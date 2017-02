Ultima ora

19:39Banche: Camera conferma fiducia a Governo, 340 sì

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - La Camera conferma la fiducia al Governo sul decreto legge Banche con 340 sì e 126 no. L'Assemblea procede ora all'esame dei 45 ordini del giorno presentati al testo, che dovrebbe concludersi in serata. In base ad accordi informali tra i gruppi parlamentari, al voto finale e definitivo sul provvedimento si giungerà domani.

19:39Calcio: Spalletti, Florenzi? Può essere un guaio

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Le percezioni sono che possa essere anche un guaio e con il dubbio che c'è mi interessa del ragazzo che ho visto". Il tecnico della Roma Luciano Spalletti, non ha nascosto la sua preoccupazione sulla possibile ricaduta dall'infortunio al ginocchio per Alessandro Florenzi. "Lui mi ha detto del fastidio - ha aggiunto Spalletti - . Inizialmente si era fiduciosi, stamani la situazione non era migliorata. Il ragazzo è un campione anche sotto questo aspetto, e riuscirà ad aggirare questa situazione. Il rischio c'è e mi dispiace che il ragazzo possa subire una cosa al livello psicologico. Fondamentale diventa la sua reazione". Ai microfoni di Sky alla vigilia del match di Europa League con il Villarreal Spalletti è tornato sulla questione stadio e sull'apertura da parte del comune di Roma: "sono contento sì, è una strada che bisogna percorrere quella degli stadi nuovi. Anche altre società potranno seguire l'iter degli stadi".

19:37Calcio: De Laurentiis, mi piacerebbe avere Ibra

(ANSA) - NAPOLI, 15 FEB - "Non sono un uomo che invidia gli altri, sono uno che spinge per quello che ha, ma mi piacerebbe avere quel grande gigante che adesso sta nel Manchester United e che ho avuto ospite a Los Angeles a cena una sera. Sì, Ibrahimovic". Aurelio de Laurentiis confessa il suo sogno nel cassetto nel corso di una conversazione con Walter Veltroni rilanciata sui canali social del Napoli. "E' di una simpatia... - racconta il patron azzurro -. Quando è in campo sembra sempre incavolato, ma invece ha una famiglia meravigliosa ed è un uomo anche estremamente piacevole nella conversazione e di grande qualità".

19:00Università: Salvini, collettivi zecche, usare insetticida

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Questi di Bologna sono zecche per i quali ci vuole l'insetticida, come per i topi ci vuole il topicida. Ma i cretini saranno 100, su 80mila studenti di Bologna". Così Matteo Salvini, leader della Lega Nord, sui fatti degli ultimi giorni all'università di Bologna. "Bisogna liberare piazza Verdi - dice ancora Salvini - a suon di manganellate. Io piazza Verdi la ripulirei con gli idranti. Va ripulita con gli idranti, serve acqua. E' già presidiata, ma non basta, serve di più".

18:57Tennis: Wta Doha, Vinci subito fuori

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Nulla da fare per Roberta Vinci nella prosecuzione del match contro Laureen Davis, valido per il primo turno del "Qatar Total Open", torneo Wta Premier dotato di un montepremi di 776.000 dollari in corso sui campi in cemento dell'ultra moderno Khalifa International Tennis Complex di Doha. La statunitense si è imposta in due set con il punteggio di 6/2 6/3. L'incontro era stato sospeso ieri una prima volta e poi rinviato a oggi per la pioggia.

18:57Pd: Zingaretti, un manifesto per restare uniti

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Io non voglio il Pd di Renzi o di Speranza o di Rossi o di Emiliano, voglio ancora il Pd che, proprio in quanto forte di obiettivi e valori comuni e condivisi, poi si dà una linea e una leadership e chiama tutti a sostenerle". Lo scrive il presidente del Lazio Nicola Zingaretti. "Per questo - prosegue - forse pur nei tempi congressuali brevi che ci vogliamo dare, sarebbe importante accompagnare il congresso da un manifesto comune di valori e sfide condivise che - perimetrando un quadro chiaro - faccia sentire tutti a casa". "Liberi di confrontarsi su idee diverse me restando uniti. E' difficile ma, se vogliamo, lo possiamo fare. Vedo che la discussione si sta avvitando sul tema delle date" del congresso e delle elezioni. È sicuramente importante definire un orizzonte temporale", "ma non credo che questo possa essere il punto principale: c'è un Governo che sta governando, c'è un orientamento della maggioranza sul calendario congressuale e non credo possa essere questo il punto di rottura".

18:52Milano: palme in piazza Duomo. Sala, sospendo il giudizio

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - In piazza Duomo a Milano sono arrivate le palme, che fanno parte del nuovo allestimento verde sponsorizzato dal colosso della caffetteria Starbucks che arriverà nel 2018 con il suo primo punto vendita a Milano. La società ha vinto il bando del Comune per il restyling degli spazi verdi alle spalle del monumento equestre a Vittorio Emanuele II. La novità ha scatenato alcune polemiche da parte del centrodestra a Palazzo Marino e non solo. Oltre alle palme saranno piantati anche dei banani e una serie di fiori rosa. "Da cittadino sospendo anch'io il giudizio: vediamo quando sarà finito il lavoro - ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala -. Tendenzialmente non mi dispiace, però, voglio vedere bene, quando tutto sarà finito". "Il riferimento storico c'è - ha concluso -. Richiama l'Ottocento e la sovrintendenza è stata positiva".