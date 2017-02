Ultima ora

17:25Lavrov, serve ordine mondiale più equo, oltre l’Occidente

(ANSA) - MOSCA, 18 FEB - L'assetto mondiale "unipolare" non può essere duraturo, i leader mondiali devono creare "un ordine mondiale più equo". Così il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov a Monaco. "Siamo categoricamente in disaccordo con chi accusa la Russia, e i nuovi centri d'influenza mondiali, del tentativo di silurare il cosiddetto 'ordine mondiale liberale'", ha detto Lavrov sottolineando come la crisi di "questo modello" era "prevedibile" in quanto l'architettura "economico-politica della globalizzazione" è stata realizzata "principalmente come strumento per garantire la crescita di un club elitario di Stati e del suo dominio su tutti gli altri". Lo riporta la Tass.

17:20Calcio: Spalletti, con Torino unico risultato la vittoria

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "Domani sarà una gara difficilissima, che dobbiamo vincere assolutamente se vogliamo continuare a inseguire i nostri obiettivi. Non abbiamo nessun altro risultato se non la vittoria". Così il tecnico della Roma, Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida interna col Torino. All'andata i granata si imposero con un netto 3-1. "Dobbiamo fare una prestazione sicuramente diversa da quella - riconosce l'allenatore toscano -. Abbiamo trovato un grande Torino e noi probabilmente non eravamo al meglio della condizione, ma abbiamo a che fare con un gruppo di calciatori forte, che può arrivare in fondo in tutte le competizioni".

17:15Calcio: Juventus, Marchisio entra in clima Champions

(ANSA) - TORINO, 18 FEB - Con il Palermo "abbiamo preso altri tre punti fondamentali, anche perché la strada è ancora lunga. Da oggi si pensa... sappiamo bene a cosa si pensa". Claudio Marchisio sui social rivela come la Juventus sia entrata pienamente nel clima della Champions. Il 'Principino' ha segnato ieri la rete che ha sboccato il match contro i rosanero, dopo 34 partite in serie A senza entrare nel tabellino dei marcatori: "Tornare al gol e festeggiarlo con VOI, nel nostro stadio, - scrive su Instagram, rivolgendosi ai tifosi bianconeri - è sempre fantastico!".

17:01Calcio: Pescara-Genoa, Zeman convoca 23 giocatori

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Sono 23 i biancazzurri convocati da Zdenek Zeman per la gara contro il Genoa in programma all'Adriatico domani alle 15. L'elenco è stato diramato dal tecnico del Pescara dopo la rifinitura che ha fatto svolgere alla squadra questa mattina. Fra i nomi non figura quello di Alberto Gilardino, che si è recato a Roma per sottoporsi ad una visita di controllo al ginocchio con il professor Cerulli. Per capire l'entità del problema che lo affligge da oltre un mese, il 34enne attaccante ha deciso di affidarsi allo specialista che in passato lo ha già operato al menisco. Oltre a Gilardino, non sono stati convocati gli altri due infortunati Bahebeck e Campagnaro.

16:54Pd: Guerini a minoranza, ultimatum non sono ricevibili

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "Questa mattina toni e parole che nulla hanno a che fare con una comunità che si confronta e discute. Gli ultimatum non sono ricevibili". Lo scrive su Twitter il vicesegretario del Pd Lorenzo Guerini, commentando l'assemblea della minoranza Pd.

16:48Calcio: Udine, consegnato il sigillo della città a Zico

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "A uno straordinario sportivo interprete dell'arte calcistica, per aver portato il nome della città di Udine nel mondo e per l'entusiasmo che ha donato alla popolazione friulana, stabilendo un legame affettivo ancora vivissimo". Con questa motivazione, il sindaco di Udine Furio Honsell ha consegnato oggi il sigillo della città ad Arthur Antunes Coimbra, detto Zico, indimenticato campione dell'Udinese. La cerimonia si è svolta nella centralissima Loggia del Lionello, gremita di gente, fra appassionati e tifosi bianconeri. "Si tratta - ha detto il primo cittadino - di un atto di riconoscenza della città intera ad uno dei più grandi calciatori della storia mondiale, che ha legato il proprio nome in maniera indelebile a Udine". Il fuoriclasse brasiliano ha ringraziato i friulani per lo straordinario affetto. "Ogni volta che vengo qui - ha detto - mi sento a casa e ormai il Friuli è, con il Brasile e il Giappone, altro Paese dove ho vissuto per 15 anni, una delle mie tre patrie".

16:40Belgio, deraglia treno locale, almeno 20 feriti

(ANSA) - BRUXELLES, 18 FEB - Un treno locale sulla linea da Lovanio a La Panne è deragliato poco dopo aver lasciato la stazione di partenza. Secondo il portavoce delle ferrovie Sncb, Thierry Ney, ci sono almeno venti feriti. Il sito della televisione pubblica Rtbf, citando il borgomastro di Lovanio, Louis Tobback, indica che l'incidente avrebbe provocato la morte di una persona. Il treno è uscito dai binari in una zona di scambi nella località di Kessel-Lo, dove probabilmente procedeva a velocità ridotta, ma alcune vetture si sono rovesciate su un fianco.