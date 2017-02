Ultima ora

00:03Calcio: Balotelli espulso, ma il ‘suo’ Nizza vince lo stesso

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Nell'attesa che domani, alle 21, il PSG lanci la sfida casalinga al Tolosa e alla luce del pareggio del Monaco (1-1), sul campo del Bastia, oggi il Nizza ha potuto avvicinarsi al vertice della classifica. In una partita della 26/a giornata, infatti, la squadra della Costa Azzurra si è imposta in trasferta contro il Lorient: ha deciso una rete di Cyprien, dopo un quarto d'ora di gioco. Il Nizza ha tuttavia chiuso in 10 per l'espulsione di Balotelli, avvenuta al 24' della ripresa. L'attaccante avrebbe insultato l'arbitro, a coronamento di una prova tutt'altro che edificante. Mai in grado di rendersi utile alla squadra, Mario non ha inciso e alla fine si è visto sventolare il rosso diretto per proteste. Il Nizza, nonostante Balotelli, si è portato a -3 dal Monaco (56 contro 59 punti), mentre il PSG è rimasto a quota 55, ma potrebbe salire a 58.

00:02Albania: opposizione protesta in piazza

(ANSA) - TIRANA, 18 FEB - L'opposizione albanese di centro destra guidata da Lulzim Basha, è scesa oggi in piazza per chiedere le dimissioni del premier di centro sinistra Edi Rama, e la formazione di un governo tecnico che garantisca che le politiche del prossimo 18 giugno siano libere e in rispetto degli standard europei. Davanti ad una grande folla di migliaia di manifestanti, Basha ha annunciato una protesta ad oltranza, mentre davanti al Palazzo di governo, sono iniziati i preparativi per allestire una grande tenda che ospiterà i rappresentanti dell'opposizione. "Noi rimarremo in questa piazza fino a quando non saranno garantite elezioni libere. Altrimenti non ci saranno elezioni. Io stesso rimarrò qui", ha dichiarato Basha, che insieme agli altri dirigenti dell'opposizione si è seduto per terra sulla piazza davanti alla sede della presidenza del Consiglio.

23:24Italia-Iran: Alfano incontra Zarif, ‘colloquio proficuo’

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - A margine della Conferenza di Monaco sulla Sicurezza, il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano, ha avuto un incontro bilaterale con il ministro degli Esteri Iraniano, Mohammad Javad Zarif. Lo rende noto un comunicato della Farnesina. Nel corso del 'proficuo colloquio', il ministro Alfano ha colto l'occasione - prosegue la nota - per sottolineare l'importanza di un ruolo positivo dell'Iran nella soluzione delle crisi regionali in corso, a cominciare dalla Siria. Alfano ha anche espresso al suo interlocutore l'interesse del Sistema Paese Italia "a rilanciare i rapporti economici, commerciali e culturali con l'Iran".

23:0950 anni Baggio: “C’è gente ammirevole,che ama la semplicità”

(ANSA) - NORCIA, 18 FEB - "Tutti hanno a che fare con difficoltà e problemi nella propria vita, io credo che la differenza la faccia l'atteggiamento. Se ti lasci andare, perdi un'occasione per misurare quanto è grande la tua vita". Lo ha detto Roberto Baggio, arrivando a Norcia, nella tensostruttura dove stasera festeggerà il 50/o compleanno. In tanti ad aspettarlo, soprattutto giovani. Il campione, accompagnato dal manager, ha deciso, infatti, di festeggiare tra gli sfollati del terremoto del Centroitalia. "La gente qui è ammirevole, umile e vive per le cose semplici, è un esempio per tutti", ha detto ancora. Stamattina l'ex Divin codino ha visitato Amatrice, dove ha incontrato il sindaco, Sergio Pirozzi, e i bambini del comune reatino, nella mensa di Campo Lazio, dove stavano festeggiando il Carnevale. Nella tensostruttura un buffet offerto da Bianconi ospitalità e poi la torta di compleanno. Baggio dormirà a Norcia<, in un camper noleggiato per l'occasione. Domattina si fermerà ancora per dare il calcio d'inizio in un'amichevole.

22:55Olanda:Wilders attacca,libererò popolo da”feccia marocchina”

(ANSA) - BRUXELLES, 18 FEB - Il leader del Pvv, il partito olandese di estrema destra ed islamofobo, Gert Wilders, ha lanciato un nuovo attacco razzista contro quella che ha definito "la feccia marocchina" sostenendo di volersene sbarazzare per "restituire il paese al popolo olandese". Lo ha detto parlando con alcuni giornalisti prima di un comizio nella cittadina di Spijkenisse, a sud di Rotterdam. "La feccia marocchina in Olanda... Certo non tutti fanno parte della feccia, ma ce ne sono molti che rendono pericolose le nostre strade, specialmente tra i giovani. E questo deve cambiare" ha affermato Wilders, dato in testa ai sondaggi in vista delle politiche del 15 marzo. Il Pvv potrebbe conquistare fra 24 e 28 dei 150 seggi della Camera Bassa e diventare il primo partito nel paese, con un margine di 2-4 seggi sul partito liberale del premier uscente Mark Rutte. Il sistema elettorale in Olanda è strettamente proporzionale e tutti i partiti finora hanno escluso di voler formare governi di coalizione con Wilders.

22:30Théo, scontri a corteo Parigi, 13 fermi, due agenti contusi

(ANSA) - PARIGI, 18 FEB - Parigi torna ad infiammarsi alla manifestazione per Theo, il ragazzo brutalizzato da una pattuglia di agenti a inizio febbraio in banlieue. La polizia ha sparato lacrimogeni contro alcuni dimostranti che lanciavano bottiglie a margine del raduno organizzato nella capitale. Il bilancio è di 2 agenti leggermente feriti, e 13 fermi a seguito degli scontri che hanno coinvolto almeno 150 manifestanti degli oltre duemila scesi in place de la Republique.

22:27Argentina: un milione pinguini a Punta Tombo, è record

(ANSA) - PUNTA TOMBO (ARGENTINA), 18 FEB - Oltre un milione di pinguini sono giunti quest'anno nella penisola di Punta Tombo, in Argentina, per la stagione degli accoppiamenti, attirati da un'insolita abbondanza di piccoli pesci. Secondo quanto affermano le autorità locali, si tratta di una presenza record, rispetto agli ultimi anni, per la più vasta comunità di pinguini di Magellano al mondo. E anche di uno spettacolo straordinario, per le decine di migliaia di persone che ogni anno visitano la riserva di Punta Tombo. I pinguini arrivano solitamente a terra verso settembre o ottobre e si trattengono mentre sia maschi che femmine covano a turno le uova o si danno da fare per procurare cibo.