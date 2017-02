Ultima ora

17:35Picchia madre a bastonate e la manda in prognosi riservata

(ANSA) - RIMINI, 19 FEB - Ha colpito la madre, con pugni e un bastone di legno al capo, mandandola all'Ospedale in prognosi riservata, perché lo aveva criticato dopo che lui si era portato a casa una donna conosciuta in discoteca. All'alba di oggi i carabinieri della Stazione di Rimini Flaminia hanno fermato la furia dell'uomo, riminese di 35 anni, arrestandolo in flagranza per maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi. L'uomo, in stato di alterazione psicofisica, verosimilmente per un abuso di stupefacenti, è rientrato a casa in compagnia di una donna conosciuta occasionalmente in discoteca. È nato un litigio con la madre, critica verso lo stile di vita del figlio: l'uomo ha aggredito la donna, 57enne, colpendola più volte alla testa con pugni e un bastone di legno. La donna, che dagli accertamenti è emerso che sarebbe stata già vittima di analoghe aggressioni da parte del figlio, non aveva mai voluto denunciare il figlio. Oggi ha avuto la forza di chiamare i Cc. Soccorsa dal 118 è stata ricoverata in prognosi riservata.(ANSA).

16:58Calcio: tifosi Napoli ‘De Laurentis buffone’

(ANSA) - VENEZIA, 19 FEB - "De Laurentiis Buffone". E' questo lo striscione che gli ultra' del Napoli hanno esposto allo stadio Bentegodi prima della gara con il Chievo. Una presa di posizione secca quella della tifoseria partenopea dopo il contrasto presidente-allenatore Sarri al seguito della sconfitta di Champions contro il Real Madrid in Spagna.

16:36Calcio: Pioli esulta, finora Inter ha fatto ottimo lavoro

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - "E' sempre una buona notizia, per un allenatore, sapere di avere una squadra che ci crede fino alla fine. La squadra ci ha creduto fino alla fine e questa perseveranza ci ha premiato". Stefano Pioli si gode la vittoria dell'Inter in casa del Bologna. "Stiamo facendo un bel lavoro - dice il tecnico nerazzurro -, sono soddisfatto: soprattutto mi fa felice vedere quanto questi giocatori ci credano, quanto vogliamo continuare a fare bene. Abbiamo fatto nove vittorie in dieci partite, un percorso ottimo, ma anche davanti corrono, quindi dovremo essere bravi a non accontentarci mai. Ci sono ancora tante cose che possiamo e dobbiamo migliorare. Cena brasiliana offerta da Gabigol? Così dicevano in spogliatoio, ben venga la cena. Sono contento per lui: è appena arrivato e ha fatto un po' fatica all'inizio, ma ora comincerà a togliersi delle soddisfazioni".

16:32Russia: cure all’estero per Kara-Murza

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - L'oppositore russo Vladimir Kara-Murza, da alcuni giorni in coma indotto e ricoverato in condizioni gravi per "avvelenamento acuto", ha lasciato la Russia per essere curato all'estero. Lo fa sapere su Facebook il suo avvocato, Vadim Prokhorov, riferisce la Bbc online. Il giornalista, 35 anni, coordinatore in Russia del movimento Open Russa guidato da Mikhail Khodorkovsky, 'arcinemico' di Putin, si è sentito male a inizio mese: nel 2015 aveva sofferto di una crisi renale molto grave e le analisi avevano scoperto tracce di metalli pesanti facendo temere un avvelenamento doloso. Il suo avvocato ha fatto sapere che sta lasciando la Russia "per sottoporsi a riabilitazione dopo il suo secondo avvelenamento acuto". La diagnosi parla di 'influenza tossica da una sostanza ignota'", dice ancora Prokhorov.

16:25Serbia: media, presidente Nikolic lavora a nuovo partito

(ANSAmed) - BELGRADO, 19 FEB - Il presidente serbo uscente Tomislav Nikolic, che non esclude una ricandidatura alle presidenziali di primavera in concorrenza con Aleksandar Vucic, il premier nominato all'unanimita' candidato ufficiale del partito di maggioranza, lavora alla creazione di un nuovo partito che dovrebbe chiamarsi 'Sns originale'. A riferirlo e' il quotiano belgradese Danas che cita fonti vicine a Nikolic. L'Sns e' il Partito del progresso serbo (conservatore), guidato da Vucic e al quale fa capo lo stesso Nikolic. Secondo Danas Nikolic puo' contare sull'appoggio in parlamento di 12 deputati dell'Sns, e ha cosi' il diritto di formare un gruppo parlamentare. Sns ha 102 deputati sul totale di 250. In una situazione di potenziale scontro politico tra premier e presidente, Danas non esclude per oggi un possibile incontro chiarificatore tra Vucic e Nikolic, che ha ammesso di aver posto al premier le sue condizioni per farsi da parte e appoggiare la candidatura del premier: la guida del governo e la presidenza dell'Sns.

16:20Gb: nuove accuse pedofilia per Heath

(ANSA) - LONDRA, 19 FEB - Riemergono le accuse di pedofilia nei confronti del defunto Edward Heath, il premier conservatore che a inizio anni '70 portò la Gran Bretagna nell'Europa comunitaria prima di essere esautorato nel 1975 da Margaret Thatcher. Accuse di cui il capo investigatore del caso, Mike Veal, citato dal Mail on Sunday, si dice oggi "sicuro al 120%". Il fascicolo su Heath, morto 90enne e rispettato nel 2005, è stato aperto nel 2015 dalla polizia del Wiltshire, sull'onda delle rivelazioni sui decennali insabbiamenti di misfatti attribuiti a una schiera di pedofili vip del regno dopo il caso dell'intrattenitore Bbc Jimmy Savile. Di recente la Fondazione Heath ne aveva auspicato l'archiviazione, aggrappandosi al proscioglimento per insufficienza di prove concesso ad altri e alle campagne di stampa contro le indagini. Ma Veal insiste e non esclude neppure il sospetto che l'ex premier abbia partecipato a orge e riti satanici e parla di denunce presentate già in passato, ma "coperte dall'establishment".

15:43Fatta brillare in Calabria bomba aereo II Guerra mondiale

(ANSA) - MAIERATO (VIBO VALENTIA), 19 FEB - Gli artificieri dell'11/mo Reggimento Genio Guastatori di Foggia hanno fatto brillare una bomba d'aereo inesplosa trovata martedì scorso a Maierato a causa di uno smottamento del terreno. Le operazioni sono state condotte dalla Compagnia Guastatori distaccata di Castrovillari sotto la guida del capitano Domenico Ciccarese. La bomba, di fabbricazione inglese e contenente oltre 65 chilogrammi di tritolo, è risultata potenzialmente pericolosa per la precarietà dell'innesco a lungo ritardo chimico. Per tale motivo é stato necessario attendere 144 ore dal ritrovamento per evitare rischi di esplosione automatica. La Prefettura di Vibo Valentia ha emesso un'ordinanza di sgombero in un raggio di 500 metri dal luogo del ritrovamento. Lo sgombero ha riguardato, oltre a due aziende agricole e ad un tratto dell'ex statale 110, che é stata chiusa al traffico, lo stabilimento della "Tonno Callipo", i cui 150 lavoratori, per la giornata odierna, sono stati collocati in cassa integrazione.