01:19Garante dei minori sequestrata in comunità migranti Puglia

(ANSA) - BARI, 15 FEB - La garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, Filomena Albano, insieme con altre persone, è stata sequestrata all'interno della comunità per minorenni stranieri non accompagnati di Cassano delle Murge (Bari) mentre stava effettuando un giro di incontri in Puglia. Il sequestro è durato circa un'ora e sono stati i carabinieri a liberare le persone costrette a rimanere chiuse nella struttura dove ci sono circa 30 ragazzi provenienti prevalentemente da Gambia, Nigeria ed Egitto.

01:09Champions: Maradona “Non siamo morti, fiducioso per ritorno”

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Abbiamo avuto la possibilità di fare il 3-2 con Mertens... ma non siamo morti. Sono fiducioso per la partita di ritorno. #ForzaNapoli!!!". Così su Facebook Diego Armando maradona dopo la sconfitta degli azzurri al Bernabeu contro il Real Madrid.

00:46Champions: De Laurentiis, al Napoli è mancata la ‘cazzimma’

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Questa sera ai ragazzi è mancata la 'cazzimma' napoletana. L'ha avuta solo Insigne, gli altri non esistevano, erano come bloccati di fronte a questi mostri sacri del Real Madrid. La nostra inadeguatezza serale avrebbe potuto permettere al Real di fare 5-0, diciamo che ci è andata di lusso". E' un Aurelio De Laurentiis non troppo soddisfatto del risultato di Real Madrid-Napoli quello che commenta il match. "Quando saremo nella bolgia del San Paolo - aggiunge il presidente - gli altri potranno andare in confusione, quindi credo che niente sia ancora perso. Credo che a Napoli sarà tutta un'altra storia. Ma ripeto: per come ha saputo fare e gestire quel gol, la 'cazzimma' d'oro va a Insigne. Ma forse se non avessimo avuto l'incidente di Milik questa sera avremmo visto un'altra partita. Ma non voglio entrare nel merito delle scelte, e non mi permetto di dare consigli: posso non condividere certe scelte ma non oserei mai dirlo e certe cose continuo a tenerle per me".

00:18Calcio: Champions, Bayern Monaco-Arsenal 5-1

(ANSA) - MONACO DI BAVIERA, 15 FEB - Bayern Monaco-Arsenal 5-1 (1-1) nella partita di andata degli ottavi di finale della Champions League, giocata all'Allianz Arena. Queste le reti: nel pt 11' Robben, 30' Alexis Sanchez; nel st 8' Lewandowski, 11' e 18' Thiago Alcantara, 43' Muller. Il match di ritorno è in programma il 7 marzo.

00:18Champions: Insigne “Differenza col Real solo nel risultato”

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "La differenza tra noi e il Real la dice solo il risultato perchè abbiamo dimostrato di saper giocare e abbiamo fatto una grande partita contro i campioni d'Europa e del mondo". Così Lorenzo Insigne subito dopo il 90' di Real Madrid Napoli, ai microfoni di Premium. "Al di la del risultato abbiamo fatto una grande partita - le parole dell'attaccante - complimenti ai miei compagni. Abbiamo lottato fino a alla fine, peccato per il risultato ma abbiamo ritorno al San Paolo dove lotteremo per 90 minuti. Il real - prosegue l'azzurro - è una grande squadra con 18 fenomeni, noi abbiamo fatto grande gara, siamo venuti qui con umiltà, e lotteremo fino alla fine".

00:16Calcio: Champions, Real Madrid-Napoli 3-1

(ANSA) - MADRID, 16 FEB - Il Real Madrid ha battuto il Napoli per 3-1 nella partita di andata del confronto valido per gli ottavi di finale di Champions League, giocata al Santiago Bernabeu. Ospiti in vantaggio all'8' pt con un bel gol di Lorenzo Insigne, poi per il Real sono andati a segno Benzema (18' pt), Kroos (4' st) e Casemiro (9' st). Il match di ritorno è in programma allo stadio San Paolo il 7 marzo.

22:16Testimone caso Uva uccide il padre con una coltellata

(ANSA) - VARESE, 15 FEB - Alberto Bigioggero, l'uomo che nel 2008 fu fermato insieme a Giuseppe Uva dai carabinieri mentre spostavano alcune transenne nel centro di Varese (e poi è divenuto testimone nel processo per la morte di Uva), ha ucciso suo padre con una coltellata, intorno alle 19 di oggi. A quanto si apprende, forse al culmine di una lite all'interno di un appartamento di viale dei Mille a Varese, l'uomo ha sferrato almeno un fendente all'addome del genitore, Ferruccio Bigioggero, uccidendolo. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato di Varese. "Non riesco a crederci: in questo periodo Alberto era tranquillo, mi ha mandato un messaggio ieri invitandomi a teatro, al suo spettacolo, perché stava studiando recitazione", ha detto in lacrime Lucia Uva, sorella di Giuseppe. "Alberto aveva smesso di bere e di assumere droghe - ha raccontato - sono sconvolta".