Ultima ora

22:27Argentina: un milione pinguini a Punta Tombo, è record

(ANSA) - PUNTA TOMBO (ARGENTINA), 18 FEB - Oltre un milione di pinguini sono giunti quest'anno nella penisola di Punta Tombo, in Argentina, per la stagione degli accoppiamenti, attirati da un'insolita abbondanza di piccoli pesci. Secondo quanto affermano le autorità locali, si tratta di una presenza record, rispetto agli ultimi anni, per la più vasta comunità di pinguini di Magellano al mondo. E anche di uno spettacolo straordinario, per le decine di migliaia di persone che ogni anno visitano la riserva di Punta Tombo. I pinguini arrivano solitamente a terra verso settembre o ottobre e si trattengono mentre sia maschi che femmine covano a turno le uova o si danno da fare per procurare cibo.

22:22Morto in carcere Usa lo ‘Sceicco Cieco’

(ANSA) - NEW YORK, 18 FEB - Lo 'sceicco cieco' Omar Abdel Rahman è morto in una prigione americana. Lo riporta la Nbc citando fonti giudiziarie. Omar Abdel Rahman guidò il gruppo terroristico autore dell'attacco del 1993 contro il World Trade Center, che causò la morte di sei persone e il ferimento di altre mille. Per il suo ruolo in quell'attentato venne condannato all'ergastolo.

22:10Calcio: impresa Lincoln, il Leicester è in picchiata

(ANSA) - LONDRA, 18 FEB - La coppa dei sogni regala una favola d'altri tempi, che ha per protagonista il piccolo Lincoln - squadra di dilettanti - che raggiunge i quarti della Fa cup. Un'impresa più eclatante, perché raggiunta in trasferta, a Turf Moor, la casa del Burnley, un club di Premier League. Ma, quella del Lincoln, non è stata l'unica sorpresa del pomeriggio di coppa. Perché una squadra di terza categoria, il Millwall, in inferiorità numerica per metà partita, infligge l'ennesima umiliazione al Leicester, sempre più in basso. La sesta sconfitta consecutiva inevitabilmente riaccende le voci di un possibile esonero di Ranieri. Se è vero che la coppa nazionale non era una priorità per le 'Foxes', c'è modo e modo di uscire. Gli uomini di Ranieri hanno scelto la maniera più indecorosa, arrendendosi a una squadra inferiore, il Millwall, che allo scadere ha trovato con Shaun Cummings il gol-qualificazione. Tutto secondo pronostici, viceversa, per il Chelsea che archivia la pratica Wolverhampton grazie a Pedro e Diego Costa.

21:51Stadio Roma: proponenti, avvieremo ogni azione a tutela

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "Non possiamo esimerci dall'evidenziare come sia particolarmente singolare la tempistica di questo parere emesso dalla Soprintendenza e certamente avvieremo ogni possibile azione a tutela del nostro progetto, di tutti gli investitori e pubblici azionisti della As Roma e naturalmente di tutti i tifosi che in queste ore non comprendono iniziative talmente intempestive da apparire quantomeno ostili". Lo si legge nelle conclusioni di una nota dei proponenti del nuovo stadio della Roma.

21:48Stadio Roma: Raggi, nuovi elementi incidono su dossier

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "La Soprintendenza ha comunicato al Comune di Roma l'avvio di dichiarazione di interesse culturale sull'ex ippodromo di Tor di Valle. Si tratta dell'area indicata per la realizzazione dello stadio. Vi sono quindi nuovi elementi che incidono sulla valutazione e realizzazione del progetto che in queste settimane è oggetto di verifica da parte del Comune". Lo afferma la sindaca Virginia Raggi. "Come abbiamo sempre detto, vogliamo che la Roma abbia uno stadio ma nel rispetto della legge", aggiunge.

21:30Calcio: Serie A, Atalanta-Crotone 1-0

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - L'Atalanta ha battuto il Crotone, nel secondo anticipo della 25/a giornata del campionato di calcio di Serie A, disputato sul terreno dello stadio Atleti Azzurri d'Italia. Il match è stato deciso da un gol di Andrea Conti, realizzato al 3' della ripresa, su assist di Petagna. Bergamaschi soli al quarto posto, con 48 punti, a -3 dal Napoli, che deve però ancora giocare. Crotone penultimo con 13 punti, a -1 dal Palermo, che è terz'ultimo. La retrocessione è a un passo per i calabresi allenati da Davide Nicola.

21:21Calcio: Germania, Bayern salvato da Lewandowski al 98′

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Il Bayern Monaco frena e non riesce ad andare oltre l'1-1, a Berlino, contro l'Hertha, nella 21/a giornata di Bundesliga. La squadra di Carlo Ancelotti, reduce dal 5-1 rifilato all'Arsenal in Champions, era andata sotto dopo 21', per effetto di una rete di Ibisevic, servito da Plattenhardt, ma è riuscita ad acciuffare il pari con Lewandowski addirittura al 98'. I bavaresi salgono a quota 50, ossia a +8 sul Lipsia che, però, dovrà giocare domani alle 15,30 sul campo del Borussia Moenchengladbach, sconfitto dalla Fiorentina in Europa league. Tris del Borussia Dortmund, infine, in casa contro il Wolfsburg, grazie alle reti di Bruma al 20', Piszczek al 3' della ripresa e Dembele al 14' st. (ANSA).