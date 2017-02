Ultima ora

01:08Calcio: Inzaghi, vogliamo rimanere fra le big in classifica

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "Sono molto contento della prestazione della Lazio: abbiamo disputato un ottimo primo tempo. L'unico neo è che avremmo dovuto segnare un paio di gol, dal momento che, alla prima occasione, veniamo sempre puniti dagli avversari. Di buono c'è stata la reazione della squadra: dopo lo svantaggio potevamo sfaldarci, invece abbiamo reagito, trovando una fondamentale vittoria". Così Simone Inzaghi ha commentato la vittoria della Lazio a Empoli per 2-1. "Keita? È un valore aggiunto per questa squadra, l'ho impiegato nella ripresa e ci ha aiutato a vincere - ha spiegato l'allenatore dei biancocelesti -. Se i giocatori entrano con questo spirito tutte le volte possiamo davvero toglierci delle soddisfazioni. Vogliamo rimanere nelle posizioni alte della classifica. La vittoria è sofferta, ma meritata, ci aiuterà a crescere". "Stiamo andando bene, anche se purtroppo abbiamo perso qualche punto strada facendo - ha sottolineato -: siamo stati sempre intorno al quarto posto, possiamo ritenerci soddisfatti".

00:53Calcio: tutto facile per il Siviglia, 2-0 all’Eibar

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Tutto facile per il Siviglia, nello stadio Ramón Sánchez-Pizjuán: la squadra dell'argentino Jorge Sampaoli ha sconfitto per 2-0 l'Eibar, in un match della 23/a giornata della Liga. I gol sono stati realizzati da Sarabia, alla mezz'ora di gioco, e da Vitolo, al 91': in entrambi i casi i suggerimenti sono partiti dai piedi di Jovetic. Con questa vittoria la compagine andalusa si è portata al secondo posto, con 49 punti, scavalcando il Barcellona, rimasto a 48, ma atteso domani alla sfida interna contro il Leganes (alle 20,45, nel Camp Nou). Il Real Madrid, oggi vittorioso sull'Espanyol in casa (2-0), guida sempre la graduatoria con 52 punti e due partite ancora da giocare. (ANSA).

00:45Calcio: Lazio, Keita “vittoria bella perché sofferta”

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "Abbiamo sofferto, ma queste vittorie sono belle anche per questo: sono contento per il successo, per i tre punti e per la squadra. Io voglio sempre essere un giocatore decisivo e aiutare la squadra, con i gol e gli avversari. Il rapporto con i compagni è perfetto: c'è molta professionalità, unione di intenti e, a volte, come in qualsiasi posto di lavoro, qualche rimprovero". Lo ha detto Keita Balde, al termine della partita vinta dalla Lazio per 2-1 sul campo dell'Empoli.

00:37Incidente stradale nel Casertano, muore carabiniere

(ANSA) - CASERTA, 18 FEB - Un brigadiere dei carabinieri, Giovanni Romano, di 37 anni, è morto in un grave incidente stradale avvenuto a Sant'Andrea del Pizzone, nel Casertano. Il sinistro ha coinvolto la Ford Focus a bordo del quale il militare, non in servizio, viaggiava da solo, e un'altra vettura, una Hyundai Tucson, che trasportava almeno 5 passeggeri, tra cui una bambina piccola, tutti rimasti feriti. Sono stati tutti portati dal 118 in diversi ospedali della zona. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti eseguiti dai carabinieri di Mondragone (Caserta), si sarebbe trattato di uno scontro frontale. Romano, che era libero dal servizio, lavorava nella caserma dell'Arma a Cancello e Arnone, era sposato e aveva un bambino piccolo. (ANSA).

00:14Calcio: Serie A, Empoli-Lazio 1-2

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - La Lazio ha battuto in trasferta l'Empoli, nel terzo anticipo della 25/a giornata del campionato di calcio di Serie A. La squadra biancoceleste è andata sotto al 22' della ripresa, su un eurogol di Krunic, ma ha pareggiato un minuto dopo con Immobile, quindi si è imposta con un gol di Keita, deviato nella porta di Skorupski al 35' della ripresa. La Lazio sale a 47 punti in classifica e si porta a -1 dall'Atalanta: entrambe hanno scavalcato momentaneamente l'Inter, che per adesso è sesta.

00:03Calcio: Balotelli espulso, ma il ‘suo’ Nizza vince lo stesso

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Nell'attesa che domani, alle 21, il PSG lanci la sfida casalinga al Tolosa e alla luce del pareggio del Monaco (1-1), sul campo del Bastia, oggi il Nizza ha potuto avvicinarsi al vertice della classifica. In una partita della 26/a giornata, infatti, la squadra della Costa Azzurra si è imposta in trasferta contro il Lorient: ha deciso una rete di Cyprien, dopo un quarto d'ora di gioco. Il Nizza ha tuttavia chiuso in 10 per l'espulsione di Balotelli, avvenuta al 24' della ripresa. L'attaccante avrebbe insultato l'arbitro, a coronamento di una prova tutt'altro che edificante. Mai in grado di rendersi utile alla squadra, Mario non ha inciso e alla fine si è visto sventolare il rosso diretto per proteste. Il Nizza, nonostante Balotelli, si è portato a -3 dal Monaco (56 contro 59 punti), mentre il PSG è rimasto a quota 55, ma potrebbe salire a 58.

00:02Albania: opposizione protesta in piazza

(ANSA) - TIRANA, 18 FEB - L'opposizione albanese di centro destra guidata da Lulzim Basha, è scesa oggi in piazza per chiedere le dimissioni del premier di centro sinistra Edi Rama, e la formazione di un governo tecnico che garantisca che le politiche del prossimo 18 giugno siano libere e in rispetto degli standard europei. Davanti ad una grande folla di migliaia di manifestanti, Basha ha annunciato una protesta ad oltranza, mentre davanti al Palazzo di governo, sono iniziati i preparativi per allestire una grande tenda che ospiterà i rappresentanti dell'opposizione. "Noi rimarremo in questa piazza fino a quando non saranno garantite elezioni libere. Altrimenti non ci saranno elezioni. Io stesso rimarrò qui", ha dichiarato Basha, che insieme agli altri dirigenti dell'opposizione si è seduto per terra sulla piazza davanti alla sede della presidenza del Consiglio.