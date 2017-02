Ultima ora

01:57Trump: Wp, Flynn mentì all’Fbi

(ANSA) - WASHINGTON, 17 FEB - L'ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn negò durante un interrogatorio con l'Fbi lo scorso mese di aver discusso delle sanzioni Usa a Mosca con l'ambasciatore russo prima che Trump si insediasse, contraddicendo il contenuto di intercettazioni telefoniche. Lo riferisce il Washington Post citando ex e attuali dirigenti americani. Flynn rischia, non tanto per aver violato un oscuro statuto del 1799 che vieta a privati cittadini di interferire nelle dispute diplomatiche, quanto perché mentire all'Fbi è un reato.

01:51Trump: ‘un giorno senza immigrati’, l’America si ferma

(ANSA) - NEW YORK, 17 FEB - Come si vivrebbe in una America senza immigrati? Per capirlo è stata lanciata un'iniziativa in tante città Usa invitando residenti, cittadini e clandestini a "non andare al lavoro e a scuola", in segno di protesta contro il giro di vite deciso dal presidente Donald Trump. Ieri, nel giorno in cui il tycoon ha annunciato che la prossima settimana firmerà un nuovo decreto per "proteggere i confini del Paese", ai quattro angoli degli Stati Uniti cuochi, carpentieri, negozianti, camerieri e addetti alle pulizie hanno deciso di incrociare le braccia per dimostrare l'importanza degli immigrati nella società ed economia a stelle e strisce. All'iniziativa, che si è diffusa con un tam tam sui social media, hanno preso parte persone da Washington a Philadelphia, da New York ad Austin, e si sono uniti anche diversi proprietari di negozi e ristoranti, in segno di solidarietà ai propri impiegati.

01:35Calcio:De Rossi scherza su rinnovo’Roma ha perso mio numero’

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - ''Novità sul rinnovo? Non ci sono, non ci siamo sentiti, non mi hanno chiamato e io non ho chiamato loro. Ancora non mi chiamano. Hanno perso il numero''. Dopo la notte magica di Villarreal Daniele De Rossi torna a parlare del possibile rinnovo del suo contratto ridendoci su ai microfoni di Sky. ''Ho 33 anni, capisco che una squadra come la Roma ha priorità soprattutto ora che c'era il mercato, fortunatamente io la vivo proprio serenamente, non c'è questo assillo. Adesso non squilla né da Roma né dall'estero''. Le storie di Dzeko ed Emerson cosa ci devono insegnare? ''Devono insegnare a tanti tifosi romanisti - aggiunge De Rossi - di aspettare a dare giudizi perché uno non era praticamente mai stato visto, l'altro non aveva fatto benissimo ma è un campione e si sa. I campioni possono avere stagioni non positivissime. Lui ha anche dovuto guardare qualche partita perché c'erano compagni che stavano giocando meglio. Questo è Dzeko e andrebbe coccolato. Ora è coccolato''.

01:24Basket: Coppa Italia, vincono Reggio Emilia e Milano

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - La Final Eight di Coppa Italia di Serie A a Rimini si apre con il successo in volata di Reggio Emilia su Capo d'Orlando, 63-61. L'EA7 Milano ha battuto 77-75 la Cantine Due Palme Brindisi grazie a un canestro sulla sirena di Milan Macvan convalidato dopo l'instant replay. Domani gli altri quarti Sidigas Avellino-Banco di Sardegna Sassari (alle 18) e Umana Venezia-Germani Brescia (20.45). Sabato dalle 17.30 sono in programma le semifinali, domenica alle 18 la finalissima preceduta dalle gare del tiro da 3 punti e delle schiacciate.

01:21Stadio Roma: Sgarbi attacca Totti ‘e’ un depensante’

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - "Un cretino, un depensante pure lui che dice 'famo lo stadio'. Non c'è bisogno di fare i grattacieli, a Roma non ce n'è mai stato uno, e ora che non si fanno più Roma comincia a farne? La mia posizione è identica a quella di Italia Nostra e anche a quella della Raggi prima di essere eletta''. Vittorio Sgarbi ai microfoni della la Zanzara su Radio 24 parlando dello stadio della Roma attacca il capitano giallorosso. ''Se poi uno vuole vedere a distanza i grattacieli visibili da qualsiasi punto, prego. Ma sono orrori che saranno la cosa più importante e visibile della civiltà romana". "Sfido Totti. Venga a spiegarmi perché vuole pure i grattacieli. Vuoi lo stadio o vuoi correre in salita sul grattacielo? Si deve vergognare la Raggi, Totti invece non sa quello che dice, una volta gli dissero 'Carpe Diem' e lui rispose: non conosco l'inglese. Fate lo stadio e non rompete''.

01:19Calcio: Spalletti, questa vittoria deve darci convinzione

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - ''Sicuramente abbiamo giocato una buona partita. La qualità delle giocate ha fatto la differenza, Edin in primis. All'inizio siamo stati un po' contratti''. Ai microfoni di Sky Luciano Spalletti fa i complimenti a Dzeko nella notte magica contro il Villarreal, ma fa anche autocritica. ''Abbiamo questo rapporto un po' particolare con le partite in Europa, spero che questo risultato gli dia la convinzione che ci voleva. Stiamo facendo passi avanti, però - aggiunge il tecnico romanista - dopo l'1-0 siamo stati costretti ad abbassarci, quando conquistavamo palla non riuscivamo a ripartire. Dei passi avanti sono stati fatti, ma c'è ancora da lavorare. E' tutto possibile. Perdiamo ancora troppi palloni. I palloni riconquistati non li rendiamo nostri fino in fondo. Questi numeri sono importanti perché sono metri di fatica per la squadra''.

00:43Calcio: Europa League, risultati

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Risultati delle partite di andata dei 16/i di finale dell'Europa League: Az Alkmaar (Ola) - Lione (Francia) 0-1 Rostov (Rus) - Sparta Praga (Cec) 4-0 Celta Vigo (Spa) - Shakhtar Donetsk (Ucr) 0-1 Olympiacos Pireo (Gre) - Osmanlispor (Tur)0-0 Ludogorets (Bul) - Copenaghen (Dan) 1-2 Krasnodar (Rus) - Fenerbahce (Tur) 1-0 Borussia Moench. (Ger) - Fiorentina (Ita) 0-1 Gent (Bel) - Tottenham (Ing) 1-0 Astra Giurgiu (Rom) - Genk (Bel) 2-2 Paok Salonicco (Gre) - Schalke 04 (Ger) 0-3 H. Beer-Sheva (Isr) - Besiktas (Tur) 1-3 Villarreal (Spa) - Roma (Ita) 0-4 Manchester United (Ing) - St. Etienne (Fra) 3-0 Anderlecht (Bel) - Zenit (Rus) 2-0 Legia Varsavia (Pol) - Ajax (Ola) 0-0 Athletic Bilbao (Spa) - Apoel Nicosia (Cip) 3-2