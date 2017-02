Ultima ora

15:03Pd:Rossi,no timori per governo Toscana se scissione

(ANSA) - FIRENZE, 17 FEB - "Assolutamente no, non è mai accaduto. Non siamo mica in Bulgaria". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, parlando con i giornalisti che gli chiedevano di eventuali contraccolpi per il governo della Toscana in caso di scissione nel Pd e di una sua uscita dal partito. "Poi, non c'è all'ordine del giorno nulla", ha aggiunto.

15:02Expo: atto citazione Corte Conti per ex manager Acerbo

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - E' in corso di deposito un ulteriore atto di citazione da parte della procura generale della Corte dei Conti della Lombardia nei confronti dell'ex manager di Expo Antonio Acerbo, già coinvolto nelle indagini con l'altro manager Angelo Paris. Il dato è contenuto nella relazione tenuta dal procuratore generale della Corte dei Conti, Salvatore Pilato, in occasione dell'inaugurazione dell'Anno Giudiziario della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti. A quanto si è saputo, l'atto di citazione riguarderebbe l'indagine sulle cosiddette via d'acqua. Nella relazione si fa riferimento a un precedente atto di citazione per oltre un milione di euro a titolo di danno da tangente e di immagine alla società Expo già notificato all'ex manager della società, Angelo Paris, che ha patteggiato la pena.

14:58Poliziotto laureato in medicina salva bimba di 3 anni

(ANSA) - COSENZA, 17 FEB - Due agenti di una volante della Questura di Cosenza hanno salvato la vita ad una bambina di tre anni. Gli agenti si sono imbattuti in un uomo che, in evidente stato di agitazione, usciva da un portone portando in braccio una bimba in preda a forti convulsioni. Uno degli operatori di Polizia, con laurea in medicina, capita la gravità della situazione di salute della piccolina, ormai divenuta cianotica, ha effettuato le manovre necessarie per agevolarne la respirazione. Durante il tragitto verso l'ospedale il poliziotto ha continuato a praticare le manovre di primo soccorso, che hanno consentito alla bambina di riprendere a respirare regolarmente. Giunta al Pronto Soccorso la piccola, ormai fuori pericolo, è stata sottoposta a visita medica e dopo le prime valutazione da parte dei sanitari è stata ricoverata in pediatria. (ANSA).

14:55Migrante muore folgorato su tetto treno diretto in Francia

(ANSA) - VENTIMIGLIA (IMPERIA), 17 VEN - Un migrante è stato trovato morto sul tetto di un treno in sosta alla stazione di Cannes "La Bocca". L'uomo potrebbe essere morto folgorato. Il cadavere è stato trovato attaccato al pantografo del convoglio (il dispositivo installato sui veicoli ferroviari e tranviari che si collega ai cavi dell'alta tensione). Il treno era partito alle 5.30 dalla stazione di Ventimiglia. Non è ancora chiaro se la vittima sia salita sul tetto del treno nella città di confine per espatriare abusivamente in Francia. Accertamenti sono in corso attraverso il sistema di videosorveglianza della stazione ferroviaria di Ventimiglia, per accertare se l'uomo sia salito in stazione e con quali modalità. Al momento sono in corso contatti tra le autorità italiane e francesi che hanno avvertito la polizia di Ventimiglia per ricostruire la vicenda. (ANSA).

14:50Pd: Emiliano, ora chiamo Renzi, primarie a settembre

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - "Visto che Renzi non chiama nessuno per evitare la scissione adesso provo a chiamarlo io. Spero mi risponda e che si possa concordare in amicizia una soluzione che stia bene a tutti". Lo scrive su Facebook Michele Emiliano. "Gli dirò che con la conferenza programmatica e l'impegno a fare insieme la campagna elettorale delle amministrative si possono fare le primarie in armonia a fine settembre dando tempo a tutti di girare l'Italia tra i circoli Pd affamati di politica. Se Renzi mi dirà sì io non parteciperò ad alcuna operazione di scissione".

14:48Rubavano chiavi a malati e saccheggiavano case

(ANSA) - GENOVA, 17 FEB - Rubavano le chiavi di casa ai pazienti e poi svaligiavano gli appartamenti. La squadra mobile di Genova ha arrestato quattro persone con l'accusa di furto pluriaggravato. In manette sono finiti Michele Iaquinta, 63 anni infermiere del Galliera; Salvatore Aiello, 74; Emanuele Moranda, 66 e Saverio Nuvoletta, 64. Le indagini sono partite dopo le denunce di alcune persone che avevano trovato le case svaligiate anche se risultavano chiuse a chiave e senza segni di effrazione. In particolare Iaquinta carpiva la fiducia dell'anziano mentre era ricoverato e si faceva raccontare le abitudini. Poi rubava le chiavi e i documenti che duplicava e consegnava ai complici. Gli altri tre facevano sopralluoghi e poi svaligiavano gli appartamenti. L'infermiere è accusato anche di peculato perché aveva rubato medicinali dai reparti che poi rivendeva sottobanco. Oltre agli arrestati ci sono dieci persone indagate per ricettazione perché trovati in possesso dei medicinali rubati.

14:47Pd: Emiliano, Franceschini segretario? Perché no

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Se il congresso si fa in autunno e si evita la scissione, Franceschini potrebbe essere il segretario della ricomposizione? "Non lo so, però certamente non c'è scritto da nessuna parte che tutti i giochi funzionano se io o un altro facciamo il centravanti. Se la soluzione fosse una segreteria o un candidato diverso, ipotesi al momento irrealistiche, perché no, una comunità funziona così". Lo dice in un'intervista ad Agorà il presidente della Puglia Michele Emiliano. "Il partito che rimane" in caso di scissione "non è la Dc ma il partito di Renzi, il partito di un uomo solo al comando. Con una serie di personalità pur forti: Franceschini è un'eccezionale personalità però anche lui non riesce a convincere il suo segretario a fare il congresso, nonostante i sondaggi, a settembre".