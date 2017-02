Ultima ora

22:28Europa League: la Fiorentina vince 1-0 a Moenchengladbach

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - La Fiorentina ha battuto 1-0 (1-0) il Borussia-Moenchengladbach nel match di andata dei sedicesimi di finale dell'Europa League. Decisiva la prodezza su punizione di Bernardeschi al 44' del primo tempo.

22:25Calcio: Obama segue su Twitter la squadra del Darmstadt

(ANSA) - BERLINO, 16 FEB - La squadra del Darmstadt viaggia malinconicamente all'ultimo posto della Bundesliga ma può fregiarsi di un nuovo e illustre fan: Barack Obama. Si è saputo che l'ex presidente degli Usa segue su Twitter le vicende della squadra tedesca, così il nuovo allenatore della squadra, Torsten Frings, cui la società ha affidato le residue speranze di salvezza, ha invitato Obama a Darmstadt, nel sud dell'Assia. "Barack è il benvenuto a una nostra partita", ha detto Frings scherzando ma non troppo nella conferenza stampa odierna, "ma deve farcelo sapere per tempo, in modo che possano essere prese le necessarie misure di sicurezza". Non è noto il motivo per cui Obama abbia deciso di seguire proprio le vicende di questa formazione, promossa lo scorso anno nella massima divisione tedesca e al suo secondo anno già a rischio retrocessione e nessuno dei rappresentanti della società del Darmstadt ha saputo spiegarsi le ragioni di un così famoso fan", scrive l'agenzia di stampa tedesca Dpa.

22:11Fifa: Infantino a fianco della Fondazione Stefano Borgonovo

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Anche il presidente della Fifa Gianni Infantino 'scende in campo' a fianco della Fondazione Stefano Borgonovo e la lotta allo Sla. Lo fa sapere la vedova dell'ex attaccante della Fiorentina, Chantal Borgonovo, che ha incontrato il massimo dirigente del calcio mondiale. "Bellissimo incontro con Gianni Infantino - è il commento della Borgonovo -. Il presidente della Fifa supporta la Fondazione e la lotta contro la Sla". Sui social è stata anche postata una foto dell'incontro.

21:59Trump, nuovo bando immigrazione la prossima settimana

(ANSA) - WASHINGTON, 16 FEB - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato "un nuovo ordine esecutivo entro la prossima settimana per proteggere gli Usa". Lo ha detto in conferenza stampa dopo la bocciatura da parte dei giudici del bando precedente. Il nuovo decreto sull'immigrazione sarà "fatto su misura" dopo la decisione della Corte d'Appello del Nono Circuito, che ha confermato la sospensione sul bando degli arrivi da sette paesi a maggioranza musulmana, ha aggiunto il presidente rispondendo a chi gli chiedeva dei contenuti del nuovo decreto.

21:45Scariche elettriche per allevare cavalli,animali sequestrati

(ANSA) - TORINO, 16 FEB - Si sono conclusi con il sequestro di due cavalli e una denuncia per maltrattamenti sugli animali gli accertamenti di guardie zoofile e carabinieri della compagnia di Chivasso in una azienda agricola di Caluso, nel Torinese, specializzata nell'allevamento e nella vendita di equini. Nella struttura sono stati sequestrati anche strumenti di tortura che davano scosse elettriche ai cavalli. Scoperte, e sequestrate, anche due carabine ad aria compressa non denunciate. (ANSA).

21:37Indagato a Roma Tiziano Renzi

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Tiziano Renzi, padre dell'ex presidente del consiglio Matteo Renzi, è indagato dalla Procura di Roma nell'inchiesta sugli appalti Consip, la centrale acquisti della pubblica amministrazione. Tiziano Renzi avrebbe ricevuto oggi un invito a comparire nel quale si ipotizza il reato di concorso in traffico di influenza. I pm di piazzale Clodio intendono sentirlo a breve, forse già la prossima settimana. Il procedimento all'attenzione dei pm romani è uno stralcio dell'inchiesta avviata a Napoli e inviata a Roma per competenza territoriale. Nell'inchiesta risultano indagati anche il ministro Luca Lotti, il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Tullio Del Sette e il comandante della Legione Toscana dei carabinieri, il generale Emanuele Saltalamacchia. Nei loro confronti la Procura contesta i reati di rivelazione del segreto d'ufficio e favoreggiamento.

21:33Tiro a volo: azzurri skeet in raduno, poi Coppa Mondo India

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Ultimo stage tecnico per la nazionale italiana di Skeet, specialità olimpica del tiro a volo, che il prossimo 24 febbraio partirà per Nuova Delhi per partecipare alla prima prova della Coppa del mondo. Ad ospitare i 6 azzurri convocati dal ct Andrea Benelli è il Tav La Bottaccia di Castel di Guido (Roma), sede abituale d'allenamento per la campionessa Olimpica di Rio Diana Bacosi. Con lei ad allenarsi sulle pedane ci saranno l'altro olimpionico Gabriele Rossetti, Riccardo Filippeli, Domenico Simeone (Fiamme Oro), Chiara Di Marziantonio e Katiuscia Spada. "In questi tre giorni ci concentreremo sul lavoro di rifinitura - ha spiegato Benelli, a sua volta oro olimpico, nel 2004 ad Atene -. Quello di Nuova Delhi sarà il primo appuntamento del nuovo quadriennio e l'Italia si presenterà in India con i due campioni olimpici, entrambi reduci da un periodo molto impegnativo in cui sono stati travolti dai mille impegni post Giochi, ma malgrado tutto in ottima forma. Daremo tutti il massimo, come sempre".