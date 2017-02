Ultima ora

15:06Omicidio a Treviso: in carcere presunto assassino

(ANSA) - TREVISO, 16 FEB - E' finito, nella notte, in carcere Andrea Williams Guizzetti, 33 anni, fermato ieri nell'ambito delle indagini per l'omicidio di Giampietro Piccolo, 57 anni, trovato morto ieri mattina nei pressi della stazione ferroviaria di Treviso. Lo rende noto la questura di Treviso. Il presunto omicida, un cittadino italiano di origine cilena, già noto alle forze dell'ordine per i suoi numerosi precedenti, è stato rintracciato poche ore dopo la scoperta del cadavere e portato in procura dove è stato sottoposto ad un pressante interrogatorio conclusosi nella notte con il provvedimento del pm Massimo De Bortoli. Dopo l'analisi della scena del crimine, gli investigatori hanno ricostruito la dinamica dell'omicidio, accertando che la vittima, mentre stava ancora dormendo, è stata più volte, e con violenza, colpita alla testa con una bottiglia. Sulla base degli elementi raccolti, il magistrato ha disposto il fermo di indiziato di delitto di Guizzetti che è stato così portato in carcere.(ANSA).

15:05Milleproroghe: ok Senato a fiducia con 153 sì

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - L'Aula di Palazzo Madama ha approvato con 153 voti favorevoli il decreto legge Milleproroghe per il quale il governo ha chiesto la fiducia. Il testo ora passa all'esame della Camera. I voti contrari sono stati 99, nessun astenuto.

15:04Terremoto: ancora 5.300 sfollati sulla costa

(ANSA) - ANCONA, 16 FEB - Il 30% degli albergatori della costa marchigiana che ospitano i terremotati è disponibile a mantenere gli sfollati dell'entroterra nelle proprie strutture. E' il dato fornito dal direttore di Confcommercio Marche Massimiliano Polacco, riferito ai propri associati. Attualmente le persone che hanno trovato sistemazione in albergo, al mare, sono 5.300. La questione, dunque, è complessa, perché con l'avvicinarsi della stagione estiva gli albergatori si trovano a dover fare scelte precise. "Noi - spiega Polacco - abbiamo fatto alcune proposte alla Regione: un aumento del contributo, fino a 50 euro, per ogni persona ospitata, e la certezza che a luglio gli albergatori, quelli che in pratica rinunciano alla stagione, non si ritrovino con nulla in mano". "C'è poi una terza operazione - aggiunge - che stiamo portando avanti con i funzionari della Regione: stiamo cercando di riavvicinare i terremotati ai loro paesi, ricollocandoli negli alberghi agibili. Contiamo di riportarne almeno 1.550 più vicini alle loro case".

15:03Migranti: passeur ‘a scopi umanitari’, iniziato processo

(ANSA) - IMPERIA, 16 FEB - "Stimo Felix perché ha fatto qualcosa di buono. La solidarietà è necessaria nei confronti di persone che scappano dalla guerra e dalla miseria, come gli eritrei. Le persone di estrema destra affermano cose orribili sui migranti". Lo ha detto stamani fuori dal tribunale di Imperia Luce, la madre di Felix Croft, il no border francese di 28 anni abitante a Nizza arrestato nel luglio scorso alla barriera autostradale di Ventimiglia mentre all'interno della propria auto, una Citroen station wagon, tentava di portare in Francia una famiglia di migranti nigeriani. Oggi, infatti, davanti al tribunale collegiale si è aperto il processo al ragazzo accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con l'aggravante del numero di persone trasportate. Per l'occasione è stato organizzato un presidio da parte di una ventina di no border italiani e francesi a sostegno del ragazzo. Felix, infatti, ha più volte dichiarato di aver agito spinto da ragioni umanitarie e non economiche. "Dicono che avesse delle armi nella sua auto e sapete cos'erano queste armi - ha detto la mamma del giovane -? dei coltellini. Inoltre, aveva con sé 50 euro per la benzina e dicono che questi sono i soldi con cui lo hanno pagato". Secondo l'avvocato difensore di Félix, Ersilia Ferrante, "non siamo di fronte a un passeur ma una persona che ha agito per ragioni umanitarie e chiediamo l'assoluzione perché non c'è lucro".(ANSA).

14:46Calcio: Serie B, Di Paolo arbitra Verona-Spal

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Gli arbitri della 26/a giornata (5/a di ritorno) di Serie B, in programma sabato 18 febbraio alle ore 15: Bari-Ternana, Mainardi di Bergamo (Dei Giudici-Muto/Nicoletti); Carpi-Brescia, Abisso di Palermo (Caliari-Cecconi/Volpi); Cittadella-Avellino, Marini di Roma 1 (Zappatore-De Troia/Provesi); Latina-Novara (domani alle 20.30), Baroni di Firenze (Disalvo-Colarossi/Balice); Perugia-Entella, Illuzzi di Molfetta (Cangiano-Robilotta/Pagliardini); Pisa-Frosinone (domenica alle 15), Ghersini di Genova (Baccini-Rocca/Martinelli); Pro Vercelli-Benevento, Pasqua di Tivoli (Intagliata-Lanotte/Sacchi); Salernitana-Cesena, La Penna di Roma 1 (Gori-Raspollini/Carella); Spezia-Trapani, Piccinini di Forlì (Margani-Villa/Miele); Verona-Spal (lunedì alle 20.30), Di Paolo di Avezzano (Bindoni-C. Rossi/Maggioni); Vicenza-Ascoli, Marinelli di Tivoli (Fiore-Pagnotta/Meleleo).

14:40Calcio: Allegri, non stiamo pensando già al Porto

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - "Il pensiero va tenuto lontano dal Porto, perché domani c'è una partita da vincere: gli scudetti passano anche dalla vittoria di queste partite". Così Massimiliano Allegri alla vigilia dell'anticipo di campionato con il Palermo, "squadra che con Lopez ha più ordine e concede meno spazi - osserva il tecnico della Juventus - Non possiamo scherzare: siamo a -14 dalla fine del campionato ed ogni errore può costarci caro. L'atteggiamento non va sbagliato e i ragazzi, che sono molto responsabili, lo sanno". Allegri difende poi il collega del Napoli Maurizio Sarri, che il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha criticato per la sconfitta con il Real Madrid: "Non ho mai polemizzato su quello che può dire o no un presidente, ma a Sarri c'è da fare i complimenti per il lavoro che sta facendo. Il Napoli non ha una grandissima esperienza in campo internazionale, ma ha fatto una buonissima partita contro il Real, che ha giocatori di altissimo livello. Può comunque ribaltare ancora il risultato".

14:39Insegnante uccisa, perizia psichiatrica per Defilippi

(ANSA) - TORINO, 16 FEB - Il gup Alessandro Scialabba ha accolto la richiesta di perizia psichiatrica chiesta dai suoi legali per Gabriele Defilippi, il 23enne reo confesso dell'omicidio della sua ex insegnante Gloria Rosboch. È quanto emerso poco fa nel corso dell'udienza preliminare del processo in cui è imputato con l'amante, Roberto Obert, e la madre, Caterina Abbattista, quest'ultima accusata di omicidio in concorso. "L'hanno ammazzata due volte...", commenta l'anziano padre di Gloria Rosboch, Ettore. Ad accompagnarlo in tribunale l'avvocato Stefano Caniglia, che ha preferito non commentare la decisione del gup di accogliere la richiesta di perizia, che allunga i tempi del processo. Il gup ha accolto la richiesta di rito abbreviato avanzata dai legali di Roberto Obert, complice di Defilippi e suo amante all'epoca del delitto. Momenti di tensione all'uscita dal tribunale di Caterina Abbattista, madre di Defilippi, accusata di concorso in omicidio. "Sei una assassina, come tuo figlio", le hanno urlato alcune persone.(ANSA).