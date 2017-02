Ultima ora

20:01Sardegna: Paci-Bressa, nuovo Patto. Oltre 100mln nel 2017

(ANSA) - CAGLIARI, 16 FEB - Verso un nuovo Patto tra il Governo e la Sardegna sul fronte finanziario. Oggi a Roma, in occasione del tavolo convocato al ministero degli Affari regionali, il sottosegretario Gianclaudio Bressa e l'assessore al Bilancio, Raffaele Paci, hanno tracciato il percorso che consentirà all'Isola di tenere in cassa i propri soldi e usarli per realizzare programmi di investimento e di crescita. L'obiettivo sarà perseguito in due tempi. Per il 2017 si punta ad alcune risposte immediate: accesso ai fondi per le Regioni (70 milioni di euro), per le Province e le Città Metropolitane (22 milioni) e al Fondo nazionale per i farmaci innovativi (ancora da quantificare la quota parte spettante alla Regione ma solo per l'epatite C nel 2015 sono stati spesi 50 mln e 80 nel 2016). I primi due sono fondi dai quali, sulla base di un decreto della presidenza del Consiglio dei ministri, la Sardegna rischia di restare esclusa. A partire dal 2018, invece, si lavorerà per abbattere drasticamente i contributi regionali per la riduzione del debito pubblico nazionale, ovvero gli accantonamenti che per il 2017 ammontano a 684 milioni di euro. "Oggi abbiamo avviato un percorso importante che vogliamo porti ad alcuni risultati già quest'anno, alla definizione di nuove condizioni sulla gestione delle finanze e sulla tutela dei diritti dei cittadini sardi - ha detto Paci al termine della riunione - Abbiamo trovato una buona apertura da parte del Governo sia rispetto alle richieste per quest'anno che su quelle in prospettiva". (ANSA).

19:56Giovani uccisi in Sardegna: il giallo delle telefonate

(ANSA) - SASSARI, 16 FEB - Le conversazioni telefoniche avute dal supertestimone Alessandro Taras con suo fratello e con un investigatore, di cui non c'è traccia nei tabulati della compagnia telefonica, restano al centro del processo a carico di Paolo Enrico Pinna, il giovane di 19 anni accusato con il cugino Alberto Cubedd, di 21, degli omicidi di Gianluca Monni e Stefano Masala, uccisi tra il 7 e l'8 maggio del 2015. Nell'udienza celebrata oggi al Tribunale dei minori di Sassari, la Procura ha presentato una nota con cui i carabinieri che avevano investigato in seguito ai due delitti confermano che quelle telefonate ci sono state e che sono state intercettate e trascritte. Affermazioni che contribuiscono a rendere ancora più inspiegabile il motivo per cui non risultino nei tabulati consegnati da Vodafone e acquisiti su richiesta dei legali della difesa, gli avvocati Agostinangelo Marras e Angelo Merlini. Già una settimana fa i difensori avevano sottolineato questa anomalia, rilevando come nelle informative dei carabinieri si desse conto di quelle conversazioni telefoniche che non compaiono nei tabulati. Oggi la conferma da parte degli investigatori, ai quali i due legali replicheranno nel corso della prossima udienza, fissata per il 23 febbraio. Per ora la difesa non è entrata nel merito delle novità emerse nel corso degli ultimi giorni: secondo la Procura di Nuoro, infatti, l'esecutore materiale dell'omicidio di Gianluca Monni è Alberto Cubeddu, mentre Paolo Enrico Pinna, minore all'epoca dei fatti, sarebbe rimasto a bordo dell'auto di proprietà della famiglia di Stefano Masala, il giovane di Nule di cui da quel giorno non si è più avuta traccia. Tuttavia nell'ordinanza che ha portato in carcere Pinna, lo stesso viene indicato come colui che ha sparato le fucilate mortali contro lo studente di Orune. (ANSA).

19:54Giovane ucciso a Trani, la Polizia ferma un uomo

(ANSA) - TRANI, 16 FEB - Un uomo di 32 anni, Giulio Vitolano, di Trani, con diversi precedenti penali, molti dei quali per droga, è stato fermato quale sospettato dell'omicidio di Antonio Mastrodonato, il 21enne ucciso con colpi di pistola mentre era per strada, in via Superga, domenica scorsa, 12 febbraio. Il fermo è stato disposto dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari ed è stato eseguito dalla Polizia. Stando a quanto emerge dalle indagini, Mastrodonato, che era da poco uscito da una sala scommesse di via Superga, è stato seguito e colpito a poca distanza con diversi colpi di pistola.

19:49Conosce donna su web e invia foto compromettenti, ricattato

(ANSA) - CROTONE, 16 FEB - Ha conosciuto una donna sul web e, dopo avere chattato con lei, è stato indotto ad inviarle delle foto in atteggiamento compromettente. Immediatamente, però, si è visto arrivare una richiesta di denaro per evitare la divulgazione delle immagini. Protagonista dell'ennesimo caso di estorsione a sfondo erotico è un ragazzo della provincia di Crotone attirato in trappola dall'avvenenza della donna conosciuta su un sito web di incontri. Il ragazzo, però, dopo avere pagato attraverso la ricarica di alcune carte postapay, ha pensato bene di rivolgersi alla Polizia postale per denunciare l'accaduto. Le indagini degli esperti hanno portato all'identificazione di una coppia della provincia di Salerno. La Procura della Repubblica di Crotone ha disposto una perquisizione in casa dei due che ha portato alla scoperta e al sequestro delle carte postepay e dello smartphone utilizzati per compiere l'estorsione.(ANSA).

19:45Maltrattamenti in asilo, titolare patteggia pena

(ANSA) - BOLOGNA, 16 FEB - Un anno e dieci mesi, con la sospensione condizionale. E' la pena patteggiata davanti al Gup di Bologna dalla titolare del piccolo gruppo educativo 'I cuccioli' di Imola, asilo nido privato oggetto di sequestro preventivo a ottobre. La Procura contestava a S.T. diversi episodi di maltrattamenti aggravati a bambini anche sotto i tre anni di età, condotte aggressive e mortificanti e di aver nascosto bambini in sovrannumero in caso di ispezioni, piccoli ai quali veniva razionato il cibo. "La sentenza di patteggiamento è un dato importante, perché segna, per l'imputata, la conclusione di un percorso educativo che non avrebbe mai dovuto intraprendere", ha detto l'avvocato Desi Bruno, che rappresenta i genitori dei bambini presenti nel procedimento. I danni provocati "sono in corso di accertamento". E' necessario, prosegue Bruno, che "la comunità territoriale, tramite le sue istituzioni, vigili affinché non si ripetano più situazioni di tale gravità che coinvolgono minori in età tenerissima". (ANSA).

19:36Germania: Trudeau ricevuto da Gauck, domani vede Merkel

(ANSA) - BERLINO, 16 FEB - Con un ricevimento a Schloss Bellevue, la residenza del presidente federale tedesco, è iniziata la visita in Germania di due giorni del premier canadese Justine Trudeau. Il premier è stato accolto dall'attuale presidente Joachim Gauck, che fra poche settimane sarà sostituito da Frank-Walter Steinmeier, eletto domenica scorsa. Tra i temi di cui si discuterà "dovrebbe esserci anche quello del nuovo presidente Usa", scrive la Dpa. Domani Trudeau sarà invece ricevuto da Angela Merkel alla cancelleria, in seguito farà visita assieme a Merkel alla Breitscheidplatz, il luogo dell'attentato al mercatino di Natale.

19:21Basket:Mens Sana,vizio notifica,rinviata udienza preliminare

(ANSA) - SIENA, 16 FEB - Difetto di notifica, perciò il gup di Siena Roberta Malavasi ha disposto questa mattina il rinvio al 6 aprile dell'udienza preliminare del processo riguardante l'inchiesta 'Time Out' sulla Mens Sana Basket, la plurititolata squadra di pallacanestro della città, fallita nel luglio 2014. La decisione del gup è dovuta al ritardo di un giorno nella notifica della convocazione d'udienza a Ferdinando Minucci, ex presidente ed ex gm della Mens Sana Basket, tra gli imputati a processo. Sono 14 le persone indagate e 33 i reati contestati a vario titolo: dall'associazione a delinquere al riciclaggio e alla ricettazione, frode fiscale, bancarotta fraudolenta, emissione di fatture per operazioni inesistenti, omessa denuncia, false comunicazioni sociali e ricorso abusivo al credito. Quando il giudice ha chiesto indicazioni ai legali in merito all'intenzione di presentare richiesta di rito alternativo, la difesa dell'imputata Olga Finetti, ex segretaria della Mens Sana Basket, ha annunciato che chiederà il patteggiamento.