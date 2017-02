Ultima ora

21:09Prof religione nella bufera, lezioni sesso? “E’ educazione”

(ANSA) - NUORO, 15 FEB - "Le polemiche contro di me sono costruite sul pressapochismo e sull'ignoranza, vogliono mettere il becco sulle mie lezioni. Sto valutando di sporgere denuncia per mobbing all'ufficio scuola della Diocesi di Nuoro perché si sono espressi senza conoscere i fatti". Così Giovanni Siotto, 32 anni, il professore di Religione in diverse scuole medie della provincia di Nuoro, finito nella bufera per aver svolto in classe educazione sessuale e aver consigliato ai suoi alunni due libri adolescenziali ritenuti dai genitori "troppo espliciti". I testi nell'occhio del ciclone sono "Ho 12 anni e faccio la cubista mi chiamano Principessa" e "Facciamolo a skuola. I genitori si sono rivolti ai dirigenti scolastici e al vescovo di Nuoro per chiedere l'immediato allontanamento del docente. "Il professore ha sbagliato mestiere", ha detto l'alto prelato affiancando la protesta delle famiglie. "Si parla di educazione, per poter dare ai ragazzi gli strumenti su cui basare la propria vita", ribatte Siotto.

20:59Malato Sla: funerali in Duomo a Montebelluna

(ANSA) - MONTEBELLUNA (TREVISO), 15 FEB - "Lui non avrebbe voluto tutto questo clamore, a volte strumentalizzato". Lo ha detto oggi, in un passaggio della sua omelia nel corso del funerale di Dino Bettamin, il parroco di Montebelluna, don Antonio Genovese. Il riferimento è alla discussione nata intorno alla scelta assunta dallo stesso Bettamin, malato di Sclerosi laterale amiotrofica (Sla), di chiedere di essere sedato ed addormentato fino alla conclusione naturale della sua vita, ormai compromessa dall'aggravarsi della malattia. "Ha vissuto una vita di grande sofferenza negli ultimi anni - ha proseguito il sacerdote - ma di gioia e amore con amici e famiglia. Ha amato la vita fino alla fine, fino a quando la sofferenza è diventata insopportabile, ha chiesto di andare incontro al Signore. Rispettiamo in silenzio e senza parole fuori luogo - ha concluso Genovese - il dolore e la sofferenza".

20:48Calcio: De Laurentiis, serie A andrebbe ridotta

(ANSA) - NAPOLI, 15 FEB - "Bisognerebbe fare una nuova legge sugli stadi perche' la vecchia l'hanno distrutta per colpa del nuovo sindaco di Firenze che ci ha voluto mettere le mani all'ultimo momento per fare un torto alla Sensi e a Lotito". E' una delle priorità indicate dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per il rilancio del calcio italiano nel corso di una lunga intervista a Walter Veltroni. "Poi - prosegue - bisognerebbe creare le condizioni di sicurezza negli stadi e poi dovremmo riuscire a fare il vero campionato europeo con Italia, Spagna, Francia, Germania e Inghilterra con 60 partite tra andata e ritorno tra le prime 6 di ogni campionato". Sulla serie A: "una volta negli anni '80 erano 16 le squadre. Adesso siamo inopinatamente arrivati a 20. Il signor Lotito per farsi bello, perche' ha interessi in serie B e in serie C, sta pompando a dismisura con l'aiuto delle squadre minori perché si possa dare un paracadute di 65 milioni a quelli che retrocedono. Ma mi auguro che Lotti faccia tabula rasa".

20:37Omicidio clochard a Treviso, un fermo

(ANSA) - TREVISO, 15 FEB - Sarebbe stata fermata una persona nel quadro delle indagini per l'omicidio di Giampietro Piccolo, 57 anni, trovato morto stamani nei pressi della stazione ferroviaria di Treviso. L'uomo, italiano di origini etiopi, da tempo senza fissa dimora, secondo quanto si apprende da fonti investigative, sarebbe stato ucciso a colpi di bottiglia. La vittima, infatti presentava varie lesioni sul corpo, soprattutto sulla testa. E' stato trovato esanime nel luogo dove l'uomo era solito dormire. Gli investigatori nel frattempo stanno svolgendo indagini nell'ambiente delle persone senza fissa dimora, che gravitano soprattutto nell'area della stazione, cercando di ricostruire gli ultimi movimenti di Piccolo. Non si esclude che la vittima avesse rapporti con il mondo dei tossicodipendenti. L'attenzione è puntata in particolare sulla visione dei filmati delle varie telecamere di sorveglianza presenti in zona.

20:32Calcio: Spalletti, Villarreal esame importante per Europa

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Vogliamo giocare queste partite, siamo di fronte a un esame importante per il passaggio del turno in Europa. Il Villarreal è una squadra forte, compatta dietro e forte nelle ripartenze. Sarà difficile venire a capo". Così Luciano Spalletti alla vigilia della sfida di Europa League col Villarreal. "Dovremo essere bravi domani sera dimostrando di essere all'altezza, facendo vedere subito le nostre qualità - aggiunge il tecnico della Roma in conferenza stampa -. Dobbiamo assolutamente fare risultato. Nessuno può nascondersi, né io né i giocatori. Chi porta il nome di Roma non può nascondersi". Spalletti si è anche soffermato sul nuovo problema accusato da Florenzi al ginocchio operato lo scorso ottobre: "Mi è preso lo sgomento quando mi ha detto di aver sentito di nuovo male. Il rischio che questo trauma distorsivo gli abbia creato delle complicazioni c'è. Se temo un altro intervento? Io temo tutto visto che le sensazioni del ragazzo non sono buone. La mia è una sensazione di malessere".

20:22Basket: Sassari punta a Coppa Italia

(ANSA) - SASSARI, 15 FEB - "Salgo su quell'aereo con l'idea e la volontà di andare a giocare tre partite". È un Federico Pasquini particolarmente carico quello che si presenta nella sala stampa della club house societaria alla vigilia della partenza per Rimini. Da venerdì la Dinamo Banco di Sardegna Sassari prenderà parte alle Final Eight di Coppa Italia. Dopo le vittorie nel 2014 e 2015, i biancoblù sognano sulla scorta dell'entusiasmo di questa fase della stagione, che li ha visti risalire in campionato sino al quarto posto e giocarsi con Nymburk l'accesso ai quarti di Champions League "Sono sensazioni belle, sul piano emotivo è un'esperienza senz'altro positiva, tutto ci guardano e noi siamo chiamati a una prova super", dice il coach di Sassari. "Queste sono le situazioni in cui conta molto la cura dei dettagli, perché ogni errore vale doppio", è la riflessione. "Dobbiamo concentrarci su quegli aspetti apparentemente piccoli, ma che possono fare la differenza", avverte.

20:21Marra: inquirenti valutano ipotesi giudizio immediato

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Sulla vicenda della presunta corruzione che vede indagati l'ex capo del personale del Comune di Roma, Raffaele Marra, e l'imprenditore Sergio Scarpellini, gli elementi raccolti avrebbero fatto maturare la certezza della responsabilità dei due e ciò potrebbe, a questo punto, anche portare gli inquirenti a chiedere al gip il giudizio immediato. Si tratta di un rito che consente di saltare l'udienza preliminare portando il processo direttamente in aula.