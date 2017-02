Ultima ora

17:47Lavrov, ‘produttivo incontro con Tillerson’

(ANSA) - MOSCA, 16 FEB - Il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov ha definito "produttivo" l'incontro a Bonn con il segretario di Stato Usa Rex Tillerson a margine della ministeriale del G20. Lo riferisce la Tass. Il capo della diplomazia russa ha inoltre dichiarato che nel faccia a faccia non si e' parlato delle sanzioni Usa contro la Russia. "Ci aspettiamo che la Russia onori i suoi impegni sottoscritti a Minsk e lavori alla de-escalation della violenza in Ucraina", ha da parte sua dichiarato il segretario di Stato americano.

17:42Pd: Finocchiaro, bene Orlando, senza sinistra no partito

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - "Le suggestioni e il percorso indicato da Andrea Orlando mi sembra possano essere un punto di partenza importante per la nostra discussione". Lo afferma il ministro per i Rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro (Pd) in una nota nella quale dichiara anche che "il Pd non può esistere, in un momento così complesso e difficile, senza la sinistra". L'obiettivo è "rimettere insieme le migliori esperienze di governo del centrosinistra che si sono misurate nelle città, nelle regioni e nel Paese e ritrovare ragioni di unità, marcando chiaramente la discontinuità con gli errori del passato". "Campo Progressista - ha aggiunto - prosegue in piena autonomia il lavoro di costruzione della rete di cittadini, associazioni, realtà civiche e territoriali che hanno a cuore un programma politico per la giustizia sociale, per la tutela dell'ambiente, per lo sviluppo economico e per i diritti dei lavoratori".

17:38Calcio: Abodi, punto sui programmi e non ai voti

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - "Io continuo a cercare di farmi conoscere e far conoscere i programmi, la caccia al voto la lascio agli altri". Lo ha affermato Andrea Abodi, candidato alla presidenza della Figc, a margine dell'assemblea delle società di Lega Pro oggi a Firenze, che ha votato per la sua candidatura. Al termine dei lavori, il presidente di Lega Gabriele Gravina aveva messo in guardia dai fenomeni di "stalking elettorale". Abodi ha annunciato che chiederà di poter esporre il proprio programma elettorale ai delegati dell'Associazione allenatori, il cui presidente Renzo Ulivieri ha annunciato il sostegno all'avversario Carlo Tavecchio. "Ho tanti argomenti da trattare con Ulivieri - ha spiegato Abodi - Mi auguro che organizzi un incontro, così come nella nostra Lega verrà invitato Tavecchio". In precedenza, sempre su Tavecchio, Abodi aveva detto: "Due anni e mezzo fa abbiamo fatto un investimento fiduciario; ora, senza entrare nel dettaglio, possiamo dire che quell'investimento è stato a rendimento zero, anzi, sotto zero".

17:32Scomparso a Bologna, sopralluogo Ris nella casa

(ANSA) - BOLOGNA, 16 FEB - Un sopralluogo di un paio d'ore, con le tradizionali tute bianche, oltre a lampade e reagenti chimici per cercare eventuali tracce di sangue nella casa di Biagio Carabellò, il 47enne bolognese di cui non si hanno notizie dal 23 novembre 2015. Nell'appartamento di via Raimondi, zona Bolognina, questa mattina sono arrivati i Carabinieri del Ris di Parma, per le verifiche da tempo richieste dall'avvocato Barbara Iannuccelli, che assiste i familiari dello scomparso. I militari del Reparto Investigazioni Scientifiche nel pomeriggio si sono spostati anche in via Mazza, sempre alla Bolognina, per svolgere gli stessi accertamenti anche nell' appartamento dove abita una conoscente di Biagio, Simona Volpe, indagata nell'inchiesta sulla scomparsa con le ipotesi di reato di uso di atto falso e di distruzione e occultamento di testamento olografo. (ANSA).

17:29Nucleare:comitati rilanciano battaglia,mai depositi Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 16 FEB - No al deposito di scorie nucleari in Sardegna. Soprattutto se l'Isola dovesse ricevere rifiuti radioattivi anche dal resto d'Europa. Allarme e invito alla mobilitazione vengono rilanciati dal comitato Gettiamo le Basi con un tam tam allargato agli altri componenti del comitato No nucle. "Abbiamo ragionevoli indizi - spiega Marietta Cao, responsabile di Gettiamo le Basi - per dire che la questione deposito in Sardegna non è affatto finita. E che anzi, proprio ora che la mobilitazione si è fermata, è il momento di stare ancora più attenti. Perchè si parla, secondo informazioni che riteniamo molto attendibili, di installare nell'Isola un deposito geologico multinazionale condiviso". Un impianto sicuro, dicono gli esperti, in grado di garantire l'isolamento dalla biosfera delle scorie finché la loro radioattività non sia scesa a livelli non pericolosi per l'uomo e per l'ambiente. Le formazioni geologiche profonde, capaci di restare stabili e inalterate per periodi che si misurano nell'ordine di tempi geologici, sarebbero dunque perfette, in particolare le miniere di sale, ma anche i bacini argillosi o i bacini di granito non fratturato. Elementi che riconducono alla Sardegna e che ora saranno esaminati dagli attivisti dei comitati sardi, che negli anni scorsi erano scesi in piazza per scongiurare il rischio di un deposito isolano: la scelta veniva data più volte per imminente ma, ricorda Cao, sulla vicenda era calato il silenzio. "I sospetti che la scelta possa ricadere sulla Sardegna anche per il deposito geologico multinazionale sono noti - ribadisce l'antinuclearista - pochi residenti, non c'è rischio terremoti e ci sono invece zone militari che consentono eventualmente di 'difendere' il deposito da terra e dal cielo". Un tira e molla che dura ormai da tredici anni. "I primi segnali risalgono al 2003 - ricorda Cao - ma una grossa campagna stampa aveva scongiurato il pericolo. La spia si era riaccesa tre anni fa. E anche in quel caos la mobilitazione popolare aveva consigliato di rimandare la scelta. Ora ci risiamo. E noi continuiamo a dire no". (ANSA).

17:27Scomparso 30enne foggiano, non si esclude lupara bianca

(ANSA) - TORREMAGGIORE (FOGGIA), 16 FEB - Un ragazzo di 30 anni con piccoli precedenti penali per spaccio di droga, Matteo Masullo, di Torremaggiore, è scomparso da una decina di giorni. Sul caso indagano i carabinieri del Comando provinciale di Foggia che non escludono possa trattarsi di un caso di lupara bianca legato al mondo della spaccio di stupefacenti. Secondo la ricostruzione degli investigatori Masullo, il 7 febbraio scorso, si è recato a Termoli dalla sua fidanzata. All'improvviso ha lasciato la giovane dicendole che sarebbe andato a prendere un caffè con degli amici, ma non è più tornato. A denunciare la scomparsa sono stati i genitori.

17:20Figlio del boss Parisi torna a cantare in piazza in Puglia

(ANSA) - BARI, 16 FEB - Due anni fa il sindaco di Bari, Antonio Decaro, gli aveva negato le autorizzazioni per il concerto di Capodanno in piazza, invece il prossimo 26 febbraio il cantante neomelodico Tommy Parisi, figlio del boss Savino, sarà sul palco a Putignano (Bari), nell'ambito degli eventi organizzati per il carnevale. Il cantante pugliese, per la prima volta dopo l'arresto per associazione mafiosa, la scarcerazione e la decisione dei giudici che hanno detto no alla sorveglianza speciale, parteciperà a una manifestazione pubblica in Puglia. "Lui sarà il frontman, il principale protagonista. Ci ha assicurato che organizzerà l'esibizione di un collettivo di cantanti neomelodici, ma non abbiamo ancora ultimato i preparativi", dice Vito Sabatino, responsabile organizzativo dell'associazione Trullando che ha predisposto 'N' de Jos'r', una rassegna di eventi musicali e gastronomici nelle strade del centro storico. "Abbiamo saputo della vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto ma noi lo abbiamo invitato come artista".