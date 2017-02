Ultima ora

06:59Corea Nord:omicidio Kim,arrestato cittadino Pyongyang

PECHINO - La polizia malese ha arrestato un uomo in possesso di un passaporto nordcoreano nell'ambito delle indagini sulla morte di Kim Jong-nam, fratellastro maggiore del leader di Pyongyang Kim Jong-un, assassinato lunedi' mattina all'aeroporto internazionale di Kuala Lumpur. Si tratta della quarta persona a essere fermata per il sospetto coinvolgimento dopo le due donne, una vietnamita e una indonesiana, e il fidanzato di quest'ultima.

06:26Messico: a frontiera Usa protesta contro progetto muro Trump

CITTA' DEL MESSICO - Centinaia di persone si sono radunate nella citta' messicana di confine di Ciudad Juarez, sul bordo del fiume Rio Grande, e hanno creato un ''muro umano'' per protestare contro il progetto del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di costruire un muro tra i due paesi. I dimostranti hanno sollevato campioni variopinti di abbigliamento salutando all'indirizzo dei cittadini della vicina citta' di El Paso, in Texas. Gli organizzatori hanno detto che un muro umano amichevole inteso a unire le due citta ' e' migliore di uno di acciaio o di mattoni per dividerle.

23:21Uccide la moglie e tenta di ammazzarsi a Como, è grave

(ANSA) - COMO, 17 FEB - Ha ucciso la moglie Anna, di 76 anni, a coltellate e poi Armando Molteni, di 82, da tempo malato, ha cercato a sua volta di ammazzarsi. E' accaduto a Como in un appartamento di uno stabile, in via Canturina, dove la consorte è stata trovata priva di vita nel tardo pomeriggio. Il marito, in condizioni gravi, non sarebbe in pericolo di vita. Si sta accertando se anche la donna fosse malata. Le indagini sono condotte dalla polizia. La tragedia è stata scoperta dal figlio che non riuscendo a mettersi in contatto con i genitori si è preoccupato ed è andato nella loro abitazione a controllare.

23:15Mps: Rossi, per Pm ci fu ‘volontaria spinta autosoppressiva’

(ANSA) - SIENA, 17 FEB - "Elevata probabilità di riconducibilità dell'evento mortale ad un'autonoma cosciente e volontaria spinta autosoppressiva ideata e portata ad esecuzione in assenza di qualsivoglia condotta di istigazione ad opera di terzi" e non "configurabili condotte di omicidio in suo danno". Lo scrivono il procuratore della Repubblica di Siena Salvatore Vitello e il sostituto Fabio Maria Gliozzi nella richiesta di archiviazione della seconda inchiesta sulla morte, il 6 marzo 2013, del capoarea comunicazione di Banca Mps David Rossi. Per i magistrati lo scambio di email tra Rossi e l'ex ad di Mps Viola testimonia una "disastrosa condizione emotiva e l'assoluto sconforto che, con chiari impulsi suicidi". La procura ha tuttavia aperto un fascicolo contro ignoti per omissione di soccorso: forse ci furono persone che videro il cadavere e non si avvicinarono per ignavia o disinteresse nonostante esistesse la "probabilità, sia pure relativa, che un intervento di soccorso immediato avrebbe potuto salvare la vita" di Rossi.

23:01Calcio: City, Guardiola frena sul rientro di Gabriel Jesus

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Intervento chirurgico riuscito, ma stagione con ogni probabilità già conclusa per Gabriel Jesus: lo ha confermato il tecnico del Manchester City Pep Guardiola, parlando dell'operazione subita ieri a Barcellona dal 19enne attaccante brasiliano per la frattura al quinto metatarso del piede destro, rimediata lunedì scorso nel posticipo di Premier League contro il Bournemouth. "L'intervento è andato molto bene - ha spiegato l'allenatore catalano - Ma adesso è importante che il ragazzo abbia anche un buon recupero e quindi rientrerà solo quando si sarà perfettamente ristabilito, non so se a fine stagione o direttamente nella prossima". Le prime stime sul recupero del giocatore avevano parlato di due o tre mesi, ma oggi Guardiola è sembrato non voler forzare i tempi. Il brasiliano, giunto al City nella sessione invernale di mercato, aveva avuto un ottimo impatto sulla squadra, segnando tre reti in cinque presenze e togliendo il posto da titolare a Sergio Aguero.

22:37Calcio: Real Madrid, Bale torna fra i convocati

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Gareth Bale è nella lista dei convocati del Real Madrid per la gara di campionato contro l'Espanyol, domani al Santiago Bernabeu: il 27enne esterno gallese è rimasto fuori dal 22 novembre scorso, quando s'infortunò alla caviglia destra nel match di Champions League contro lo Sporting Lisbona e fu poi operato. "L'idea è che possa giocare qualche minuto - ha anticipato il tecnico Zinedine Zidane, che dovrà invece fare a meno dell'acciaccato Sergio Ramos - Gareth è un giocatore chiave per noi: ha qualità, grande velocità e sappiamo bene quanti danni può fare nelle difese avversarie. Siamo felici di riaverlo, così come lui non vede l'ora di tornare in campo". Bale, in questa stagione, ha messo a segno 7 reti in 16 presenze, mentre il Real Madrid, avversario del Napoli negli ottavi di Champions (appuntamento il 7 marzo al San Paolo), è capolista in Liga dopo 22 giornate.

22:10Riciclaggio: Bank of China patteggia a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 17 FEB - Patteggiamenti a Firenze per Bank of China e quattro funzionari della filiale di Milano nella maxi-inchiesta sul trasferimento dall'Italia alla Cina di 4 miliardi di euro tramite negozi 'money transfer'. La Bank of China ltd Milan Branch ha patteggiato una sanzione pecuniaria da 600.000 euro e quattro funzionari della stessa filiale italiana sempre con patteggiamento sono stati condannati a due anni (pena sospesa) per riciclaggio in concorso. Per la banca il gup Anna Liguori ha ordinato anche la confisca di 980.000 euro. Il procedimento vedeva 297 imputati e per 240 di loro è stato fissato il rinvio a giudizio con prima udienza al 17 novembre 2017 per accuse a vario titolo di associazione a delinquere e riciclaggio. Dal processo cade l'aggravante del metodo mafioso per gli imputati cui era contestato. Sul patteggiamento Bank of China commenta che "tale accordo deriva dalla volontà di evitare lunghi tempi processuali e consentire alla filiale di concentrarsi sul proprio business".