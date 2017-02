Ultima ora

17:08Carnevale:Venezia,Gdf sequestra 2,8mln articoli contraffatti

(ANSA) - VENEZIA, 17 FEB - La Guardia di finanza di Venezia ha sequestrato oltre 2,8 milioni di articoli di carnevale, tra abiti, maschere, trucchi e giocattoli, risultati non conformi agli standard di sicurezza prescritti dalla normativa europea, in particolare perché privi delle informazioni previste dal Codice del Consumo. Nel corso di una serie di operazioni a vasto raggio, le fiamme gialle di Venezia hanno scoperto che numerosi prodotti erano privi dei necessari certificati di conformità, essendo anche sprovvisti della relativa marchiatura "Ce", mentre in altri casi presentavano la grafica "Ce" contraffatta, idonea ad ingannare il consumatore finale sul possesso dei requisiti prescritti in tema di sicurezza. Nell'ambito dei controlli, sono stati sequestrati anche 60.000 articoli di abbigliamento e accessori, riportanti marchio contraffatto di note 'firme' mondiali. Otto sono i soggetti ritenuti responsabili e denunciati alla competente Autorità giudiziaria.

17:05Calcio: Emerson Palmieri, sogno la Selecao

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - "Siamo all'inseguimento della Juventus e ancora in corsa sia in Coppa Italia che in Europa League. E il maggior merito per questa nostra annata è di Spalletti". Parola di Emerson Palmieri, protagonista ieri di un gran gol che ha dato il via al largo successo della Roma sul campo del Villarreal. Il terzino brasiliano, dopo aver ammesso al sito Goal.com di essere "nella fase migliore della mia carriera" e di aspirare alla Selecao si sofferma sulla rincorsa alla capolista in campionato. "Com'è vedere i bianconeri sempre lì davanti? È difficile. La Juventus è una squadra che di solito non fa passi falsi. E in questo dobbiamo imparare da loro - riconosce Emerson -. Sappiamo però che non è imbattibile e la Roma sta lavorando duro per riuscire a raggiungerla. Abbiamo ancora 13 partite, scontro diretto compreso, per provarci. Totti? Non so se sta già pensando a smettere. Alcuni dicono che questo potrebbe essere il suo ultimo anno, ma io non ci credo, continuo a pensare che giocherà almeno per un altro anno".

17:02Pd: Emiliano, Renzi mi ha chiamato, spero confronto utile

(ANSA) - BARI, 17 FEB - "Matteo Renzi mi ha chiamato e abbiamo parlato. Spero che il nostro confronto sia utile alle sue prossime decisioni". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

17:00Calcio: Inzaghi, a Empoli servirà più cattiveria

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - "Empoli è un campo insidioso, giochiamo con una squadra che gioca da tanti anni assieme e la guida un allenatore che mi piace, esperto e concreto. Siamo pronti, dovremo essere la migliore Lazio per fare risultato". Lo ha detto il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi, alla vigilia della trasferta in terra toscana. "Veniamo da tre partite contro Inter, Pescara e Milan, dove abbiamo sempre dominato per impegno profuso e prestazione", chiarisce l'allenatore che in settimana ha lavorato sul 'killer instinct' dei suoi. "Dobbiamo acquisire quella cattiveria che ci vuole per chiudere le partite - ammette Inzaghi - Sono orgoglioso della mia squadra, il mio unico rammarico è non aver chiuso la partita. Cosa serve di più? Continuare a giocare in questo modo, facendo questo ne vinceremo tante di partite". Tra i dubbi di formazione, le condizioni di de Vrij e soprattutto di Milinkovic-Savic, acciaccato, che potrebbe essere sostituito da Lulic.

16:52Moto: Aprilia in top 10 nei test in Australia

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - I tre giorni di test MotoGP a Phillip Island hanno visto Aprilia costantemente tra i protagonisti, con Aleix Espargarò nella top-10 della classifica combinata finale e capace di mostrare un promettente potenziale in termini di passo gara. Il suo miglior giro, fatto segnare oggi in 1'29.361, lo pone a poco più di 8 decimi dalla vetta e addirittura a meno di 4 decimi dal podio virtuale. Segnali positivi, a di un trend di crescita che ha visto protagonista la RS-GP in versione 2017, apprezzata da Aleix già a Sepang e ulteriormente progredita in questi test australiani. All'altro lato del box Aprilia Racing Team Gresini, il debuttante Sam Lowes ha recuperato velocemente la giusta confidenza dopo le due scivolate del primo giorno, continuando il suo percorso verso la prima gara nella categoria regina del motociclismo. Il pilota inglese ha messo a referto un totale di 156 giri nei tre giorni, il migliore dei quali in 1'30.200 a 1.651 secondi dalla vetta. Distacco che scende a circa mezzo secondo.

16:48Corte Conti Lazio, danni per 35 mln ma è punta iceberg

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - "La sezione nel 2016 ha emesso condanne per danni erariali per oltre 35 milioni di euro per le sole fattispecie verificatesi nel Lazio, ma si deve ritenere che tale cifra costituisca solo la punta dell'iceberg del pregiudizio derivante dalla mala gestio". E' quanto affermato dal presidente della Corte dei Conti del Lazio, Piera Maggi, all'inaugurazione dell'anno giudiziario. "Il 2016 è stato caratterizzato dal moltiplicarsi dei fenomeni corruttivi e di mala gestio della cosa pubblica". Ha sottolineato il procuratore regionale della Corte dei Conti del Lazio, Donata Cabras. "Alcune indagini, anche di particolare rilievo come la costruzione della linea C della metropolitana di Roma, - ha affermato - hanno riguardato l'affidamento dell'appalto con il sistema del contraente generale in cui si è assistito alla lievitazione esponenziale del prezzo contrattuale" così come è accaduto per Nuovo centro congressi dell'Eur" per il quale la procura ha individuato un danno pari ad oltre 5 milioni di euro.

16:48Bagarini online usando le Postepay dei pensionati in crisi

(ANSA) - CARPI (MODENA), 17 FEB - Vasco Rossi, David Gilmour, Fedez, Elisa. Sono solo alcuni nomi degli artisti al centro di un complesso sistema di bagarinaggio online messo in piedi da sette persone denunciate dai Carabinieri di Carpi nei giorni scorsi. Il gruppo - cui è contestata l'associazione a delinquere - pagava centinaia di euro ad anziani in crisi economica affinché aprissero conti Postepay dove, poi, i sette facevano confluire gli incassi dei biglietti per i concerti, venduti nel 'Deep Web', la cosiddetta rete oscura, a prezzi anche decuplicati. Si rendevano invisibili in rete utilizzando a tal fine specifici browser. Le indagini sono partite quando un 30enne di Carpi - ritenuto essere 'il capo' - ha presentato la terza denuncia per smarrimento di una sim telefonica nel giro di poco tempo. Comportamento sospetto, attuato spesso da chi non vuole essere controllato. Il giovane, denuncia alla mano, poteva così chiedere alle compagnie telefoniche di cambiare numero ogni volta.