fbi-Nsa, situazione grave’

(ANSA) - NEW YORK, 15 FEB - "Nsa ed Fbi non dovrebbero interferire nelle nostre politiche": è l'attacco di Donald Trump su Twitter, furioso per la fuga di notizie di queste ore sulla cosiddetta 'Russian Connection'. Trump fa riferimento a "informazioni illegalmente date al New York Times e al Washington Post". "Una situazione molto grave, un vero scandalo che informazioni segrete - ribadisce - vengano date in maniera illegale dall'intelligence come caramelle. Davvero anti-americano".

16:16Pd:Orlando, io candidato segretario? Problema idee, non nomi

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "La confusione sotto il cielo credo sia molta, e la situazione non è eccellente. Abbiamo molti candidati. Il problema non è di nomi, ma di idee. Se riusciamo a trovare un comun denominatore, evitiamo di dividerci in maniera profonda". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, a L'Aria che tira sul La7, rispondendo alla domanda se si candiderà alla segreteria del Pd. "Io non ho nessuna particolare propensione a mettermi in competizione, prima dovremmo lavorare sulla cooperazione", ha aggiunto. Quanto a Renzi "Io credo che abbia le energie per guidare questo passaggio e il partito. Io - precisa - non ho mai detto che il tema sia Renzi. Farei male l'antirenziano avendo fatto il ministro nel suo governo. Ma dopo la sconfitta del referendum dobbiamo riposizionare il partito. Renzi è la persona che ancora e nonostante tutto può parlare con più forza all'Italia".

16:09Tar Lazio: presidente,”troppi ricorsi,giustizia lenta”

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "E' opinione comune che la giustizia (non solo quella amministrativa) in Italia è troppo lenta e questo danneggia l'economia. Va tenuto presente, però, che la principale causa della lentezza della giustizia è l'eccessivo numero dei ricorsi e dei processi. Non basta solo decidere presto, occorre farlo anche bene". Così il presidente del Tar del Lazio Carmine Volpe nella sua relazione per l'inaugurazione dell'Anno giudiziario 2017. "L'anno scorso ha visto confermato il ruolo del Tar del Lazio nel sistema di giustizia amministrativa nazionale - ha aggiunto - L'incidenza dei ricorsi depositati presso il Tar del Lazio sul totale nazionale, che nel 2015 era del 25,8 %, si è incrementata nel 2016 avvicinandosi al 30%". Per Volpe, inoltre, la dotazione della pianta organica del Tar del Lazio "non è più attuale"." E' diventata - ha sottolineato - del tutto insufficiente, oltreché sproporzionata in difetto, nell'ambito della domanda nazionale di giustizia presentata ai giudici amministrativi di primo grado".

16:07Pd: Renzi a vertice Pd, con congresso salta voto a giugno

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Nella riunione, ieri sera al Nazareno, in cui si è confermata l'intesa tra Matteo Renzi e Dario Franceschini, il leader Pd ha chiarito definitivamente, a quanto si apprende, che con il congresso del Pd le elezioni anticipate a giugno saltano. Nell'incontro renziani e franceschiniani hanno concordato sui tempi del congresso, che dovrebbe concludersi entro aprile, "tempi normali", spiegano dal vertice Pd. Le regole, che la maggioranza vuole le stesse del 2013, saranno decise dalla commissione congresso.

15:58Guida senza patente, 6.000 euro di multa a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 15 FEB - Sei mila euro di multa per guida senza patente e assicurazione, come anche per una serie di altre violazioni amministrative: è il 'conto' presentato dalla polizia stradale di Bolzano ad un automobilista di 21 anni, fermato ieri sera per un controllo. Il bolzanino, pur non avendo al seguito un documento di identità, veniva comunque identificato dall'equipaggio intervenuto grazie alla consultazione dell'archivio delle carte di identità visionando la foto depositata all'atto del rilascio del documento. Da ulteriori accertamenti eseguiti consultando le banche dati in uso alle forze di polizia emergeva che il conducente, oltre ad avere alcuni precedenti di polizia, non aveva mai conseguito la patente di guida e che il veicolo era privo di copertura assicurativa e senza essere in regola con le periodiche revisioni. E' così scattato anche il sequestro amministrativo il veicolo.

15:27Scontro treni: encomio a psicologi, ‘per noi forti emozioni’

(ANSA) - BARI, 15 FEB - Sono più di 250 gli psicologi pugliesi ai quali oggi a Bari è stato consegnato un attestato di encomio per l'impegno dimostrato nella tragedia ferroviaria in cui lo scorso 12 luglio in Puglia morirono 23 persone; e nelle zone terremotate del Centro Italia. Il presidente dell'Ordine degli psicologi di Puglia, Antonio Di Gioia, nel corso del convegno 'La Psicologia dell'emergenza: esperienza e modelli di intervento', ha voluto ringraziarli per essersi "mobilitati" e aver dato la loro disponibilità "anche nelle fasi successive". Gli psicologi intervenuti hanno ricordato in particolare "l'ansia e il panico" delle persone colpite dagli eventi tragici, ma anche "il forte impatto emotivo sugli stessi soccorritori". Anche se, hanno precisato, "quando si interviene in una situazione di emergenza gli operatori vanno incontro ad una anestesia emotiva". Solo quando "andiamo a letto - hanno concluso - facciamo i conti con il sussulto delle emozioni".

15:17Sevizie ad anziano per soldi, arrestato a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 15 FEB - E' accusato di avere seviziato per anni, dall'inizio del 2000 ad ora, un pensionato 80enne per estorcergli complessivamente circa 150 mila euro un etiope di 40 anni arrestato a Perugia dai carabinieri. Soldi - è emerso dall'indagine - destinati all'acquisto di auto e moto, ma anche per subentrare in una società poi fallita. Lo straniero era ospite da tempo nell'abitazione dell'uomo, una villetta isolata alla periferia di Perugia. Viveva in particolare nella mansarda che il pensionato, un ex docente universitario, gli aveva messo a disposizione. L'etiope è accusato di aver colpito con bastonate e schiaffi l'anziano. In un caso, nel dicembre scorso, lo aveva anche costretto a rimanere seduto su una sedia per oltre due ore picchiandolo con un mattarello per avere diecimila euro.