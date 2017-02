Pubblicato il 17 febbraio 2017 da redazione

NEW YORK – Primo appuntamento dell’anno per “Meet the New Italians of New York”. L’evento, dedicato al mondo della ricerca, si terrà il 21 febbraio presso il Consolato generale d’Italia nella Grande Mela.

Numerosi gli ospiti tra cui: Elena Aprile, Ph.D. (Professor, Physics Department, Columbia Univer-sity), Luca Carloni, Ph.D. (Associate Professor, Department of Computer Science, Columbia Uni-versity), Michele Pagano, M.D. (Chair Department of Biochemistry and Molecular Pharmacology, May Ellen and Gerald Hay Ritter Professor of Oncology, New York University School of Medi-cine; Investigator, Howard Hughes Medical Institute), Maurizio Profiri, Ph.D. (Professor, Depart-ment of Mechanical and Aerospace Engineering New York University Tandon School of Enineering), Andrea Ventura, M.D., Ph.D (Associate Member, Memorial Sloan Kettering Cancer Center).

Modererà il dibattito Riccardo Lattanzi, Ph.D. (Associate Professor Radiology, Electrical and Computer Engineering, Director of Training, Center for Advanced Imaging Innovation and Re-search, New York University).

Gli speaker si confronteranno e racconteranno le proprie esperienze, le difficoltà e le chances che li hanno segnati nel loro percorso newyorkese. Sarà un’ulteriore occasione per esplorare le possibilità che New York offre anche ai ricercatori di diversi ambiti professionali.

La serie Meet the New Italian of New York, articolata su più eventi dedicati a diversi settori, vuole facilitare un momento di incontro e lo uno scambio di idee per le nuove generazioni di italiani che si affacciano in una città ricca di opportunità come New York. L’evento è organizzato in collaborazione con Italian Scientists and Scholars of North America Foundation.