00:26Europa League: la Roma travolge 4-0 il Villarreal in Spagna

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - La Roma travolge il Villarreal 4-0 (1-0) in Spagna e ipoteca la qualificazione ai quarti di finale di Europa League. Apre le marcature Emerson nel primo tempo (32'), chiude il discorso passaggio del turno Dzeko nella ripresa con una super tripletta (20', 34' e 41' st).

00:04Corte Seul, arrestato Lee, erede Samsung

(ANSA) - SEUL, 16 FEB - Lee Jae-yong, vice presidente di Samsung Electronics ed erede della prima conglomerata sudcoreana, accusato di corruzione, frode e spergiuro, è stato arrestato, secondo quanto scrive in un tweet l'agenzia sudcoreana Yonhap. L'arresto è avvenuto poco dopo che la Corte centrale distrettuale di Seul ha dato l'ok all'arresto. Lee avrebbe versato o promesso circa 37,5 milioni di dollari alla confidente Choi Soon-sil in cambio di un'ampia copertura politica. I pubblici ministeri lo possono detenere fino ad un massimo di 20 giorni prima di incriminarlo formalmente. Lee ha evitato l'arresto a gennaio, quando il giudice aveva respinto la richiesta dei pubblici ministeri. La vicenda è legata allo scandalo di corruzione e altri reati che ha coinvolto la presidente della Repubblica Park Geun-hye (ora sotto impeachment) e la sua fidata confidente Choi Soon-sil (in arresto), che avrebbe approfittato della sua posizione influente per ottenere finanziamenti in cambio di protezione politica.

23:13Calcio: Genoa, Preziosi, con questi diritti tv solo salvezza

(ANSA) - GENOVA, 16 FEB - "Il Genoa al momento può ambire solo a lottare per rimanere in serie A. E' l'unico obiettivo possibile. Con questo sistema oggi in Italia di più non si può fare se non cambiano i criteri di ripartizione dei diritti televisivi. Pensiamo all'ultima partita con il Napoli, una squadra che incassa in diritti televisivi 80 milioni". Lo ha detto il presidente del Genoa Enrico Preziosi oggi al Signorini dove ha incontrato la squadra a pochi giorni dalla delicata sfida di Pescara. "Siamo in un momento di difficoltà, inutile nasconderci. Dobbiamo venirne fuori e l'ho detto ai ragazzi: prima del giocatore c'è sempre l'uomo. Devono dimostrare di essere uomini e di non aver paura perché la paura non la tollero, dobbiamo rispettare qualsiasi avversario ma paura no" ha detto "Mi spiace per l'infortunio di Veloso ma non deve essere un alibi. Non andiamo ad incontrare il Real Madrid ma, con tutto il rispetto, sempre una squadra che ha fatto sei punti sul campo''.

22:28Europa League: la Fiorentina vince 1-0 a Moenchengladbach

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - La Fiorentina ha battuto 1-0 (1-0) il Borussia-Moenchengladbach nel match di andata dei sedicesimi di finale dell'Europa League. Decisiva la prodezza su punizione di Bernardeschi al 44' del primo tempo.

22:25Calcio: Obama segue su Twitter la squadra del Darmstadt

(ANSA) - BERLINO, 16 FEB - La squadra del Darmstadt viaggia malinconicamente all'ultimo posto della Bundesliga ma può fregiarsi di un nuovo e illustre fan: Barack Obama. Si è saputo che l'ex presidente degli Usa segue su Twitter le vicende della squadra tedesca, così il nuovo allenatore della squadra, Torsten Frings, cui la società ha affidato le residue speranze di salvezza, ha invitato Obama a Darmstadt, nel sud dell'Assia. "Barack è il benvenuto a una nostra partita", ha detto Frings scherzando ma non troppo nella conferenza stampa odierna, "ma deve farcelo sapere per tempo, in modo che possano essere prese le necessarie misure di sicurezza". Non è noto il motivo per cui Obama abbia deciso di seguire proprio le vicende di questa formazione, promossa lo scorso anno nella massima divisione tedesca e al suo secondo anno già a rischio retrocessione e nessuno dei rappresentanti della società del Darmstadt ha saputo spiegarsi le ragioni di un così famoso fan", scrive l'agenzia di stampa tedesca Dpa.

22:11Fifa: Infantino a fianco della Fondazione Stefano Borgonovo

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Anche il presidente della Fifa Gianni Infantino 'scende in campo' a fianco della Fondazione Stefano Borgonovo e la lotta allo Sla. Lo fa sapere la vedova dell'ex attaccante della Fiorentina, Chantal Borgonovo, che ha incontrato il massimo dirigente del calcio mondiale. "Bellissimo incontro con Gianni Infantino - è il commento della Borgonovo -. Il presidente della Fifa supporta la Fondazione e la lotta contro la Sla". Sui social è stata anche postata una foto dell'incontro.

21:59Trump, nuovo bando immigrazione la prossima settimana

(ANSA) - WASHINGTON, 16 FEB - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato "un nuovo ordine esecutivo entro la prossima settimana per proteggere gli Usa". Lo ha detto in conferenza stampa dopo la bocciatura da parte dei giudici del bando precedente. Il nuovo decreto sull'immigrazione sarà "fatto su misura" dopo la decisione della Corte d'Appello del Nono Circuito, che ha confermato la sospensione sul bando degli arrivi da sette paesi a maggioranza musulmana, ha aggiunto il presidente rispondendo a chi gli chiedeva dei contenuti del nuovo decreto.