Ultima ora

22:37Calcio: Real Madrid, Bale torna fra i convocati

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Gareth Bale è nella lista dei convocati del Real Madrid per la gara di campionato contro l'Espanyol, domani al Santiago Bernabeu: il 27enne esterno gallese è rimasto fuori dal 22 novembre scorso, quando s'infortunò alla caviglia destra nel match di Champions League contro lo Sporting Lisbona e fu poi operato. "L'idea è che possa giocare qualche minuto - ha anticipato il tecnico Zinedine Zidane, che dovrà invece fare a meno dell'acciaccato Sergio Ramos - Gareth è un giocatore chiave per noi: ha qualità, grande velocità e sappiamo bene quanti danni può fare nelle difese avversarie. Siamo felici di riaverlo, così come lui non vede l'ora di tornare in campo". Bale, in questa stagione, ha messo a segno 7 reti in 16 presenze, mentre il Real Madrid, avversario del Napoli negli ottavi di Champions (appuntamento il 7 marzo al San Paolo), è capolista in Liga dopo 22 giornate.

22:10Riciclaggio: Bank of China patteggia a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 17 FEB - Patteggiamenti a Firenze per Bank of China e quattro funzionari della filiale di Milano nella maxi-inchiesta sul trasferimento dall'Italia alla Cina di 4 miliardi di euro tramite negozi 'money transfer'. La Bank of China ltd Milan Branch ha patteggiato una sanzione pecuniaria da 600.000 euro e quattro funzionari della stessa filiale italiana sempre con patteggiamento sono stati condannati a due anni (pena sospesa) per riciclaggio in concorso. Per la banca il gup Anna Liguori ha ordinato anche la confisca di 980.000 euro. Il procedimento vedeva 297 imputati e per 240 di loro è stato fissato il rinvio a giudizio con prima udienza al 17 novembre 2017 per accuse a vario titolo di associazione a delinquere e riciclaggio. Dal processo cade l'aggravante del metodo mafioso per gli imputati cui era contestato. Sul patteggiamento Bank of China commenta che "tale accordo deriva dalla volontà di evitare lunghi tempi processuali e consentire alla filiale di concentrarsi sul proprio business".

21:49Pensionato rapinato e ucciso, due condanne all’ergastolo

(ANSA) - FERRARA, 17 FEB - Due ergastoli e isolamento diurno per 12 mesi: questa la sentenza della corte d'assise di Ferrara per l'omicidio di Pier Luigi Tartari, il pensionato di 73 anni, ucciso nel settembre 2015, dopo una rapina in casa e dopo esser stato abbandonato in un casolare alle porte della città e trovato dopo 17 giorni. La condanna riguarda Patrik Ruszo, 19 anni, slovacco e Constantin Fiti, 23, romeno. Accolte in pieno le richieste dell'accusa sostenuta prima dal pm Filippo di Benedetto e poi in aula da Ciro Alberto Savino. Ivan Pajdek, il croato capo della banda, aveva già chiuso quest'estate il processo in giudizio abbreviato con una condanna a 30 anni. Ruszo confessò il delitto e fece trovare lui stesso il corpo di Tartari che venne abbandonato la sera del 9 settembre 2015, poche ore dopo l'assalto-rapina nella casa di Aguscello in un tugurio a Fondo Reno. Fiti si è sempre dichiarato estraneo, ammettendo solo di esser stato con gli altri due il giorno dopo nello shopping con carte di credito e bancomat rubate. (ANSA).

21:40Pd: Pisapia, scissione sarebbe sciagura per l’Italia

(ANSA) - LONDRA, 17 FEB - "Evitare una scissione" nel Pd, che sarebbe "non solo un peccato, non solo una sconfitta, ma una sciagura per il Paese". E' l'auspicio da "non iscritto" di Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano e leader di Campo Progressista, che da Londra, prima della presentazione al King's College, di fronte a una platea di studenti italiani, del film 'Il sindaco professore', dedicato alla figura di Renato Zangheri, storico primo cittadino Pci di Bologna dal 70 all'83, chiede a tutti "un passo indietro per poi farne due in avanti".

21:29Rugby: Pro12, domani Benetton sfida i Blues a Cardiff

(ANSA) - CARDIFF, 17 FEB - Si gioca domani al BT Sport Arms Park di Cardiff la partita tra Cardiff Blues e Benetton Treviso valida per la 15/a giornata del Guinness Pro12. Gli ultimi 8 confronti tra le due squadre vedono 4 vittorie dei Cardiff Blues, 3 dei veneti (mai in Galles) e un solo pareggio. In casa biancoverde, ancora una volta scelte obbligate per coach Crowley, a causa dei numerosi infortuni. Così ad estremo è confermato Luca Sperandio, coadiuvato nel triangolo allargato dalle ali Michael Tagicakibau ed Angelo Esposito, reparto dei centri occupato da Tommaso Allan e da Tommaso Iannone. Mediana e apertura saranno affidate a Tito Tebaldi ed Ian McKinley. Nel reparto degli avanti la prima linea sarà composta da Federico Zani, Luca Bigi e Tiziano Pasquali. Seconda occupata da Teofilo Paulo e da capitan Dean Budd. Marco Lazzaroni, Francesco Minto e Robert Barbieri completeranno il XV dei leoni.

21:28Ungheria: sindaco Jobbik mette al bando velo, moschee e gay

(ANSA) - BUDAPEST, 17 FEB - Il sindaco di un piccolo comune ungherese al confine con la Serbia, Asotthalom, con un'ordinanza ha bandito il velo islamico, la costruzione di moschee e i gay. Laszlo Toroczkai, il primo cittadino del centro di 1.800 anime, è un noto estremista e fa parte della direzione nazionale del partito ultranazionalista Jobbik. "Qui siamo tutti bianchi, europei e cristiani, non vogliamo immigrati e omosessuali", ha detto alla Bbc britannica. Nel comune vivono due persone musulmane, integrate da tempo nella società locale. Il prefetto (rappresentante del governo) oggi ha presentato una denuncia alla Corte suprema per l'abrogazione dell'ordinanza locale. "Il sindaco non ha competenza di cambiare la legge nazionale sulla convivenza e sulla libertà di fede", ha fatto presente nel suo ricorso. Sul caso potrà pronunciarsi anche la Corte costituzionale, per l'eventuale abrogazione dell'ordinanza. Il partito Jobbik, secondo nei sondaggi, punta a prendere il posto del premier Viktor Orban alle elezioni del 2018.

21:21Calcio: colletta tifosi Gremio per statua Renato Portaluppi

(ANSA) - PORTO ALEGRE (BRASILE), 17 FEB - Bidone a Roma, idolo eterno a Porto Alegre. Sono le due facce di Renato Portaluppi, amato più che mai dai tifosi del Gremio da quando a dicembre ha condotto, da allenatore, la squadra alla conquista della Coppa del Brasile. Subito dopo quel successo, il tecnico gaùcho scherzando aveva chiesto che venisse eretta una statua in suo onore,e la torcida gremista ha preso a cuore il progetto al punto da aver cominciato una raccolta di fondi. Servono 80mila rais, circa 24mila euro, e la colletta fra i sostenitori del Gremio è già cominciata. La dirigenza del club ha fatto sapere di vedere bene il progetto, e a realizzare la statua di Renato, che sarà collocata nelle immediate vicinanze dello stadio Olimpico (che si chiama così anche se la capitale del Rio Grande do Sul non ha mai ospitato i Giochi),sarà l'artista carioca Mario Pitanguy. Immortalerà il calciatore nel gesto con cui segnò uno dei 2 gol che nel 1983 diedero al Gremio la vittoria nella finale della Coppa Intercontinentale contro l'Amburgo.