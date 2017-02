Ultima ora

11:52Austria: italiano ricercato per omicidio

(ANSA) - BOLZANO, 19 FEB - E' ricercato con mandato di arresto europeo un cittadino italiano di 41 anni, sospettato di un omicidio commesso in Austria. L'uomo, le cui generalità non sono state fornite dagli investigatori austriaci, nei giorni scorsi doveva incontrare nei pressi di Innsbruck un tirolese 47enne per trattare la vendita di un'auto di grossa cilindrata. Da quel momento il venditore è sparito nel nulla, come anche due sue vetture. La moglie ha denunciato la sua scomparsa e la polizia è intervenuta, quando un italiano, residente ad Innsbruck, si è presentato nella pensione, nella quale alloggiava il suo concittadino, per restituire le chiavi e per portare via la macchina dell'amico con un carroattrezzi per un presunto guasto. Nel bagagliaio della Audi A6 gli inquirenti hanno trovato la salma del tirolese, che - secondo l'autopsia - è stato strangolato. Il compratore, dopo un breve contatto telefonico con la polizia, ha fatto perdere le sue tracce. L'amico, che probabilmente era ignaro di tutto, è stato arrestato.

11:30Recuperata salma basejumper morto sul Sass Pordoi

(ANSA) - TRENTO, 19 FEB - L'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites ha recuperato questa mattina la salma del basejumper tedesco, morto sul Sass Pordoi, in Trentino. La vittima è Walter Hilscher, 56enne di Berlino, era esperto dei lanci con la tuta alare e il paracadute da montagne e grattacieli. A dare l'allarme sono stati i suoi compagni di lancio non vedendolo al punto di atterraggio stabilito. Subito sono scattate le operazioni di soccorso. L'Aiut Alpin ha localizzato il paracadute incastrato tra le rocce; data la delicatezza della posizione per evitare con lo spostamento d'aria provocato dall'elicottero il rischio di fare gonfiare la vela, gli uomini del soccorso alpino si sono quindi calati dall'alto lungo la parete verticale per circa 250 metri. Per Hilscher purtroppo non c'è stato nulla da fare. In considerazione dell'arrivo del buio, i soccorritori hanno quindi composto la salma, mettendola in sicurezza su una cengia della montagna, da dove è stata recuperata stamattina e portata a Canazei.

11:14Trump: weekend di manifestazioni per ‘not my president day’

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Week-end di protesta contro Donald Trump in molte città degli Stati Uniti, dalla costa Ovest alla costa Est, all'insegna del 'Not my president day'. Ieri, riferisce Nbc News online, migliaia di persone sono scese in strada a Dallas, innalzando cartelli con scritto "gli immigrati sono benvenuti qui", e anche a Los Angeles, nonostante una pioggia torrenziale. A New York, in Washington Square, i manifestanti, vestiti a lutto, hanno inscenato una farsa-funerale della presidenza. Stessa atmosfera a New Orleans, dove i manifestanti hanno ammonito contro "la morte della verità" e la morte della "vera democrazia". Per oggi, continua Nbc, sono previste manifestazioni a Chicago e a Salem, capitale dell'Oregon. E ancora, lunedì, il terzo di febbraio, giorno di festa in cui negli Usa si celebra il compleanno di George Washington e contemporaneamente il 'President Day', manifestazioni sono previste di nuovo a Los Angeles, New York, Washington, Chicago, Kansas City, Denver, Milwaukee, Salt Lake City, Atlanta.

11:00In fiamme traghetto nel porto Palermo

(ANSA) - PALERMO, 19 FEB - Un incendio è divampato nella sala macchine di un traghetto della Snav Toscana, in servizio tra Napoli e Palermo, quando era a un miglio dal porto. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco, insieme alla Capitaneria di Porto, carabinieri e polizia. In questo momento la nave, che non è ancora ormeggiata, sta facendo manovra per entrare nello scalo. A bordo vi sono 113 passeggeri che sono stati fatti radunare nei ponti di riunione, come prevede in questo caso il protocollo di emergenza, e 75 uomini d'equipaggio. Il comandante della nave ha comunicato alla Capitaneria di porto che nono vi sono feriti e che la situazione è "sotto controllo".

10:51Corea Nord: omicidio Kim, polizia malese cerca 4 nordcoreani

(ANSA) - KUALA LUMPUR, 19 FEB - Le autorità malesi ricercano quattro sospetti identificati come nordcoreani che hanno lasciato la Malaysia lo stesso giorno in cui il fratellastro del leader della Korea del Nord Kim jong-un è stato ucciso lunedì in un terminal dell'aeroporto di Kuala Lumpur. Lo ha reso noto il vice capo della polizia, Noor Rashid Ibrahim in una conferenza stampa in cui ha anche mostrato la foto di una quinta persona di interesse e anche di altri due nordcoreani di cui non ha rivelato il nome, ma che allo stesso modo sono ricercati dalle autorità malesi nell'ambito delle indagini sulla morte di Kim Jong-nam. Finora, la polizia malese ha arrestato quattro persone, tra cui un nordcoreano.

10:13Esercito Iraq attacca Mosul ovest

(ANSA) - BAGHDAD, 19 FEB - Le forze irachene hanno lanciato un'operazione per riprendere all'Isis la parte occidentale di Mosul. Il primo ministro iracheno Haider al-Abadi ha annunciato l'inizio dell'attacco stamattina presto alla tv di Stato, dicendo che le forze governative si stavano muovendo per "liberare per sempre la gente di Mosul dall'oppressione di Daesh". Le forze irachene hanno preso il controllo di Mosul est il mese scorso, ma la parte occidentale rimane ancora nelle mani degli estremisti islamici.

10:07Trump, sicurezza è un diritto civile

(ANSA) - NEW YORK, 19 FEB - La ''sicurezza e' un diritto civile, e ci batteremo per rendere l'America di nuovo sicura''. Donald Trump difende il bando degli arrivi da sette paesi a maggioranza musulmana e critica la decisione della Corte d'appello di sospenderlo. Ma rilancia: ''Non molleremo'', a ''giorni'' arriverà una nuova misura. Il presidente americano si spinge anche oltre, affermando di voler costruire 'safe zone' in Siria per ospitare la popolazione fino a che il caso nelle loro città non sarà risolto. A pagarle saranno i paesi del Golfo, ai quali i soldi non mancano. Il bando-bis allo studio sarà più preciso per evitare nuovi intoppi e problemi giudiziari. La misura, secondo indiscrezioni, riguarda i sette paesi del precedente decreto, ma assicura che non ci siano blocchi per chi e' in viaggio verso gli Usa quando il decreto entrerà in vigore e dovrebbe escludere dalla stretta i possessori della carta verde. Non e' ancora chiaro se il provvedimento include anche il bando indefinito ai rifugiati siriani.