COMMUNITY – L’ALTRA ITALIA (Quotidiano)

Conducono Benedetta Rinaldi e Alessio Aversa.

Il programma dedicato alle comunità italiane all’estero: attività, eventi, storie individuali e familiari. I progetti, le ambizioni, i successi, le storie di chi vive fuori dall’Italia e tiene vivo il legame con il Paese di origine. Ogni settimana in studio ospiti di eccellenza dello spettacolo, della cultura, dell’industria italiana nel mondo. E poi lo spazio di servizio dedicato agli italiani all’estero, per rispondere a quesiti su pensioni, tasse, sanità, burocrazia… e lo spazio dedicato alla lingua italiana in collaborazione con la Società Dante Alighieri.

• Lunedì 20 Febbraio

Ospiti: gli artisti della Compagnia E.sperimenti Dance Company (Silvia Pinna, Daniele Toti, Filippo Braco, danzatori) insieme alla coordinatrice del team coreografico Federica Galimberti, che ha firmato la regia dello spettacolo “Hopera” e il produttore e direttore artistico Patrizia Salvatori, con l’esibizione nello studio di questi danzatori molto particolari, che usano costumi e coreografie contemporanee su musiche classiche; Francesco Briggi, sarto, per vedere come nascono gli elaboratissimi costumi della sfilata più celebre d’Italia: quella di Venezia.

Storie dal mondo.

A Tulum, in Messico, dove Simone Fabbroni si dedica alla produzione di scarpe artigianali.

Infocommunity: Oscar De Bona, Presidente dell’Associazione Bellunesi nel Mondo, per parlare delle esigenze di chi vive all’estero.

• Martedì 21 Febbraio

Ospiti: la scrittrice di origine armena Antonia Arslan, che alla Turchia ha dedicato il suo ultimo libro “Lettera a una ragazza in Turchia”; Marianna Poletti, fondatrice della Just Knock, startup nata con lo scopo di aiutare le persone a trovare lavoro.

Storie dal mondo.

In Colombia, per visitare il Collegio Italiano Alessandro Volta di Bogotà, dove i ragazzi entrano al tempo della scuola materna e ci restano fino alla maturità.

In Canada, per incontrare le sorelle Angela e Melissa Marotta che hanno messo a frutto la loro grande passione: il vino.

Infocommunity: Oscar De Bona, Presidente dell’Associazione Bellunesi nel Mondo, per parlare dei progetti mirati a mantenere ben saldo il legame con chi vive all’estero.

• Mercoledì 22 Febbraio

Ospiti: Simonetta Brandolini d’Adda, fondatrice e presidente della Fondazione “Friends of Florence”, che dal 1998 si adopera per recuperare fondi da destinare alla conservazione ed al restauro del patrimonio artistico e culturale della Toscana; Monica Larner, corrispondente dall’Italia per la rivista americana The Wine Advocate, per dare un giudizio al vino italiano; Roberto Bonzio, giornalista e fondatore del progetto multimediale Italiani di Frontiera.

Storie dal mondo.

A New York per incontrare Fabiana Barulli, un’italiana che fa il vino in America. Infocommunity: Giorgia Salicandro, giornalista del Nuovo Quotidiano di Puglia e autore di “Torno quando voglio. Storie di salentini all’estero oggi”, per parlare di emigrazione.

• Giovedì 23 Febbraio

Ospiti: il cantante Memo Remigi, con l’esibizione live del brano “Cerchi nell’acqua” e per ripercorrere la sua carriera divisa tra tv e canzoni; Mario Cutuli, fratello di Maria Grazia, inviata del Corriere della Sera che venne uccisa in Afghanistan nel 2001 insieme ad altri giornalisti internazionali. Da quel giorno, Mario Cutuli si divide tra il suo lavoro di architetto e la Fondazione dedicata alla sorella Maria Grazia.

Storie dal mondo.

A Fukuoka, Giappone, per conoscere il musicista Doriano Sulis.

A Filadelfia, dove un’associazione di imprenditori italiani ha creato un network professionale e culturale.

Infocommunity: Delfina Licata, curatrice del Rapporto Italiani Nel Mondo 2016 della “Fondazione Migrantes”, per approfondire la mobilità migratoria italiana.

• Venerdì 24 Febbraio – 100° puntata di questa stagione

Ospiti: il Professore Paolo Forti, speleologo dell’Università di Bologna, per scoprire una delle nuove meraviglie della natura, nelle Filippine, una grotta lunga oltre 30 chilometri e attraversata da un fiume sotterraneo; il critico cinematografico Alberto Farina, per esplorare il rapporto che il cinema italiano ha avuto con il premio più importante del mondo, l’Oscar.

Storie dal mondo.

A New York, per incontrare l’architetta Rossana Capurso e la sua grande passione per grattacieli e alta tecnologia.

In Giappone, a Kyoto, dove l’italiano Diego Pellecchia insegna il “Noh”, il famoso stile di teatro giapponese.

Tutti i giorni a Community trova spazio la lingua italiana grazie alla collaborazione con la Società Dante Alighieri. Questa settimana con la professoressa Lucilla Pizzolli e il giovane linguista Fabio Poròli.

CINEMA ITALIA (Film)

Cicli, rassegne tematiche, appuntamenti che segnano la memoria e le ricorrenze del cinema italiano, scelti per il suo pubblico e presentati da un nuovo volto di Rai Italia, il giornalista e critico Alberto Farina.

Film di prima visione o grandi classici del cinema italiano, da vedere e rivedere, che permetteranno di ripercorrere la storia dell’Italia, riflettere sul presente, divertirsi, emozionarsi, scoprire grandi storie, bravissimi attori, grandi registi del cinema italiano.

Viaggio sola – Drammatico (2013)

Regia: Maria Sole Tognazzi

Interpreti: Margherita Buy, Stefano Accorsi, Fabrizia Sacchi, Gian Marco Tognazzi, Alessia Barela e Lesley Manville.

Trama

Irene (Margherita Buy) ha superato i quarant’anni, niente marito, niente figli e un lavoro che è il sogno di molti: Irene è l’“ospite a sorpresa”, il temutissimo cliente in incognito che annota, valuta e giudica gli standard degli alberghi di lusso. Oltre al lavoro, nella sua vita ci sono la sorella Silvia (Fabrizia Sacchi), sposata con figli, svampita e sempre di corsa e l’ex fidanzato Andrea (Stefano Accorsi). Irene non ha alcun desiderio di stabilità, si sente libera, privilegiata. Ma è vera libertà la sua? Qualcosa metterà in discussione questa certezza…

ITALIAN BEAUTY (Magazine)

Quotidiano di Rai Italia dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni: un appuntamento quotidiano con Arte, Territorio e Made in Italy per conoscere e approfondire i grandi capolavori artistici, le meraviglie paesaggistiche, i marchi di eccellenza che fanno dell’Italia una delle mete più desiderate del mondo.

Un viaggio tra panorami, cibi, oggetti, storia e architettura unici e irripetibili, per scoprire e riscoprire percorsi e sapori del bel paese.

• Lunedì 20 Febbraio

Arte: Val di Susa, per riscoprire l’abbazia di San Michele della Chiusa, meglio conosciuta come Sacra di San Michele. Si dice che Umberto Eco abbia preso ispirazione proprio dalla Sacra di San Michele per il suo celebre romanzo ‘Il nome della rosa’. Pare infatti che la maggior parte dell’ambientazione del libro sia molto simile a quella del santuario piemontese.

Per la rubrica sul Territorio, il parco naturale dei monti Aurunci, nel Lazio: un incrocio tra natura selvaggia, panorami mozzafiato e tradizioni a pochi chilometri dal mare. Gli Aurunci hanno infatti la particolarità di essere l’unica catena montuosa laziale ad affacciarsi direttamente sul mar Tirreno, con vette che superano i 1.500 metri. L’eterogeneo paesaggio del parco costituisce l’ambiente ideale per diverse specie animali.

Design e trasformazione nello spazio del Made in Italy: un vecchio conservatorio musicale di Amsterdam, diventato hotel di lusso grazie all’inventiva dell’architetto Piero Lissoni, designer e art director di fama internazionale.

• Martedì 21 Febbraio

Arte: prosegue la scoperta del monumento simbolo del Piemonte, la Sacra di San Michele. A mezz’ora da Torino, la Sacra di San Michele è indubbiamente un luogo da visitare e da gustare, lasciandosi rapire dalla bellezza, dalla suggestione e dalla storia di questa imponente abbazia.

Un curioso viaggio per il Territorio: quello sulle ali del falco pellegrino, il signore del vento che sorvola una delle coste più belle del Mediterraneo e dopo un solitario vagabondare arriva sulla città eterna, Roma, per poi ritornare alle sue spiagge selvagge e silenziose. Si può dire che se il falco pellegrino fosse un aereo sarebbe un capolavoro di meccanica e aerodinamicità: neppure il ghepardo, uno degli animali terrestri più veloce, riuscirebbe a batterlo.

Per concludere, il Made in Italy: il riciclo diventa complemento d’arredo in un resort eco-green. Poi, l’Hotel Monaco, storico albergo veneziano, esempio di un eccellente restauro conservativo.

• Mercoledì 22 Febbraio

Arte: indietro nel tempo, al ritrovamento di prove archeologiche del rito di fondazione di alcune città etrusche.

Per la rubrica del Territorio, sono protagoniste le saline: veri e propri paradisi bianchi e rosa, splendide riserve marine dove mille anni fa si raccoglieva il sale con le mani, trasformate oggi in riserve umide naturali, caratterizzate da una gran quantità di animali, principalmente uccelli, legati a questo particolare ecosistema.

Il Made in Italy è Milano, capitale dello shopping, dello stile e del design, negli innovativi spazi commerciali di Excelsior e Santoni.

• Giovedì 23 Febbraio

Arte: si conclude il viaggio nell’Etruria Padana, il più importante circuito commerciale del continente ai tempi degli etruschi.

Sul Delta del Po, area riconosciuta dall’Unesco per le sue peculiarità naturalistiche e testimonianze d’arte, per la rubrica dedicata al Territorio. Nel profilo indiscutibilmente unico del Delta del Po c’è il territorio creato sia dalla sedimentazione del fiume, che dall’opera dell’uomo che nei secoli ne ha regimentato le acque e bonificato i terreni.

Si conclude con il Made in Italy: Food Design e progetti innovativi nello shopping per la vendita di brand famosi.

• Venerdì 24 Febbraio

Arte: al parco archeologico del Forcello, in provincia di Mantova, per riscoprire la vita degli antichi etruschi. Il Parco Archeologico del Forcello sorge intorno ai resti di un importante abitato etrusco: gli scavi archeologici, condotti nel sito dal 1981 ad oggi, hanno portato alla luce, anno dopo anno, una piccola porzione di questo abitato, articolato in otto fasi insediative principali.

Territorio: la Maremma laziale custodisce un eccezionale patrimonio archeologico etrusco e medievale con tradizioni tipiche, quale quella dei butteri, i “cowboy” nostrani.

La rubrica del Made in Italy conclude in questa puntata il suo approfondimento dedicato allo shopping con un occhio di riguardo alla filosofia del riciclo: è il caso del progetto Refuse.

CRISTIANITA’ (Programma religioso)

Ogni domenica, suor Myriam Castelli – ideatrice, autrice e conduttrice da 19 anni – propone temi di interesse ecclesiale e gli appuntamenti del Papa in Vaticano. Cristianità è uno dei “notiziari vaticani” più attenti e più seguiti all’estero, arricchito dal contributo fondamentale di tanti ospiti in studio: Cardinali e alti Prelati, riconosciuti studiosi della grande diaspora italiana, insieme a una vasta gamma di esperti, artisti, professionisti, laici e missionari che vivono “on the road”. Un parterre di italiani che si confrontano con i contenuti della fede e i commenti culturali della modernità. Interviste, servizi e collegamenti in diretta via skype con i telespettatori dei cinque continenti.

In ogni puntata, voci, immagini, testimonianze di vita di tutte le generazioni, con le immagini delle feste organizzate dagli italiani in tanti Paesi del mondo dove è presente un’italianità laboriosa, attaccata alla propria terra d’origine e soprattutto alla cultura cristiana.

Il primato di Pietro e il significato della “Festa della Cattedra di Pietro”; l’infallibilità del Papa e il Magistero Petrino ai tempi di Papa Francesco; i collaboratori del Papa e le scelte cardinalizie di Papa Bergoglio; il viaggio del Papa in Messico un anno dopo. E ancora: che fine ha fatto la lingua latina, lingua madre della Chiesa? Le scuole di lingua italiana sparse nel mondo; l’importanza della lingua italiana, il suo valore identitario, storico e culturale alla vigilia della “Giornata Internazionale della lingua madre”.

Dopo la S. Messa che si celebra nella Chiesa dell’Immacolata al Gesù Nuovo in Napoli, l’Angelus del Papa ai fedeli radunati in Piazza San Pietro.

Tra gli ospiti: Sua Eminenza il Cardinale Javier Lozano Barragan, Presidente emerito del Pontificio Consiglio della Salute; Padre Savio Zanetta, Superiore dei Legionari di Cristo; Padre Luis Ramon Lorenzo Yulo, Legionari di Cristo e Marzia Roncacci, giornalista della Rai.

