20:47Congresso SI: Scotto,creare ponti, non altra isola

(ANSA) - RIMINI, 18 FEB - "Mussi ha parlato della sinistra come un arcipelago. Io ho l'obbiettivo di costruire ponti, non ad aggiungere un'altra isola". E' la metafora con cui Arturo Scotto, capogruppo Si alla Camera, ha annunciato dal palco del Congresso il suo addio al partito. "Il mio obbiettivo è un nuovo centrosinistra. Oggi la partita conta più del partito", ha concluso.

20:47Base jumper muore precipitando da Dolomiti di Fassa

(ANSA) - TRENTO, 18 FEB - Un base jumper è morto dopo un lancio effettuato questo pomeriggio dal Sass Pordoi, a quota 2.950 metri, nelle Dolomiti di Fassa. Secondo le prime testimonianze, il base jumper, dopo il lancio, forse a causa di un malfunzionamento della vela si è schiantato contro la parete rocciosa. Difficili le operazioni di recupero da parte del soccorso alpino e dell'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites.

20:46Pd: Orfini, scissione metterebbe a rischio governo

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "Che c'entra il congresso con il governo? Nulla. Il governo Gentiloni è il nostro governo. Lo sosteniamo e continueremo fino a quando" Mattarella "considererà conclusa la legislatura. Si minaccia la scissione nel nome del governo. E' tesi incomprensibile". Lo afferma Matteo Orfini. "È vero l'esatto contrario: la scissione restringerebbe il consenso parlamentare al governo e lo metterebbe a rischio". Un congresso "che preservasse l'unità del Pd, invece, stabilizzerebbe il quadro politico e di conseguenza anche il governo".

20:23Papa: visita a Genova il 27 maggio, il programma ufficiale

(ANSA) - GENOVA, 18 FEB - La diocesi di Genova ha reso noto il programma della visita, il 27 maggio, di Papa Francesco. Il Santo Padre arriverà all'aeroporto alle 8.15. Alle 8,30 sarà allo stabilimento Ilva di Genova Cornigliano per l'incontro con il mondo del lavoro. Alle 10, in cattedrale, incontrerà i vescovi, il clero, e i religiosi. Alle 12.15, al Santuario di Nostra Signora della Guardia incontrerà i giovani e qui pranzerà con poveri, rifugiati e detenuti. Nel pomeriggio il Papa si recherà all'Ospedale Gaslini dove incontrerà i bambini ricoverati. Alle 17.30 la Messa nell'area della Fiera del mare. La giornata genovese di Papa Francesco terminerà alle 19.30 quando all'aeroporto, saluterà il cardinale Bagnasco e le autorità. "Che la visita del Papa possa confermarci nella fede e nello slancio missionario, susciti energie al servizio del bene comune, sostenga chi con disinteresse serve gli indigenti, conforti anziani e malati, spinga i giovani a spendere con generosità la loro vita", ha scritto il cardinale Angelo Bagnasco.(ANSA).

20:17Atletica: Crippa record italiano 5000 indoor, Farah europeo

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Nuovo record italiano nei 5 mila metri indoor: lo ha stabilito Yeman Crippa a Birmingham con il tempo di 13:23.99, nella gara che ha visto assoluto protagonista il fuoriclasse britannico Mo Farah, che ha realizzato il primato europeo in 13:09.16, al termine di una corsa incerta fino alla fine, nella quale è stato registrato anche il crono asiatico sulla distanza. Crippa ha abbassato il limite nazionale detenuto da quasi 35 anni da Venanzio Ortis, che corse in 13:39.43 a Milano il 10 marzo 1982. Magnifica gara, con Crippa nelle posizioni di coda nella prima parte di gara, ma bravo a risalire posizioni fino a centrare un ottimo quinto posto. Farah ha migliorato di quasi 2 secondi il record di 13:11.13 del francese Tahri, non essendo mai stato ratificato il 13:10.60 che proprio Farah ottenne sulla stessa pista di Birmingham esattamente sei anni fa. A tenere in bilico il successo del britannico, fino alla fine, l'ex-kenyano Albert Rop che ha ottenuto il primato asiatico in nome del Bahrain in 13:09.43.

20:07Calcio: Luis Enrique, per Barcellona non è tutto da buttare

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "Le critiche per me contano zero, io e la stampa siamo due cose diverse". Così, senza tanti fronzoli, Luis Enrique si è difeso, dopo la sonora sconfitta (4-0) del Parco dei Principi contro il PSG, in Champions. In casa catalana non è stata una settimana facile, perché certi tracolli - anche per come maturano - lasciano sempre una coda di polemiche, veleni difficili da smaltire. "Lo so che in Champions la situazione si è fatta dura - le parole dell'allenatore dei blaugrana, alla vigilia del match casalingo in Liga contro il Leganes - ma siamo ancora in corsa su tre fronti e non tutto è da buttare. Penso già alla sfida di ritorno contro il PSG; inoltre, non dimentichiamoci di essere già in finale di Coppa del Re (i catalani affronteranno l'Alaves)". Sul proprio futuro, 'Lucho' ha ammesso di "non avere preso ancora alcuna decisione". "Tutto - ha ammesso - dipenderà dall'andamento della squadra in questi mesi decisivi della stagione". (ANSA).

19:5750 anni Baggio: Del Piero,giorno speciale per chi ama calcio

(ANSA) - TORINO, 18 FEB - Numero 10 dopo di lui alla Juventus e in Nazionale, Alessandro Del Piero partecipa agli auguri per i 50 anni di Roberto Baggio: "Buon compleanno, Roby! Oggi - scrive su Twitter - è un giorno importante per te ma, fidati, lo è per tutti noi che amiamo il calcio".