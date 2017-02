Ultima ora

18:00Biathlon: bronzo per azzurra Runggaldier

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - L'azzurra Alexia Runggaldier si è piazzata al terzo posto, ed è quindi medaglia di bronzo, nella gara dei 15 km. donne dei Mondiali di biathlon, in corso di svolgimento a Hochfilzen, in Austria. L'oro è andato alla tedesca Laura Dahlmeier, l'argento alla ceca Gabriela Koukalova.

17:54Sarah: Valentina Misseri, l’assassino è mio padre

(ANSA) - BARI, 15 FEB - "Mia sorella e mia madre sono innocenti. A uccidere Sarah è stato mio padre". Pochi giorni prima della sentenza della Cassazione sull'omicidio di Sarah Scazzi, prevista per il 20 febbraio, Valentina Misseri, sorella di Sabrina, condannata all'ergastolo assieme alla mamma Cosima, ribadisce ad 'OGGI' le sue convinzioni sul delitto. Valentina rivela il contenuto di alcune lettere scritte da Sabrina. "Non sono più la Sabrina di prima - scrive -, tanti lati del mio carattere si sono modificati. Alzarsi ogni mattina con l'ansia di affrontare la giornata... sono diventata ancora più fifona e piena di tormenti". Dalle lettere emergono anche stati d'animo che risalgono a prima della conclusione del processo d'appello: "In questa situazione ho mille paure, è impossibile trovare un po' di pace. Ho scoperto che la verità viene sempre a galla ma dopo morta, non sempre da viva". Oppure: "Ultimamente - scrive Sabrina - sogno il pubblico ministero che mi corre dietro con il coltello. Non ce la faccio più, sono stanca". (ANSA).

17:54Calcio: calo spettatori in A per 3 motivi

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Gli stadi italiani sono semivuoti ma non e' colpa solo della tv: nel girone d'andata della Serie A, gli spettatori per partita sono stati in media 21.457, una copertura del 55% dei posti disponibili, con un calo del 4% rispetto al 2010-2011. E' il dato che emerge dalla ricerca 'Il calcio in fuorigioco? Indagine sulla disaffezione del pubblico italiano nei confronti del sistema calcio' realizzata da Focus in Media, Osservatorio sulla comunicazione e i media della Fondazione per la Sussidiarietà e l'Universita' Cattolica del Sacro Cuore. La ricerca ha indagato i motivi della disaffezione verso il calcio, formulando tre ipotesi. La prima e' quella 'estetica', dovuta al peggioramento della qualità dello spettacolo in campo e alla mancanza di servizi adeguati negli stadi La seconda e' di natura 'organizzativa': i club cnon si sono dimostrati all'altezza dell'organizzazione dello spettacolo La terza ipotesi e' quella 'etica': i ripetuti scandali hanno prodotto una crisi di credibilità del sistema.

17:51Università: domani collettivi di nuovo in corteo a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 15 FEB - Il '36' libero e senza tornelli e le dimissioni del rettore dell'Università di Bologna Francesco Ubertini e del questore Ignazio Coccia. Sono questi gli obiettivi e le parole d'ordine con i quali, dopo gli scontri della settimana scorsa, il Collettivo universitario autonomo tornerà in corteo nella zona universitaria bolognese, domani alle 16. Al centro della protesta ci sarà ancora una volta la biblioteca di lettere di via Zamboni 36, chiusa da giovedì scorso quando la polizia fece irruzione dopo che i collettivi avevano smontato i tornelli installati dall'Università. "Ieri sera - hanno spiegato i portavoce del Cua - un'assemblea con 800-1.000 persone ha deciso di continuare la mobilitazione per chiedere la riapertura del '36' senza tornelli. Vogliamo anche la fine di questa criminalizzazione nei nostri confronti, anche perché più veniamo attaccati e più persone ci sono alle iniziative". Dopo la manifestazione di domani il Cua ha convocato anche una nuova assemblea, per venerdì alle 19. (ANSA).

17:50Mo: Guterres, non c’è alternativa ai 2 Stati

(ANSA) - NEW YORK, 15 FEB - "Non esiste una soluzione alternativa alla soluzione dei due stati in Medio Oriente, e dovremmo fare tutto il possibile per salvaguardarla": lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, all'indomani delle affermazioni della Casa Bianca secondo cui una soluzione per due stati che non porta la pace non e' un obiettivo, perche' la pace e' l'obiettivo.

17:47Rugby: Sidney Tobias nuovo tallonatore delle Zebre Parma

(ANSA) - PARMA, 15 FEB - Un nuovo giocatore si aggiunge alla rosa delle Zebre Rugby fino al termine della stagione agonistica 2016/17; si tratta del tallonatore Sidney Tobias. Il 26enne sudafricano è figlio d'arte; il padre, Errol Tobias, è stato il primo giocatore di colore ad esordire con gli Springboks, la squadra nazionale sudafricana, nel 1981 durante il periodo dell'apartheid. L'atleta ha raggiunto Parma nei giorni scorsi. Andrà ad infoltire il reparto dei tallonatori che ha salutato tre settimane fa Carlo Festuccia tornato agli inglesi Wasps al termine della fase a gironi della Epcr Champions Cup. Sidney Tobias proviene dai Griquas di Kimberley, club col quale ha giocato le ultime due stagioni della Currie Cup, il principale torneo nazionale delle province sudafricane nel quale ha esordito nella stagione 2012 con la maglia degli Eagles di base a George. Cresciuto nell'accademia di Western Province ha esordito in prima squadra nel 2009, a 20 anni, nel campionato nazionale Vodacom Cup, vinto nel 2012 con il Città del Capo.(ANSA).

17:46Gioielliere ucciso: la zia ai killer, non vi perdonerò mai

(ANSA) - NUORO, 15 FEB - "Siete dei miserabili, luridi, assassini. Come Giuda per denari avete tolto ciò che dell'uomo è il bene più prezioso, ma non chiedete il mio perdono perché sarà molto difficile accordarvelo". Si apre così la lettera inviata alla stampa da Maria Murgia, 80 anni, rivolta agli assassini del nipote, Giuseppe Manca, il gioielliere di 63 anni ucciso barbaramente il 7 febbraio nella sua abitazione di Sorgono durante una rapina: l'uomo è stato imbavagliato e legato mani e piedi, è morto per asfissia. "Giuseppe era già stato penalizzato dalla vita - racconta all'ANSA la pensionata, vedova e madre di sei figli - Farò di tutto perché nessuno lo dimentichi e perché i suoi assassini siano assicurati alla giustizia". L'anziana donna affida il suo dolore alla lettera, con la quale vuole mandare un messaggio forte a chi si è macchiato di un reato così grave. "Perché uccidere in quel modo?", si chiede la pensionata.