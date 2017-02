Ultima ora

13:49Afghanistan: liberati 26 civili in mano a Isis

(ANSA) - KABUL, 18 FEB - Le forze di sicurezza afghane hanno liberato almeno 26 civili che erano stati sequestrati tempo fa da militanti dell'Isis nella provincia orientale di Nangarhar. Lo riferisce il portale di notizie Khaama Press. Il quartier generale provinciale della polizia afghana in un comunicato ha precisato che le operazioni che hanno portato alla liberazione dei civili sono avvenute nei distretti di Haska Mina e Kot nell'ambito dell'operazione militare Shaheen-25. In un'altra operazione con l'appoggio dell'aviazione nel distretto di Kot, ha infine indicato la polizia "cinque terroristi dell'Isis sono stati uccisi e quattro arrestati".

13:48Pd:a via assemblea minoranza,presenti Bersani e D’Alema

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Pier Luigi Bersani, Guglielmo Epifani e Massimo D'Alema sono seduti in prima fila nella platea del teatro Vittoria di Roma quando sta per iniziare l'iniziativa della minoranza Pd che precede l'assemblea di domani per il congresso. La kermesse è stata organizzata da Enrico Rossi con Roberto Speranza e Michele Emiliano. Il teatro si va riempiendo mentre una piccola folla è accalcata all'esterno. In sala si vedono numerosi deputati e senatori della minoranza Dem. Sul palco campeggia la scritta "Democratici socialisti per cambiare l'Italia, la sinistra il Partito democratico". Dalla riunione si capirà quanto il Pd sia vicino alla scissione.

13:48Pd: Franceschini, i margini per trattativa ci sono

(ANSA) - FIRENZE, 18 FEB - "I margini per una trattativa ci sono": lo ha detto il ministro per i Beni culturali Dario Franceschini ai cronisti, entrando al Palazzo dei congressi a Firenze per consegnare un premio a Piero Angela. Franceschini ha fatto appello al "senso di responsabilità" eda ha detto che il Pd "non è proprietà di capi in lite tra di loro".

13:44Pence, continuiamo a incalzare Mosca sull’Ucraina

(ANSA) - BERLINO, 18 FEB - Gli Usa continueranno a "incalzare la Russia, affinché rispetti gli accordi di Minsk sull'Ucraina, anche se il presidente Donald Trump cerca un nuovo terreno comune con Mosca". Lo ha detto il vicepresidente Usa, Mike Pence, a Monaco.

13:33Trump: McCain lo attacca senza nominarlo,lontano valori Nato

(ANSA) - WASHINGTON, 18 FEB - Duro attacco contro Donald Trump del senatore repubblicano John McCain. Intervenuto alla conferenza di Monaco sulla sicurezza, McCain ha criticato certe scelte contraddittorie di Trump senza mai pronunciare il suo nome. A cominciare da un cambiamento di rotta negli Stati Uniti e nell'Europa dai "valori universali" che hanno forgiato l'Alleanza e dal "duro rancore nei confronti degli immigrati, profughi e delle minoranze, in particolare i musulmani". Nel suo discorso, il senatore sostiene che oggi i fondatori della conferenza di Monaco, "sarebbero allarmati da un crescente allontanamento dai valori universali, verso vecchi legami di sangue, razza e faziosità". "Sarebbero - ha proseguito - allarmati dalla crescente incapacità, e anche dalla mancanza di volontà, di separare la verità dalle bugie". "Sarebbero allarmati dal fatto che sempre più americani sembrano flirtare con l'autoritarismo", ha aggiunto.

13:26Monaco: Merkel, bisogna rafforzare Ue, Nato e Onu

(ANSA) - BERLINO, 18 FEB - "Sono assolutamente convinta che valga la pena lottare per le strutture multilaterali". Lo ha detto Angela Merkel a Monaco che, intervenendo alla Conferenza di Sicurezza, ha affermato che le sfide globali di oggi vanno affrontate insieme. "Bisogna rafforzare l'Ue, la Nato, l'Onu e anche strutture come il G20", ha aggiunto.

13:25Calcio: Allegri, spesso le cose scontate sono meno semplici

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "Spesso le cose che si danno per scontate sono le meno semplici da conquistare". Così Massimiliano Allegri, nel suo consueto messaggio social post-partita, sintetizza il successo della Juventus sul Palermo, ultimo ostacolo prima della sfida di mercoledì con il Porto in Champions League. Il battibecco con il tecnico dopo il fischio finale, intanto, non ha rovinato la festa di Leonardo Bonucci, che ha a sua volta celebrato le 300 presenze in bianconero con un altro messaggio: "300 è il mio film in bianconero iniziato nel luglio del 2010 - ha scritto il difensore, citando il film sugli spartani - 300 sono le volte in cui indossando questa gloriosa maglia mi sono sentito responsabilizzato a difenderla da tutto e tutti. Quando scendi in campo con questa maglia addosso porti con te milioni di tifosi che come te vogliono solo una cosa: vincere".