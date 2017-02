Ultima ora

12:47Calcio: crociato rotto, stagione finita per Florenzi

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Stagione finita per Alessandro Florenzi. La visita effettuata dal prof. Mariani a Villa Stuart ha confermato per il giocatore della Roma la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Il giocatore sarà operato in giornata nella clinica romana.

12:40Comuni: Sala, assessore pubblica oggi redditi, siamo a posto

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - "Li pubblicherà oggi, quindi siamo a posto". Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha così risposto ai giornalisti che gli chiedevano della querelle sulla mancata pubblicazione dei redditi dell'assessore della sua giunta, Roberta Cocco. Sala partecipa all'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti.

12:39Affari con ‘metodi mafiosi’ a Olbia, nei guai ex consigliere

(ANSA) - OLBIA, 17 FEB - Associazione per delinquere, truffa, riciclaggio ed estorsione, utilizzando 'metodi mafiosi', sono le pesanti accuse che la Dda di Cagliari muove nei confronti di un ex consigliere comunale di Olbia, Marco Varrucciu, e della sua compagna, Giuseppa Lo Secco, olbiese di 46 anni lui e palermitana di 43 lei. Ma sullo sfondo vi sarebbero anche legami con Massimo Ciancimino. Sono i pochi dettagli di una complessa indagine, anticipata dal quotidiano La Nuova Sardegna, che è sfociata con il sequestro preventivo di una abitazione a Olbia, di proprietà della coppia. La Guardia di Finanza è intervenuta in ottemperanza di un decreto di sequestro del gip della Direzione distrettuale antimafia di Cagliari, Maria Gabriella Muscas. I due avrebbero raggirato una impresa di costruzioni olbiese e proprio dall'imprenditore che ha subito gravi danni patrimoniali, ed ora sotto protezione, è iniziata l'indagine. Varrucciu avrebbe avuto, inoltre, dei collegamenti con Massimo Ciancimino, condannato per associazione mafiosa. Nelle sette pagine del decreto del gip si evidenzia, fra l'altro, come per gli inquirenti la coppia, conosciuta a Olbia (dove Varrucciu è stato consigliere comunale di opposizione con la Margherita e con l'Idv), abbia posto in essere alcune azioni già dal 2014. Una inchiesta, comunque, ancora in corso di cui il sequestro di ieri sarebbe solo una prima tappa. Gli inquirenti intendono far luce anche su che tipo di rapporti sarebbero stati instaurati fra gli indagati e Ciancimino. (ANSA).

12:27Il manifesto di Zuckerberg, da ‘fake news’ al clima

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Sicurezza, 'fake news', impegno civile e inclusività. In un manifesto pubblicato, naturalmente, sulla sua pagina Facebook Mark Zuckerberg risponde alle critiche e difende la globalizzazione. Oltre 6mila parole che, nonostante il giovane milionario abbia esplicitamente smentito le sue ambizioni politiche, suonano come un discorso da futuro presidente degli Stati Uniti. Donald Trump e la Brexit non sono mai nominati direttamente ma la lettera del fondatore di Facebook è un inno "all'unità degli esseri umani contro le divisioni", "al valore della comunità contro la polarizzazione" e "all'uguaglianza contro il divario sociale". Un programma un po' vago politicamente ma chiarissimo su un punto: il faro che ci guiderà verso l'uscita dal tunnel è Facebook. "Il progresso ha bisogno che l'umanità sia unita non soltanto in quanto città e nazioni ma come una comunità globale", scrive un ispirato Zuckerberg.

12:22Sci: mondiali: gigante, Hirscher in testa e Tonetti 9/o

(ANSA) - St. Moritz (Svizzera), 17 feb - Austriaci al comando dopo la prima manche del gigante mondiale di St. Moritz con Marcel Hirscher 1/o in 1.06.73 ed il suo connazionale Philipp Schoerghofer 2/o in 1.06.99. Terzo tempo per il francese Alexis Pinturault in 1.07.08. Il migliore dei quattro azzurri in gara e', con una superba manche, il bolzanino Riccardo Tonetti, pettorale 21 e 9/o in 1.07.58. Poi ci sono Florian Eisath 11/o in 1.07.78. Piu' indietro Simon Maurberger in 1.08.26 e Manfred Moelgg in 1.08.27. Si gareggia con cielo a tratti coperto su un pendio con diversi difficili cambi di pendenza. Il fondo e' stato barrato iniettandovi acqua ad alta pressione per renderlo duro e compatto in modo da reggere il passaggio dei ben 106 iscritti in rappresentanza di 60 paesi . Assente per infortunio da questa gara come dalle ultime di coppa e' lo statunitense Ted Ligety che ha vinto il titolo nelle ultime tre edizioni dei mondiali ed alle olimpiadi di Sochi. Seconda decisiva manche alle ore 13.

12:20Migranti: inchiesta Procura di Catania su soccorsi Ong

(ANSA) - CATANIA, 17 FEB - La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta conoscitiva sugli interventi in mare per soccorrere migranti da parte di Ong nel Canale di Sicilia. Lo scrive Repubblica citando il procuratore Carmelo Zuccaro che al quotidiano spiega: "vogliamo capire chi c'è dietro tutte queste organizzazioni umanitarie che sono proliferate in questi ultimi anni, da dove vengono tutti questi soldi che hanno a disposizione e soprattutto che gioco fanno". Per questo, aggiunge, "insieme a Frontex e alla Marina militare stiamo cercando di monitorare queste Ogn che hanno dimostrato di avere una grande disponibilità finanziaria". "E' ovvio - sottolinea Zuccaro - che non mettiamo in discussione organizzazioni umanitarie di chiara fama". Secondo un rapporto di Frontex all'Ue ai migranti "verrebbero date chiare istruzioni prima della partenza sulla direzione da seguire per raggiungere le imbarcazioni Ong", le cui navi spesso si spingerebbero vicino la costa libica come dei 'taxi', ipotizzando presunti "contatti con scafisti". (ANSA).

12:02Dipendente farmacia accusata aver portato via 170 mila euro

(ANSA) - CASERTA, 17 FEB - In appena cinque mesi - secondo l'ipotesi accusatoria nei suoi confronti - si sarebbe appropriata indebitamente nella farmacia in cui lavorava come addetta ai cosmetici di soldi e prodotti per un valore di 170 mila euro. Una 48enne è finita per questo agli arresti domiciliari su ordine del gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta): furto aggravato l'accusa. Le indagini, effettuate dai carabinieri della compagnia di Caserta con il coordinamento della Procura, sono partite nel settembre del 2016 dopo che la titolare di una farmacia nel comune casertano di Casapulla si era accorta di ammanchi per oltre 150 mila euro; i militari guidati dal capitano Andrea Cinus hanno piazzato delle telecamere scoprendo le modalità attraverso cui la dipendente sarebbe riuscita a rubare soldi e cosmetici. In particolare, è emerso - secondo la Procura - che la 48enne avrebbe venduto prodotti senza rilasciare gli scontrini fiscali, appropriandosi dunque dei contanti ricevuti dai clienti.