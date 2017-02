Ultima ora

(ANSA) - CAGLIARI, 17 FEB - Doppio impegno a Cagliari per il ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, che sarà nel capoluogo lunedì 20 febbraio. Prima a Villa Devoto, alle ore 10, per verificare, assieme al presidente della Regione, Francesco Pigliaru, lo stato di attuazione del Patto per la Sardegna, che mette in campo 2,9 miliardi di euro. Poi sarà a Palazzo Regio, nel quartiere Castello, per un incontro sulle Città metropolitane con il sindaco metropolitano Massimo Zedda. Nella prima parte della mattinata De Vincenti e Pigliaru presiederanno i lavori della riunione tecnica del Comitato di controllo e indirizzo del Patto, nel quale siedono rappresentanti dell'agenzia di coesione territoriale e dei dipartimenti delle politiche di coesione e della programmazione, oltre al direttore generale della presidenza della Regione Sardegna.

(ANSA) - PARMA, 17 FEB - Allarme bomba questo pomeriggio a Parma in un importante centro commerciale nella zona nord della città. L'allarme è scattato dopo che alcuni passanti hanno notato un trolley abbandonato di fronte ad uno degli ingressi dell'edificio dove ha sede un supermercato ed una galleria di negozi. A quel momento nel centro commerciale Torri c'erano molte persone e la Polizia, arrivata sul posto, ha provveduto a fare evacuare lo stabile in attesa dell'arrivo degli artificieri. Attorno alle 18,30 i tecnici hanno fatto brillare la valigia che, si è saputo dagli inquirenti, non conteneva esplosivo. (ANSA).

(ANSA) - CAGLIARI, 17 FEB - Il Gup del Tribunale di Cagliari, Giovanni Massidda, ha disposto il rinvio a giudizio con l'accusa di diffamazione nei confronti dell'europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Giulia Moi. La richiesta di processare l'esponente grillina era arrivata dal pm Enrico Lussu per alcune frasi che la parlamentare avrebbe rivolto - usando il web - ad alcuni responsabili della società Ifold, Istituto di formazione e lavoro per le donne finito poi al centro di un'inchiesta della Procura - dopo una querela della stessa Moi - su cui però ora pende una richiesta di archiviazione. Le presunte frasi diffamatorie nei confronti di Ifold risalgono al 2011, prima dunque che Moi venisse eletta a Bruxelles con il Movimento 5 Stelle. Ma l'indagine del pm Lussu approdò solo in un secondo momento all'europarlamentare: la querela, infatti, era stata presentata contro ignoti dagli avvocati della Ifold, Alessandra Viana, Massimo Massa e Rita Dedola. Gli esperti della Procura avevano poi scoperto che dietro l'utente anonimo che aveva inviato le email ritenute offensive c'era l'attuale esponente grillina. Terminate le indagini il sostituto procuratore Enrico Lussu, titolare anche del fascicolo aperto contro la Ifold in seguito alla denuncia di Moi, aveva chiesto l'archiviazione, ma il Gip Maria Cristina Ornano si era opposto e, dopo essere andata a riserva, aveva chiesto l'imputazione coatta. Riformulata l'imputazione dal pm Lussu, oggi il Gup Massidda ha disposto la prima udienza per il prossimo 22 giugno. (ANSA).

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - A Rigopiano "lo Stato c'era": lo dice il viceministro dell'interno Filippo Bubbico, che seguì dal Centro di coordinamento dei soccorsi allestito a Penne (Pescara), l'evoluzione della situazione. "Quella dello Stato - aggiunge Bubbico - fu una presenza costante, tangibile, operativa dello Stato, vicino a delle persone che in quel momento avevano bisogno che ci fosse una mobilitazione assoluta e tempestiva della macchina dei soccorsi e che fosse fatto oggi sforzo possibile per cercare di salvare vite. Così è stato. Nel momento dell'emergenza è stato fatto ogni sforzo possibile, necessario, per affrontare una situazione molto critica, delicata e complessa".

(ANSA) - BARI, 17 FEB - Non è stata trovata alcuna traccia di droga nell'appartamento a Bari di Elisa Salatino, la docente di sostegno in servizio all'istituto Marconi di Bari, arrestata domenica scorsa all'aeroporto di Melbourne (Australia) perché trovata in possesso di cinque chili di cocaina. L'appartamento è stato perquisito dagli agenti della Squadra Mobile di Bari. La docente, quando è stata bloccata a Melbourne, nascondeva la droga in un doppiofondo ricavato nel bagaglio in modo artigianale, con semplice legno compensato. La Squadra Mobile ha intanto chiesto all'Interpol di verificare le circostanze che hanno portato all'arresto della docente e se il bagaglio in cui è stata trovata la droga sia effettivamente riconducibile a lei. Il prossimo passo sarà finalizzato a verificare i tabulati telefonici della docente per ricostruire i contatti avuti con persone amiche e conoscenti negli ultimi tempi. Salatino è partita da Bari, ha fatto scalo a Roma e a Dubai, per poi ripartire per Melbourne, dov'è stata arrestata.

(ANSAmed) - MADRID, 17 FEB - Alle cinque del mattino con una azione visibilmente coordinata 800 persone hanno preso d'assalto in quattro punti diversi il 'muro' che separa l'enclave spagnola di Ceuta dal territorio del Marocco: dopo una enorme rissa con gli agenti della Guardia Civil in 400 circa sono riusciti a sfondare e a entrare in territorio europeo, gridando "Libertà! Libertà!". E' il primo grande blitz del 2017 dei numerosi migranti subsahariani che cercano di arrivare nell'Unione Europa da una delle due frontiere terrestri - l'altra è l'enclave spagnola in territorio marocchino, Melilla - fra l'Africa e un paese comunitario. Il 9 dicembre scorso in una operazione analoga altri 800 migranti avevano tentato di forzare il passaggio. In 438 ce l'avevano fatta. Una doppia recinzione metallica alta sei metri, con filo spinato in cima, costruita dalla Spagna per impedire l'ingresso di clandestini circonda la città di Ceuta. Regolamente viene presa d'assalto dai molti migranti sub-sahariani giunti in Marocco per tentare il passaggio in Europa attraverso le due enclave o via mare, diretti verso le coste spagnole della Andalusia. Nell'assalto di questa mattina cinque agenti spagnoli sono stati feriti, come pure circa 35 migranti che hanno riportato fratture, contusioni e tagli nella scalata del 'muro', o nella colluttazione con la polizia durante il tentativo di sfondare la rete. Almeno 55 immigranti sono stati invece intercettati prima che riuscissero a toccare il suolo spagnolo ed europeo nella 'terra di nessuno' fra le recinzioni della enclave e sono stati respinti verso il Marocco. Secondo la delegazione del governo spagnolo a Ceuta il blitz è stato condotto in maniera "violenta e organizzata". I migranti che hanno preso d'assalto la recinzione avevano in mano "spranghe, cesoie e pietre di grandi dimensioni". Stando ai dati dell'Agenzia europea delle Frontiere (Frontex), riferisce Efe, nel 2016 circa mille migranti sono sono entrati in territorio Ue 'sfondando' il muro di Ceuta e di Melilla. I circa 400 passati oggi sono stati ospitati con l'aiuto della Croce Rossa nel Centro di accoglienza temporanea dei migranti di Ceuta. Una struttura prevista per circa 500 persone, ma regolarmente in condizioni di sovraffollamento. (ANSAmed)

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - L'Empoli è alla seconda tappa del tour de force che l'ha visto perdere a Milano con l'Inter e lo vedrà giocare a Torino con la Juventus fra una settimana, mentre domani al Castellani arriva la Lazio. "Gara davvero difficile - ammette il tecnico Giovanni Martusciello - Credo che la Lazio sia più forte dell'Inter: è dinamica e imprevedibile, sa abbinare le idee alla struttura; potevano avere molti più punti di quelli che hanno". L'allenatore chiede ai suoi una gara senza sbavature. "Vorrei giocarmela con le armi che conosciamo - spiega - Se facciamo le cose nel modo giusto, possiamo ottenere dei risultati: dobbiamo sperare che loro non siano al 100%, mentre noi dovremo andare oltre. Ma non partiamo certo battuti". L' Empoli ha 8 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. "Il che - precisa Martusciello - non vuol dire che gli altri stiano facendo poco, ma che noi stiamo facendo di più: ora dobbiamo confermarla. Il nostro obiettivo è mantenere la categoria e se possibile recuperare altre posizioni".