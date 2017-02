Ultima ora

00:18Calcio: Champions, Bayern Monaco-Arsenal 5-1

(ANSA) - MONACO DI BAVIERA, 15 FEB - Bayern Monaco-Arsenal 5-1 (1-1) nella partita di andata degli ottavi di finale della Champions League, giocata all'Allianz Arena. Queste le reti: nel pt 11' Robben, 30' Alexis Sanchez; nel st 8' Lewandowski, 11' e 18' Thiago Alcantara, 43' Muller. Il match di ritorno è in programma il 7 marzo.

00:18Champions: Insigne “Differenza col Real solo nel risultato”

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "La differenza tra noi e il Real la dice solo il risultato perchè abbiamo dimostrato di saper giocare e abbiamo fatto una grande partita contro i campioni d'Europa e del mondo". Così Lorenzo Insigne subito dopo il 90' di Real Madrid Napoli, ai microfoni di Premium. "Al di la del risultato abbiamo fatto una grande partita - le parole dell'attaccante - complimenti ai miei compagni. Abbiamo lottato fino a alla fine, peccato per il risultato ma abbiamo ritorno al San Paolo dove lotteremo per 90 minuti. Il real - prosegue l'azzurro - è una grande squadra con 18 fenomeni, noi abbiamo fatto grande gara, siamo venuti qui con umiltà, e lotteremo fino alla fine".

00:16Calcio: Champions, Real Madrid-Napoli 3-1

(ANSA) - MADRID, 16 FEB - Il Real Madrid ha battuto il Napoli per 3-1 nella partita di andata del confronto valido per gli ottavi di finale di Champions League, giocata al Santiago Bernabeu. Ospiti in vantaggio all'8' pt con un bel gol di Lorenzo Insigne, poi per il Real sono andati a segno Benzema (18' pt), Kroos (4' st) e Casemiro (9' st). Il match di ritorno è in programma allo stadio San Paolo il 7 marzo.

22:16Testimone caso Uva uccide il padre con una coltellata

(ANSA) - VARESE, 15 FEB - Alberto Bigioggero, l'uomo che nel 2008 fu fermato insieme a Giuseppe Uva dai carabinieri mentre spostavano alcune transenne nel centro di Varese (e poi è divenuto testimone nel processo per la morte di Uva), ha ucciso suo padre con una coltellata, intorno alle 19 di oggi. A quanto si apprende, forse al culmine di una lite all'interno di un appartamento di viale dei Mille a Varese, l'uomo ha sferrato almeno un fendente all'addome del genitore, Ferruccio Bigioggero, uccidendolo. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato di Varese. "Non riesco a crederci: in questo periodo Alberto era tranquillo, mi ha mandato un messaggio ieri invitandomi a teatro, al suo spettacolo, perché stava studiando recitazione", ha detto in lacrime Lucia Uva, sorella di Giuseppe. "Alberto aveva smesso di bere e di assumere droghe - ha raccontato - sono sconvolta".

22:15Calcio: Pescara, Zeman per ora rifiuta

(ANSA) - PESCARA, 15 FEB - Doccia fredda ma non gelata. Zeman avrebbe detto no al Pescara, almeno per il momento. A giugno forse sì. Ma non sono da escludere colpi di scena nelle prossime ore. Questo l'esito della lunga giornata iniziata con l'incontro a Roma fra il presidente Daniele Sebastiani e il ds biancazzurro Peppino Pavone da una parte e Zdenek Zeman dall'altra. Il boemo non se l'è sentita di entrare in corsa a situazione compromessa e con una squadra distante dal suo modo di vedere il calcio. Le parti si rivedranno a giugno quando il Pescara tornerà alla carica. Il presidente biancazzurro, preso atto del no almeno momentaneo del boemo, starebbe pensando alla soluzione Zauri fino a giugno. Le alternative, che non trovano grandissimo credito, sono quelle di Liverani e Mandorlini. Intanto la squadra oggi ha svolto la seduta di allenamento al Poggio degli Ulivi. Bahebeck ha subito un nuovo trauma al soleo del polpaccio sinistro, per l'ex Psg almeno una settimana di stop. È tornato invece in gruppo Alberto Gilardino.

22:01Calcio: Sousa, Borussia in forma servirà impresa

(ANSA) - FIRENZE, 15 FEB - "Questa è una partita importante non solo per la Fiorentina ma per il calcio italiano". Paulo Sousa introduce così la sfida che attende la sua squadra contro il Borussia Moenchengladbach per l'andata dei 16/i di Europa League. "Chi è favorito tra noi e il Borussia? Non mi piace fare pronostici, però di certo questa è una delle sfide più belle dell'attuale Europa League e chi passerà avrà molte chance di arrivare fino in fondo. Ovviamente - sorride il tecnico viola - mi auguro che sia la Fiorentina. Andiamo ad affrontare un avversario forte, di spessore, che sa giocare con grande intensità e difendere in modo organizzato. Per questo motivo servirà la migliore Fiorentina, servirà un'impresa". "Il regalo che vorrei? Tornare a Firenze con un bel risultato - afferma Federico Bernardeschi, che domani compirà 23 anni. Io e i miei compagni vogliamo fare di tutto per restare in questa competizione perché ci teniamo moltissimo. Siamo qui per provare a vincere e faremo di tutto".

21:47Nato: Stoltenberg, mandare soldati fa parte del contributo

(ANSA) - BRUXELLES, 15 FEB - "L'equa ripartizione degli oneri non riguarda solo la spesa ma anche la contribuzione alle missioni e operazioni della Nato". Così il segretario generale dell'Alleanza, Jens Stoltenberg, risponde a Italia e Spagna che reclamano una valutazione non solo quantitativa ma anche qualitativa del contributo. "E' vero - ha detto - Italia e Spagna stanno davvero contribuendo in molti modi, con la presenza in Afghanistan e in Kosovo, con i Patriot della Spagna in Turchia. E l'Italia contribuisce in molti modi, con operazioni marittime e con l'aumentata presenza avanzata nell'est. Siamo molto grati per questi contributi. Nel quadro più ampio della ripartizione degli oneri, mandare soldati alle operazioni fa parte del contributo. E lodo Italia e Spagna per quello che stanno facendo". Stoltenberg ha anche ribadito che "centinaia di migliaia di soldati europei" hanno partecipato all'operazioni in Afghanistan lanciata "per rispondere a un attacco agli Usa". "Quindi la contribuzione europea è sostanziale".