Ultima ora

18:57Calcio: Sudafrica, Trapattoni e Mancini candidati ct

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Ci sono anche Giovanni Trapattoni e Roberto Mancini nella lista dei candidati, tutti stranieri, alla panchina della nazionale del Sudafrica. I loro nomi compaiono in un tweet diffuso dalla federcalcio sudafricana, secondo cui i due si sarebbero proposti, così come l'egiziano Hassan Shehata, il belga Hugo Broos, il nigeriano Samson Siasia e i tedeschi Lothar Matthaeus (ex giocatore del Trap all'Inter) e Bernd Schuster. I Bafana Bafana, non qualificatisi per la recente Coppa d'Africa vinta dal Camerun allenato proprio da Broos, sono senza allenatore dal dicembre scorso, dopo l'esonero di Shakes Mashaba. Adesso per scegliere il nuovo ct si riunirà una commissione di esperti di cui fanno parte, fra gli altri, dirigenti di spicco ed ex campioni del calcio sudafricano, come Benni McCarthy, Lucas Radebe, Clive Barker, Neil Tovey e Danny Jordaan, quest'ultimo presidente della federazione calcio locale.

18:41Calcio: De Laurentiis parte e ordina il silenzio stampa

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Aurelio De Laurentiis, dopo lo sfogo di mercoledì sera contro Maurizio Sarri negli spogliatoi del Santiago Bernabeu, è partito per Los Angeles e, contemporaneamente, ha disposto che tutti i tesserati osservino un rigoroso silenzio stampa a tempo indeterminato. Ne ha dato notizia Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del Napoli. Prima della partita con il Chievo, in programma domenica alle 15 al Bentegodi, non ci sarà dunque la consueta conferenza stampa dell'allenatore, né i giocatori potranno parlare con gli organi d'informazione, contatti mediatici che, peraltro, il Napoli ha già bloccato da alcuni anni. La decisione di restare in silenzio è indirettamente la conferma che il risultato di Madrid ha lasciato davvero il segno nell'ambiente partenopeo. Alla sconfitta per 3-1 è seguito prima lo sfogo del presidente e poi la chiusura di ogni canale di comunicazione. Il Napoli, insomma, è in subbuglio, con i giocatori che voci di spogliatoio dicono essere tutti dalla parte del tecnico.

18:41Incidenti montagna: nulla osta funerali vittime Gressoney

(ANSA) - AOSTA, 17 FEB - Il sostituto procuratore Luca Ceccanti ha concesso il nulla osta per i funerali dei quattro scalatori morti ieri in valle di Gressoney dopo essere stati travolti dal crollo di una cascata di ghiaccio. Le vittime sono Antonella Gallo, di 51 anni, bancaria spezzina, Fabrizio Recchia (51), ingegnere di Vezzano Ligure (Sp), Antonella Gerini (50), architetto di Carrara, e Mauro Franceschini (58), di Caprigliola (Ms), tutti scalatori esperti e appassionati di montagna. Unico sopravvissuto è lo spezzino Tino Amore. La guardia di finanza di Cervinia e i carabinieri di Gressoney hanno trasmesso oggi pomeriggio gli atti alla procura che ha aperto un fascicolo ex modello 45 (atti che non costituiscono una notizia di reato). (ANSA).

18:29Siria: Mosca, bombardati obiettivi Isis vicino Raqqa

(ANSA) - MOSCA, 17 FEB - Bombardieri strategici russi a largo raggio Tupolev Tu-95MS hanno colpito obiettivi dell'Isis vicino alla città siriana di Raqqa usando missili da crociera H-101: lo riferisce il ministero della Difesa di Mosca precisando che i jet sono decollati dalla Russia e hanno sorvolato Iraq e Iran. "Gli obiettivi - si legge nel comunicato - includevano accampamenti dei miliziani e centri di addestramento, nonché il centro di comando di una delle maggiori unità dell'Isis". I bombardieri russi erano scortati da caccia decollati dalla base di Hmeimim.

18:28La Fiaccola di S. Benedetto andrà a Bruxelles

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Portare l'attenzione delle istituzioni europee sul terremoto che ha colpito Norcia e il Centro Italia, per chiedere un "supporto solidale" per le comunità: con questo obiettivo, e per celebrare i 60 anni del Trattato di Roma, il viaggio della fiaccola Benedettina "Pro pace et Europa Una" quest'anno arriverà a Bruxelles. La fiaccola sarà benedetta dal Papa, durante l'udienza generale del 22 febbraio; sarà quindi accesa a Norcia, dai tre sindaci di Norcia, Nicola Alemanno, di Subiaco, Francesco Pelliccia, e di Cassino, Carlo Maria D'Alessandro, sulle macerie della basilica di San Benedetto: "come Il santo ricostruì l'Europa sulle macerie, così oggi si dovrà essere capaci di ricostruire Norcia e gli altri centri colpiti dal sisma e ridare vigore al progetto dell'Europa unita". Il 4 marzo la fiaccola sarà a Subiaco e dall'8 all'11 a Bruxelles. Il 19 marzo la fiaccola sarà poi a Cassino, mentre tra il 25 e il 26, di nuovo a Norcia, dove, ha affermato Alemanno, è previsto il rinnovo del Trattato di Roma.

18:24Atene denuncia, nave militare turca spara colpi nell’Egeo

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Una nave militare turca ha sparato colpi in'area dell'Egeo orientale vicino all'isola di Farmaconissi. Lo denuncia il ministro della Difesa greca, secondo Ekathimerini, precisando di essere stati avvertiti dalla Turchia di un'esercitazione militare nella zona ma anche di non aver dato la sua autorizzazione perché sarebbe dovuta avvenire in acque territoriale greche. Nell'area è stata inviata la nave cannoniera Nikiforos per sorvegliare la fregata turca fino a che non è ripartita. (ANSA).

18:22Accusato di violenza ad agenti, assolto definitivamente

(ANSA) - CESENA, 17 FEB - La Corte di Cassazione ha messo la parola fine alla vicenda di Filippo Narducci, il 37enne barista cesenate accusato di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dagli agenti della Polizia di Stato Marco Pieri, Giancarlo Tizi e Cristian Foschi che lo fermarono per un controllo la notte tra l'8 e il 9 aprile 2010 nell'area di servizio del Bar Notturno di Cesena. Narducci, infatti, è stato assolto definitivamente dopo esserlo stato anche in primo e secondo grado. Durante il controllo (ripreso dalle telecamere dell'impianto di videosorveglianza) ci fu un movimentato alterco e Narducci fu steso a terra, ammanettato e condotto in commissariato dove fu trattenuto per alcune ore senza che venisse avvertito il magistrato di turno alla Procura. A difenderlo in tutti questi anni sono stati gli avvocati Fabio Anselmo di Ferrara e Umberto Calzolari di Cesena. Nel frattempo i tre poliziotti sono stati condannati a quattro mesi di reclusione ciascuno (pena sospesa) per le lesioni causate a Narducci.(ANSA).