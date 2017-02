Ultima ora

22:16Testimone caso Uva uccide il padre con una coltellata

(ANSA) - VARESE, 15 FEB - Alberto Bigioggero, l'uomo che nel 2008 fu fermato insieme a Giuseppe Uva dai carabinieri mentre spostavano alcune transenne nel centro di Varese (e poi è divenuto testimone nel processo per la morte di Uva), ha ucciso suo padre con una coltellata, intorno alle 19 di oggi. A quanto si apprende, forse al culmine di una lite all'interno di un appartamento di viale dei Mille a Varese, l'uomo ha sferrato almeno un fendente all'addome del genitore, Ferruccio Bigioggero, uccidendolo. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato di Varese. "Non riesco a crederci: in questo periodo Alberto era tranquillo, mi ha mandato un messaggio ieri invitandomi a teatro, al suo spettacolo, perché stava studiando recitazione", ha detto in lacrime Lucia Uva, sorella di Giuseppe. "Alberto aveva smesso di bere e di assumere droghe - ha raccontato - sono sconvolta".

22:15Calcio: Pescara, Zeman per ora rifiuta

(ANSA) - PESCARA, 15 FEB - Doccia fredda ma non gelata. Zeman avrebbe detto no al Pescara, almeno per il momento. A giugno forse sì. Ma non sono da escludere colpi di scena nelle prossime ore. Questo l'esito della lunga giornata iniziata con l'incontro a Roma fra il presidente Daniele Sebastiani e il ds biancazzurro Peppino Pavone da una parte e Zdenek Zeman dall'altra. Il boemo non se l'è sentita di entrare in corsa a situazione compromessa e con una squadra distante dal suo modo di vedere il calcio. Le parti si rivedranno a giugno quando il Pescara tornerà alla carica. Il presidente biancazzurro, preso atto del no almeno momentaneo del boemo, starebbe pensando alla soluzione Zauri fino a giugno. Le alternative, che non trovano grandissimo credito, sono quelle di Liverani e Mandorlini. Intanto la squadra oggi ha svolto la seduta di allenamento al Poggio degli Ulivi. Bahebeck ha subito un nuovo trauma al soleo del polpaccio sinistro, per l'ex Psg almeno una settimana di stop. È tornato invece in gruppo Alberto Gilardino.

22:01Calcio: Sousa, Borussia in forma servirà impresa

(ANSA) - FIRENZE, 15 FEB - "Questa è una partita importante non solo per la Fiorentina ma per il calcio italiano". Paulo Sousa introduce così la sfida che attende la sua squadra contro il Borussia Moenchengladbach per l'andata dei 16/i di Europa League. "Chi è favorito tra noi e il Borussia? Non mi piace fare pronostici, però di certo questa è una delle sfide più belle dell'attuale Europa League e chi passerà avrà molte chance di arrivare fino in fondo. Ovviamente - sorride il tecnico viola - mi auguro che sia la Fiorentina. Andiamo ad affrontare un avversario forte, di spessore, che sa giocare con grande intensità e difendere in modo organizzato. Per questo motivo servirà la migliore Fiorentina, servirà un'impresa". "Il regalo che vorrei? Tornare a Firenze con un bel risultato - afferma Federico Bernardeschi, che domani compirà 23 anni. Io e i miei compagni vogliamo fare di tutto per restare in questa competizione perché ci teniamo moltissimo. Siamo qui per provare a vincere e faremo di tutto".

21:47Nato: Stoltenberg, mandare soldati fa parte del contributo

(ANSA) - BRUXELLES, 15 FEB - "L'equa ripartizione degli oneri non riguarda solo la spesa ma anche la contribuzione alle missioni e operazioni della Nato". Così il segretario generale dell'Alleanza, Jens Stoltenberg, risponde a Italia e Spagna che reclamano una valutazione non solo quantitativa ma anche qualitativa del contributo. "E' vero - ha detto - Italia e Spagna stanno davvero contribuendo in molti modi, con la presenza in Afghanistan e in Kosovo, con i Patriot della Spagna in Turchia. E l'Italia contribuisce in molti modi, con operazioni marittime e con l'aumentata presenza avanzata nell'est. Siamo molto grati per questi contributi. Nel quadro più ampio della ripartizione degli oneri, mandare soldati alle operazioni fa parte del contributo. E lodo Italia e Spagna per quello che stanno facendo". Stoltenberg ha anche ribadito che "centinaia di migliaia di soldati europei" hanno partecipato all'operazioni in Afghanistan lanciata "per rispondere a un attacco agli Usa". "Quindi la contribuzione europea è sostanziale".

21:42Rugby: Sei Nazioni, torneo finito per Laidlaw

(ANSA) - GLASGOW, 15 FEB - Torneo delle 6 Nazioni già finito per Greig Laidlaw, mediano di mischia e capitano della Scozia. Secondo quanto ha fatto sapere la federugby scozzese, l'infortunio riportato contro la Francia è più serio del previsto. Gli esami hanno infatti evidenziato la distorsione dei legamenti di una caviglia. "Il danno è esteso - è scritto in una nota della Scottish rugby union - e il nostro capitano non potrà giocare la restante parte del torneo". Laidlaw salterà quindi le sfide contro Galles, Inghilterra e Italia (18 marzo a Edimburgo).

21:23Tennis: Atp Baires, Lorenzi subito eliminato

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Nulla da fare per Paolo Lorenzi nel primo turno dell' "Argentina Open", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 546.680 dollari in corso sulla terra battuta di Buenos Aires. Il 35enne senese, numero 37 Atp ed ottava testa di serie, reduce dalla finale di Quito ha ceduto per 6-3 6-3, in un'ora e 33 minuti di gioco, alL'austriaco Gerald Melzer Già al secondo turno Alessandro Giannessi, numero 127 del ranking mondiale, passato attraverso le qualificazioni, che stasera si gioca un posto nei quarti con lo spagnolo Pablo Carreno Busta. Nella notte italiana il 26enne mancino di La Spezia ha battuto in rimonta per 5-7 7-6(8-6) 6-4 il brasiliano Rogerio Dutra Silva. Semaforo rosso, invece, per Fabio Fognini: il 29enne ligure numero 43 Atp e settima testa di serie, ha ceduto al primo turno per 6-4 6-3, in poco meno di un'ora ed un quarto di partita, allo spagnolo Tommy Robredo, numero 550 Atp, in gara con il ranking protetto.

21:17Calcio: De Laurentiis, nessun tetto a extracomunitari

(ANSA) - NAPOLI, 15 FEB - Non solo calcio giocato ma anche molta politica di Lega nella conversazione registrata a Madrid tra Walter Veltroni e il patron del Napoli Aurelio de Laurentiis al quale viene chiesto se gli dispiaccia il fatto di avere un solo italiano tra i titolari del suo Napoli. "Non mi dispiace affatto - risponde - perche' io sarei per mettere gli italiani in serie B e in serie C, dove farei crescere i nuovi eroi, con un tetto di 25 anni massimo. E lascerei la serie A, che è un'industria, libera come accade in Belgio e in Portogallo di fare qualunque tipo di acquisto di extracomunitari. Piuttosto, mi sembra incredibile che Tavecchio o il nuovo presidente della Figc possano ammettere l'iscrizione di squadre che hanno i bilanci dissestati. Agnelli ed io eravamo assolutamente favorevoli alle seconde squadre - ricorda poi de Laurentiis - ma siamo stati 'segati' da Lotito che controlla quei 14/15 club minori. Eppure sono le prime sei squadre che fanno vendere il prodotto a Mediaset, Sky e Rai e che fanno la serie A".