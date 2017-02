Ultima ora

14:52Terremoto: Tajani, Europa non dimenticherà quanto accaduto

(ANSA) - ANCONA, 19 FEB - "Il messaggio che vi porto da Bruxelles è che l'Europa non dimenticherà quanto accaduto". Così il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani al Coc di Camerino (Macerata), seconda tappa, dopo Pieve Torina, di una visita nelle zone terremotate delle Marche. Tajani ha parlato di un'Europa vicina ai cittadini. "Ci saremo -ha aggiunto - anche in senso di sostegno economico. Sono pronti due miliardi, cogliendo varie opportunità". "Quando c'è un'emergenza - ha detto poi Tajani -, non esiste la destra e la sinistra. La provincia di Macerata è un territorio lacerato da decine di migliaia di scosse. Anche nel dibattito parlamentare abbiamo cercato di spiegare questa sensazione di impotenza dei cittadini, la testa che ti gira, è terribile. Ma il carattere testardo e la caparbietà del voler ricominciare è il carattere distintivo e il punto di forza di questa gente, da cui ripartiamo".

14:44Iran: Zarif, non rispondiamo a minacce pretendiamo rispetto

(ANSA) - MONACO, 19 FEB - Il ministro degli esteri iraniano ha oggi snobbato nuove pressioni da parte degli Usa, affermando che il suo Paese è "insensibile alle minacce" mentre invece risponde bene al rispetto. L'Iran non risponde bene alle minacce", ha detto Javad Zarif a Monaco, alla Conferenza sulla sicurezza: "Non rispondiamo bene alla coercizione. Non rispondiamo bene alle sanzioni, ma rispondiamo molto bene al rispetto reciproco. Rispondiamo molto bene ad accordi per il raggiungimento di uno scenario reciprocamente accettabile". Il presidente americano Donald Trump critica spesso l'accordo del 2015 sul nucleare tra l'Iran e cinque potenze mondiali, e la sua amministrazione ha affermato che Teheran e' stata messa "sull'avviso" dopo il recente test missilistico iraniano. "Tutte le sanzioni e le coercizioni ci sono state imposte", ha affermato ancora Zarif, irridendo "il concetto di sanzioni paralizzanti" che, ha aggiunto, sono state tolte mentre l'Iran ha ottenuto migliaia di nuove centrifughe per l'arricchimento dell'uranio.

14:37Pd: Epifani, leader tira dritto, minoranza farà sua scelta

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - "Noi ci aspettavamo un proposta, il segretario ha tirato dritto, io credo che sia un errore perché un grande partito deve avere a cuore il superare le difficoltà ed è il segno della democraticità del processo. Se viene meno è chiaro che in molti si apre una riflessione che porterà ad una scelta. Non è un ricatto ma per stare in un partito ci vuole rispetto reciproco". Così Guglielmo Epifani parlando dal palco dell'assemblea per i tre sfidanti al congresso.

14:22Sfondano vetrina ristorante giapponese a Napoli,quinto furto

(ANSA) - NAPOLI, 19 FEB - Irruzione dei ladri nel ristorante giapponese Kukai Nibu, in via Carlo De Cesare, all'inizio dei Quartieri Spagnoli, a Napoli. La vetrina d'ingresso è stata sfondata con una grossa pietra di quelle utilizzate nella pavimentazione delle strade. Sul posto è intervenuta la Polizia. Secondo quanto appreso dagli agenti, si tratta del quinto furto subito in poco tempo dal ristoratore. I ladri - che hanno agito nella notte - hanno trovato pochi soldi nel registratore di cassa.(ANSA).

14:08Sci: Mondiali, Roda (Fisi), non colpevolizzare i tecnici

(ANSA) - ST. MORITZ (SVIZZERA), 19 FEB - ''Non si possono colpevolizzare i tecnici perche' sono convinto che sicuramente hanno lavorato bene. Ma altrettanto sicuramente qualcosa e' mancato se sino a dieci giorni fa in coppa del mondo risultati c'erano, con un bagaglio abbastanza completo. Mentre arrivati qui non siamo più' stati competitivi ed e' questo che dispiace veramente''. Lo ha detto Flavio Roda , presidente Fisi, facendo un bilancio dei Mondiali di St. Moritz in cui non ha nascosto la sua delusione ma facendo una analisi che serva in positivo per il futuro. Certo la coppa del mondo e' una cosa e i Mondiali con gare secche un 'altra: ''ma questo puo' valere per i piu' giovani senza esperienza di queste competizioni nelle quali noi del resto tradizionalmente soffriamo di più', e' la storia che lo dice. La cosa che dispiace e' che non siamo stati competitivi mai''.

14:08Terremoto: consegnate prime casette legno a sfollati Norcia

(ANSA) - PERUGIA, 19 FEB - Consegnate le prime 18 casette di legno a San Pellegrino di Norcia. Sono le prime abitazioni completate nell'intera area del Centro Italia colpita dal sisma. Il sindaco Nicola Alemanno ha dato le chiavi degli alloggi alle famiglie aventi diritto a seguito della scossa del 24 agosto scorso. Emozione e lacrime sui volti delle persone che hanno potuto prendere possesso delle abitazioni dotate di ogni confort: all'interno sono completamente arredate con tanto di stoviglie, asciugamani, biancheria e pentole. "Questo è il risultato dello sforzo di cinque mesi difficili, ma è anche la risposta migliore che lo Stato potesse dare, oggi possiamo dire che le istituzioni qui hanno lavorato come meglio non si potesse, nonostante le tante difficoltà", ha detto il sindaco. Al taglio del nastro ha partecipato anche l'assessore regionale Fernanda Cecchini che ha ribadito che "lo Stato c'è e continuerà ad esserci, restando al fianco di questa gente". I destinatari delle 18 casette potranno abitarci dai prossimi giorni.

14:04Pd: Renzi, impensabile errore fare congresso su governo

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - "Basta con la discussione e le polemiche sul governo. Faccio un applauso a Gentiloni che è qui, per quello che sta facendo con i ministri. E' impensabile che si trasformi il congresso in un congresso sul governo. Sarebbe un errore allucinante per tutti". Lo dice Matteo Renzi. "Sul governo non ho cambiato idea, mi fa piacere che altri lo abbiano fatto passando dall'appoggio caso per caso all'appoggio fino a fine legislatura. Rispettiamo l'azione del governo e i poteri del presidente della Repubblica".