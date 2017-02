Ultima ora

11:23Truffe anziani: numerosi arresti nel napoletano

(ANSA) - La Spezia, 18 FEB - I Carabinieri del comando provinciale della Spezia e di Napoli hanno eseguito 15 ordinanze di custodia cautelare, indagato 38 persone e sequestrato 22 auto nell'ambito dell'operazione 'Sciacallo' che ha sgominato una banda di truffatori accusati di associazione a delinquere e truffa aggravata. Gli arrestati, specializzati in truffe agli anziani, agivano uniti in gruppi e in tutta Italia. L'operazione è partita da una truffa a una donna compiuta nel giugno scorso alla Spezia. I truffatori agivano spacciandosi per avvocati, appartenenti alla forze dell'ordine, corrieri. Nel complesso, gli investigatori hanno scoperto 35 truffe tra giugno e novembre 2016 per un bottino stimato provvisoriamente in centomila euro.

10:20Trovati morti alpinisti dispersi, tre le vittime

(ANSA) – TORINO, 18 FEB – Sono morti i due scialpinisti e la guida alpina che ieri non erano rientrati da una escursione sul Monte Chaberton, in alta Valle di Susa al confine tra Italia e Francia. Questa mattina l'elicottero dei soccorsi, che hanno visto impegnati nelle ricerche soccorso alpino, carabinieri e gendarmeria francese, ha individuato i loro corpi in territorio italiano, sotto il Coletto di Cresta Nera, nel Comune di Cesana. Il recupero è in corso. Le tre vittime della montagna sono una coppia di fidanzati di 28 e 35 anni e la loro guida di 38 anni. Erano partiti ieri mattina per un'escursione sul monte, a quota 3.100 metri. Le loro auto erano state ritrovate al Monginevro, da dove il gruppo era partito per raggiungere il massiccio.

07:47Australia: squalo attacca subacqueo, condizioni critiche

BRISBANE (AUSTRALIA) - Un ragazzo di 26 anni e' stato ferito gravemente da uno squalo mentre era impegnato in una battuta di caccia subacquea nella grande Barriera corallina australiana. La direttrice dei servizi di ambulanza del Queensland, Ange Timmins, ha detto che il ragazzo e' stato colpito ripetutamente a una gamba mentre si stava immergendo vicino a Hinchinbrook Island, al largo della costa del Queensland.

06:59Corea Nord:omicidio Kim,arrestato cittadino Pyongyang

PECHINO - La polizia malese ha arrestato un uomo in possesso di un passaporto nordcoreano nell'ambito delle indagini sulla morte di Kim Jong-nam, fratellastro maggiore del leader di Pyongyang Kim Jong-un, assassinato lunedi' mattina all'aeroporto internazionale di Kuala Lumpur. Si tratta della quarta persona a essere fermata per il sospetto coinvolgimento dopo le due donne, una vietnamita e una indonesiana, e il fidanzato di quest'ultima.

06:26Messico: a frontiera Usa protesta contro progetto muro Trump

CITTA' DEL MESSICO - Centinaia di persone si sono radunate nella citta' messicana di confine di Ciudad Juarez, sul bordo del fiume Rio Grande, e hanno creato un ''muro umano'' per protestare contro il progetto del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di costruire un muro tra i due paesi. I dimostranti hanno sollevato campioni variopinti di abbigliamento salutando all'indirizzo dei cittadini della vicina citta' di El Paso, in Texas. Gli organizzatori hanno detto che un muro umano amichevole inteso a unire le due citta ' e' migliore di uno di acciaio o di mattoni per dividerle.

23:21Uccide la moglie e tenta di ammazzarsi a Como, è grave

(ANSA) - COMO, 17 FEB - Ha ucciso la moglie Anna, di 76 anni, a coltellate e poi Armando Molteni, di 82, da tempo malato, ha cercato a sua volta di ammazzarsi. E' accaduto a Como in un appartamento di uno stabile, in via Canturina, dove la consorte è stata trovata priva di vita nel tardo pomeriggio. Il marito, in condizioni gravi, non sarebbe in pericolo di vita. Si sta accertando se anche la donna fosse malata. Le indagini sono condotte dalla polizia. La tragedia è stata scoperta dal figlio che non riuscendo a mettersi in contatto con i genitori si è preoccupato ed è andato nella loro abitazione a controllare.

23:15Mps: Rossi, per Pm ci fu ‘volontaria spinta autosoppressiva’

(ANSA) - SIENA, 17 FEB - "Elevata probabilità di riconducibilità dell'evento mortale ad un'autonoma cosciente e volontaria spinta autosoppressiva ideata e portata ad esecuzione in assenza di qualsivoglia condotta di istigazione ad opera di terzi" e non "configurabili condotte di omicidio in suo danno". Lo scrivono il procuratore della Repubblica di Siena Salvatore Vitello e il sostituto Fabio Maria Gliozzi nella richiesta di archiviazione della seconda inchiesta sulla morte, il 6 marzo 2013, del capoarea comunicazione di Banca Mps David Rossi. Per i magistrati lo scambio di email tra Rossi e l'ex ad di Mps Viola testimonia una "disastrosa condizione emotiva e l'assoluto sconforto che, con chiari impulsi suicidi". La procura ha tuttavia aperto un fascicolo contro ignoti per omissione di soccorso: forse ci furono persone che videro il cadavere e non si avvicinarono per ignavia o disinteresse nonostante esistesse la "probabilità, sia pure relativa, che un intervento di soccorso immediato avrebbe potuto salvare la vita" di Rossi.