12:08Mo: nuove nomine ai vertici di al-Fatah

(ANSAmed) - TEL AVIV, 16 FEB - A quasi due mesi dalla conclusione della settima conferenza di al-Fatah, i suoi quadri dirigenti hanno eletto la scorsa notte Mahmud al-Alul alla carica di vice-capo del movimento e Jibril Rajub a quella di segretario generale. Lo rende noto la stampa odierna che osserva peraltro che questi risultati rappresentano un insuccesso per Marwan Barghuti, che sconta un ergastolo in Israele. Abu Mazen (82 anni) riveste anche le cariche di presidente dell'Autorita' nazionale palestinese e dell'Olp. La nomina di al-Alul, viene fatto notare, riguarda solamente al-Fatah e non e' dunque indicativa riguardo la futura successione di Abu Mazen alla guida dell'Anp e dell'Olp.

11:48Moto: test Australia, Vinales sorprende tutti

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Partito Jorge Lorenzo, è ormai chiaro che Valentino Rossi ha in casa un nuovo rivale da battere, oltre a Marc Marquez: è Maverick Vinales che, a colpi di tempi record, si sta imponendo all'attenzione del Circus della MotoGp già in questa fase di test. Così, nel secondo giorno di prove sul circuito di Phillip Island, il 22enne spagnolo ha fatto gli auguri a modo suo al nove volte campione del mondo, che proprio oggi compie 38 anni: ovvero, stracciando il tempo della pista australiana con un 1'28"847, più veloce di 650 millesimi di quello stabilito ieri da Marquez (oggi a 462 millesimi). Rossi, da parte sua, arranca in 8/a posizione (+0"827 su Vinales), dopo il buon 2/o posto di ieri. Ma molto peggio ha fatto il suo ex compagno di squadra Lorenzo, passato dalla Yamaha alla Ducati: è 15/o a oltre 1" da Vinales, dopo essere stato già ieri fuori dalla top 10. Per quanto riguarda gli altri piloti, da segnalare il 3/o crono di Cal Crutchlow su Honda Lcr (+0"478) e il 5/o di Andrea Dovizioso su Ducati (+0"636).

11:42Siria: Ong, 24 uccisi in raid turchi, 11 minorenni

(ANSAMed) - BEIRUT, 16 FEB - Ci sono undici minori, tra cui bambini, nel bilancio di 24 civili uccisi nelle ultime ore sotto bombardamenti turchi ad al Bab, l'ultima roccaforte dell'Isis nel nord-ovest della Siria. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus).

11:40Insegnante uccisa: processo Rosboch, nuova udienza a Ivrea

(ANSA) - TORINO, 16 FEB - Nuova udienza, a Ivrea, del processo sull'omicidio di Gloria Rosboch. Davanti al gup Alessandro Scialabba compaiono Gabriele Defilippi e Roberto Obert, autori materiali dell'omicidio, la madre di Defilippi, Caterina Abbattista (a processo per concorso in omicidio) ed Efisia Rossignoli, a processo solo per truffa. Quest'ultima sarà interrogata dal procuratore capo Giuseppe Ferrando, che ha coordinato le indagini. Il giudice dovrà esprimersi sulla richiesta presentata dai legali di Defilippi di sottoporre il ragazzo a una perizia psichiatrica. Insegnante di Castellamonte di 49 anni, Gloria Rosboch fu uccisa nei boschi di Rivara, nel Torinese, il 13 gennaio 2016. Il suo corpo venne ritrovato in una discarica della zona soltanto alcuni giorni dopo. La donna aveva denunciato Defilippi, suo ex allievo, per truffa: gli aveva consegnato 187 mila euro per un fantomatico investimento e in cambio della promessa, mai mantenuta, di una vita insieme.(ANSA).

11:38Francia: la Procura prosegue inchiesta su Fillon

(ANSA) - PARIGI, 16 FEB - La Procura finanziaria nazionale francese ha annunciato che proseguirà l'inchiesta su François Fillon e i presunti impieghi fittizi della moglie Penelope e dei suoi due figli.

11:34Abusi sessuali su 3 dipendenti in azienda, ‘capo’ a giudizio

(ANSA) - PAVIA, 16 FEB - E' accusato di aver violentato, sul posto di lavoro, tre dipendenti della sua impresa di pulizie. Un imprenditore di 60 anni, titolare di un'impresa nel Pavese, è stato rinviato a giudizio con l'accusa di violenza sessuale aggravata dal rapporto professionale con le vittime degli abusi. Le indagini della Procura di Pavia, coordinate dal pubblico ministero Andrea Zanoncelli, sono scattate dopo che le tre donne (che si costituiranno parte civile al processo che inizierà il 30 marzo) hanno presentato denuncia. L'imprenditore, secondo quanto è emerso dall'inchiesta, rivolgeva le sue attenzioni soprattutto a dipendenti alle prese con problemi personali, reduci da separazioni, con figli da mantenere e più che mai bisognose, quindi, di un lavoro. Le violenze sarebbero avvenute sul lavoro e, in alcuni casi, anche nelle abitazioni delle donne.

11:25Droga e traffico di rifiuti, sequestrati beni nel Foggiano

(ANSA) - BARI, 16 FEB - Beni per un valore complessivo di circa un milione di euro - undici terreni, sette immobili, due società, conti correnti, libretti di deposito e 16 mezzi - sono stati sequestrati nel Foggiano dalla Dia di Bari e dai carabinieri di San Severo (Foggia) a due presunti esponenti di spicco della criminalità foggiana. I destinatati dei sequestri, disposti dalla magistratura di Foggia, sono Leopoldo Cartanese, detenuto, ritenuto dedito al traffico di droga e alle rapine, e Gerio Ciaffa, ritenuto partecipe di una banda dedita al traffico di rifiuti. Per traffico di rifiuti Ciaffa è stato condannato in appello, nel maggio scorso, a 3 anni e 9 mesi di reclusione. Ciaffa già in passato ha subito numerosi sequestri: i terreni a cui sono stati apposti i sigilli sono complessivamente 79, per un totale di 179 ettari; i 55 mezzi sequestrati tra escavatori, trattori, rimorchi, auto e moto. (ANSA).