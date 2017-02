Ultima ora

18:56Morti in corsia: disposta riesumazione suocero Taroni

(ANSA) - BARI, 18 FEB - La procura della Repubblica presso il tribunale di Busto Arsizio ha disposto la riesumazione e l'autopsia di Luciano Guerra, il suocero della infermiera Laura Taroni, accusata con il suo amante medico Leonardo Cazzaniga di aver commesso omicidi seriali di pazienti ricoverati all'ospedale di Saronno. Entrambi sono sospettati anche di avere somministrato a Guerra, che aveva 78 anni, medicinali anestetici prelevati dall'ambulatorio del pronto soccorso, senza necessità terapeutica, cagionando la morte dell'uomo. La Procura di Busto Arsizio ha disposto l'esumazione della salma che si trova nel cimitero di Lomazzo (Como) affidando al professore Francesco Introna, direttore della scuola di specializzazione di Medicina legale dell'università di Bari, e al tossicologo Franco Tagliaro, il compito di individuare le cause di morte dell'anziano.

18:49Calcio: serie B, Benevento al secondo posto

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Classifica di Serie B dopo la 26/a giornata (Pisa-Frosinone domani alle 15, Verona-Spal lunedì alle 20.30): Frosinone 47; Benevento (-1) 46; Verona 45; Spal 44; Cittadella e Perugia 39; Spezia 38; Bari 37; Carpi 36; V. Entella 35; Novara e Ascoli 34; Salernitana e Avellino 32; Cesena 29; Brescia e Vicenza 28; Pisa 27; Latina 26; Pro Vercelli 25; Ternana 23; Trapani 22. Benevento un punto di penalizzazione per violazioni Covisoc.

18:40Calcio: serie B, il Benevento vince a Vercelli

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Risultati della 26/a giornata del campionato di serie B: Bari-Ternana 3-1; Carpi-Brescia 2-1; Cittadella-Avellino 1-3; Latina-Novara 0-1 (ieri); Perugia-V.Entella 0-0; Pisa-Frosinone domani ore 15; Pro Vercelli-Benevento 0-1; Salernitana-Cesena 1-1; Spezia-Trapani 2-2; Verona-Spal lunedì ore 20.30; Vicenza-Ascoli 1-1.

18:29Sarah: Cassazione, lunedì verdetto sul delitto di Avetrana

(ANSA) - BARI, 18 FEB - Il delitto di Avetrana, uno dei più torbidi omicidi avvenuto negli ultimi anni nei confronti di una vittima minorenne, approda lunedì in Cassazione, davanti alla Prima sezione penale che dedicherà a questo crimine avvenuto in provincia di Taranto il 26 agosto 2010, e circondato da omertà e false testimonianze, l'intera udienza con un collegio ad hoc che esaminerà i ricorsi dei sei imputati. Particolare attenzione sarà dedicata alla posizione di Sabrina Misseri e Cosima Serrano, madre e figlia, condannate all'ergastolo in primo e secondo grado con l'accusa di aver strangolato e ucciso l'adolescente Sarah Scazzi, minuta e graziosa ragazzina di quindici anni, cugina e nipote delle due donne. Per loro scende in campo, al gran completo, lo studio del professor Franco Coppi, il penalista famoso per i tanti processi importanti affrontati, che da anni cerca di sostenere l'innocenza di Sabrina - 22 anni all'epoca del fatto - e di sottrarla al carcere a vita indicando nel padre Michele Misseri il reo confesso.

18:25Sicurezza: reparti speciali carabinieri al Carnevale Cento

(ANSA) - CENTO (FERRARA), 18 FEB - Il Carnevale di Cento, in scena nel centro storico, è un momento delicato per le forze dell'ordine, considerato il delicato momento internazionale. In quest'ottica, in supporto alle forze dell'ordine schierate nei servizi straordinari per l'ordine e la sicurezza pubblica, il Comando provinciale Carabinieri di Ferrara ha previsto l'impiego di unità dei Reparti speciali dell'Arma, provenienti dal 5/o Reggimento Carabinieri di Bologna, particolarmente addestrati nella prevenzione ed eventualmente nella reazione agli attacchi di matrice terroristica. Le squadre operative saranno presenti domani a Cento, soprattutto durante la sfilata dei carri allegorici; i militari viaggiano su veicoli blindati Land Rover Discovery, indossano tute blu scuro da ordine pubblico, sono dotati di scudi, spray, giubbotti antiproiettile, hanno pistole Beretta 92F, fucili d'assalto AR 70/90 e Heckler & Koch. Intervengono solo in caso di attacchi terroristici o in situazioni molto delicate che richiedano specialisti.(ANSA).

18:18Calcio: Delneri, Zico uomo meraviglioso e saggio

(ANSA) - UDINE, 18 FEB - "Dove farei giocare Zico se oggi l'avessi a disposizione? Farei scegliere a lui...". Così Luigi Delneri, allenatore dell'Udinese ha risposto ai giornalisti alla vigilia della gara interna contro il Sassuolo, e dopo aver incontrato oggi allo stadio Friuli il Galinho, che domani sarà presente sugli spalti. "Zico è un uomo meraviglioso - ha aggiunto Delneri - umile, propositivo, saggio. Si parla di un campione come Maradona. Ha incitato la squadra a migliorarsi". Quanto alla partita di domani, "col Sassuolo sarà tosta sul piano fisico. Hanno recuperato giocatori. La sconfitta di domenica col Chievo non fa testo". E sui bianconeri, "a Firenze la squadra ha giocato bene fino al secondo gol. Non avevamo concesso molto: il risultato finale mi è parso esagerato. È un campionato variegato, ricco di sorprese: vogliamo finire l'anno bene. Dobbiamo analizzare con calma e attenzione quanto successo nelle ultime sfide. Badu giocherà, non so se al posto di Fofana o di Jankto".

18:15Palpeggiamenti e molestie a scuola: cinque studenti imputati

(ANSA) - BRINDISI, 18 FEB - Cinque studenti minorenni di una scuola superiore di Brindisi, accusati di violenza sessuale nei confronti di una loro compagna di classe, hanno chiesto di essere processati con rito abbreviato, condizionato all'ascolto di alcuni testimoni. I ragazzi sono accusati a vario titolo di violenza sessuale nella sua forma più lieve, e di molestie. Secondo quanto denunciato, i cinque avrebbero palpeggiato e aggredito la studentessa che frequenta l'ultimo anno delle superiori. Gli studenti si dicono innocenti e hanno per questo rifiutato la messa alla prova, puntando all'assoluzione piena: l'udienza dinanzi al giudice del Tribunale dei minori è fissata a maggio. I fatti si sarebbero verificati nell'anno scolastico 2015-2016. I cinque ragazzi furono sospesi con obbligo di frequenza all'epoca dei fatti e tuttora frequentano la stessa classe della ragazza.