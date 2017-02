Ultima ora

15:41Firma Gentiloni-Zedda, 26,5 mln per area periferica Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 18 FEB - Superare la marginalità economica e sociale, la carenza di servizi, l'assenza di spazi pubblici per la socializzazione: a questo saranno destinati i 26,5 milioni di euro (18 milioni pubblici e 8,5 di finanziamenti privati) del "Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza del quartiere di Sant'Avendrace" che oggi al Liceo Classico "Siotto Pintor" di Cagliari è stato oggetto della convenzione firmata dal presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e del sindaco Massimo Zedda. Si tratta, come ha ricordato stamattina il premier, della prima di 120 firme che riguardano interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia.

15:37Sci: Mondiali, Shiffrin oro in slalom

(ANSA) - ST.MORITZ (SVIZZERA), 18 FEB - La statunitense Mikaela Shiffrin - 22 anni il prossimo 19 marzo - ha conquistato per la terza volta consecutiva il titolo mondiale di slalom speciale. A St. Moritz si è infatti imposta alla grande in 1.37.27. Argento alla svizzera Wendy Holdener in 1.39.81 e bronzo alla svedese Frida Hansdotter in 1.39.02. L'unica italiana in classifica è Federica Brignone, 24/a in 1.42.33 e la cui presenza in gara alla seconda manche è stata per un po' in forse dopo che aveva avuto un leggero malore per un momentaneo calo di pressione. Domani il mondiale si chiude con la gara di slalom maschile. L'Italia schiera Stefano Gross, Giuliano Razzoli, Patrick Thaler e Manfred Moelgg. Quest'ultimo in questa stagione ha all'attivo una vittoria, un secondo ed un terzo posto ed è dunque con Gross - 3/o a Campiglio - il più quotato anche perchè in precedenti mondiali e' già andato a medaglia. I rivali saranno l'austriaco Marcel Hirscher e il norvegese Henrik Kristoffersen, grandi protagonisti della stagione.

15:35Pd: D’Alema, rottura non è colpa mia

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Una eventuale rottura nel Pd? "Non è colpa mia". Così risponde Massimo D'Alema, a margine dell' assemblea della minoranza Pd.

15:35Gentiloni: siamo un grande Paese, ma più ottimismo

(ANSA) - CAGLIARI, 18 FEB - "Dobbiamo essere tutti insieme un po' più ottimisti, so che è difficile, ma siamo un Paese di risorse, qualità e capacità straordinarie". Così il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha salutato gli studenti del Liceo Siotto di Cagliari, dove con il sindaco Massimo Zedda ha firmato un protocollo per la riqualificazione del quartiere periferico di Sant'Avendrace. Ad attenderlo nell'Aula magna del Liceo c'erano circa trecento studenti.

15:32Calcio: Rastelli, a Genova con la massima fiducia

(ANSA) - CAGLIARI, 18 FEB - Cagliari a Genova con la Sampdoria col solito obiettivo: invertire la rotta che finora in trasferta ha prodotto una vittoria, un pareggio e 10 sconfitta "Chiederò alla squadra di mettere in campo quella determinazione e fiducia - ha detto il tecnico Massimo Rastelli nella conferenza stampa della vigilia - che ci hanno portato a ottenere buoni risultati in casa". Il Cagliari non prende punti e non segna in trasferta da più di due mesi. L'ultima volta risale alla gara di Pescara, nel dicembre scorso. Obiettivo dichiarato: raggiungere al più presto la quota salvezza. "Vero che 13 punti di vantaggio non sono pochi - ha aggiunto Rastelli - però dobbiamo ancora avere il conforto della matematica. Palermo, Pescara e Crotone sono squadre vive. Certamente, se dovessimo ottenere risultati in queste due prossime trasferte faremmo un bel passo in avanti. Cercheremo di andare in campo per ottenere il massimo: se poi l'avversario sarà più bravo, come la Juventus domenica scorsa, ripartiremo senza farne un dramma".

15:29Difesa: a Modena giurano 204 allievi 198/o corso Accademia

(ANSA) - MODENA, 18 FEB - Il giuramento degli allievi del 198/o corso 'Saldezza' si è svolto questa mattina nel cortile d'onore dell'Accademia militare di Modena. La cerimonia ha avuto inizio con lo schieramento dei reparti, seguito dagli onori al gonfalone della città di Modena e alla bandiera dell'istituto dell'Accademia militare. I 204 allievi ufficiali hanno prestato giuramento dinanzi al comandante dell'Accademia Militare Salvatore Camporeale e a numerose autorità. Alla cerimonia erano presenti anche il generale Claudio Graziano, capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale di corpo d'Armata Danilo Errico, il generale di corpo d'armata Pietro Serino e il generale Tullio Del Sette, comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Dopo il giuramento degli allievi, il cappellano militare don Manuel Paganizzi ha dato lettura della Preghiera per la Patria. (ANSA).

15:00Calcio: Zhang Jindong, Europa è punto riferimento

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - "L'Europa è il punto di riferimento per il mondo del calcio, anche perché tra lo sviluppo calcistico e gestionale cinese e quello europeo c'è ancora un grande divario": così il proprietario dell'Inter Zhang Jindong da Nanchino durante il 'Suning Sports Award and Exhibition Ceremony of Jiangsu Suning'. "Alla fine attraverso il nostro spirito combattivo - aggiunge Zhang - il funzionamento e la gestione scientifica, molte industrie cinesi hanno tenuto il passo con l'Europa e l'America, in una posizione di leadership. Nel calcio vogliamo avere lo stesso percorso".