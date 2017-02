Ultima ora

20:04Marò: morto ex presidente Corte Suprema che li portò a Delhi

(ANSA) - NEW DELHI, 19 FEB - L'ex presidente della Corte Suprema indiana, Altamas Kabir, conosciuto in Italia per aver gestito nella prima fase la vicenda dei marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, è morto oggi dopo una breve malattia a Kolkata (la vecchia Calcutta) all'età di 68 anni. Lo riferisce l'agenzia di stampa Pti. Assunta la guida del massimo tribunale indiano nel settembre 2012, Kabir decise di esaminare personalmente la delicata vicenda dell'incidente in cui il 15 febbraio 2012 morirono al largo delle coste del Kerala due pescatori indiani quando il loro peschereccio incrociò la petroliera Enrica Lexie su cui si trovava un team di sicurezza della Marina. Fu lui che il 18 gennaio 2013 firmò una sentenza che disconosceva la giurisdizione del Kerala sul caso, disponendo il trasferimento immediato di Latorre e Girone a New Delhi e la costituzione di un tribunale 'ad hoc' per istruire il processo, che però non si è mai celebrato.

19:52Calcio: Zeman, non possiamo parlare di salvezza

(ANSA) - PESCARA, 19 FEB - "Oggi non possiamo parlare di salvezza, il distacco dalle squadre che ci precedono è troppo grande, ma è una prestazione che ci dà stimoli per fare il meglio possibile". Così Zdenek Zeman, che in settimana è subentrato ad Oddo sulla panchina del Pescara, al termine della gara che ha segnato il primo successo sul campo da parte della squadra abruzzese, in virtù del roboante 5-0 rifilato al Genoa. "Servirebbe che le tre squadre davanti si fermino e che noi andassimo avanti - ha proseguito il boemo -. Inoltre dobbiamo ancora incontrare la Juventus e quindi abbiamo già una partita in meno, anche se ci dobbiamo provare". Zeman è soddisfatto della prova dei suoi. "È una partita vinta bene e spero ci sia la voglia di continuare a lavorare - rimarca il tecnico -. Ci sono delle buone basi, oggi i ragazzi hanno risposto e cercheremo di migliorare". Umori opposti in casa Genoa. Nessun tesserato dei liguri si è presentato in sala stampa.

19:47Stadio Roma: Baldissoni,andiamo avanti ma quante sciocchezze

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - "Il rinvio per il nuovo stadio? Noi non abbiamo mai voluto commentare pubblicamente quello che è stato detto in questi mesi perché abbiamo voluto mantenere un profilo istituzionale. Abbiamo parlato con gli organi ufficiali, con autorità competenti come con il Comune di Roma e la Conferenza dei Servizi. Ma è difficile restare in silenzio perché sono state dette una quantità industriale di sciocchezze da persone che non hanno mai visto il progetto. Ma vogliamo proseguire su questa linea". Così il direttore generale della Roma, Mauro Baldissoni, in merito all'iter per la costruzione del nuovo stadio giallorosso a Tor di Valle. "Noi continueremo a rispettare le leggi. Il progetto che è stato presentato è stato guidato dalle leggi dello Stato e noi continueremo a fare tutti i passi necessari, e giudiziari se servirà, fino a che l'ultimo passaggio istituzionale non sarà esaurito. Continueremo a portare avanti questo progetto nel quale sono già stati investiti più di 60 milioni di euro".

19:46Trump: Mattis, ‘media non sono nemico Paese’

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - I media non sono il nemico del popolo americano. E' quanto sostiene il segretario di Stato Usa, Jim Mattis, che prende così le distanze da quanto affermato da Donald Trump. Secondo quanto riferisce il Washington Post, Mattis stava rispondendo ad una domanda durante una tappa ad Abu Dhabi, nell'ambito del viaggio in Medio Oriente. Alla richiesta di commentare le critiche del presidente Usa sui media, Mattis ha replicato: "Ho avuto contenziosi con la stampa, ma la considero un'istituzione con la quale abbiamo a che fare. Personalmente non ho problemi con i media", ha aggiunto. Le affermazioni sono in netto contrasto con quanto detto da Trump, che venerdì aveva twittato: i media "non sono nemici della Casa Bianca, sono nemici degli americani".

19:44Libia: media, ‘rapito nipote del generale Haftar

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Belghasem Haftar, nipote del generale Khalifa Haftar, l'uomo forte della Cirenaica sostenuto dal parlamento libico di Tobruk, sarebbe stato rapito, a Bengasi, apparentemente da membri della tribù Barasa, secondo quanto scrive Libya Herald online, facendo riferimento a "notizie non confermate". E' da due giorni che si sono perse le tracce di Belghasem Haftar, mentre fonti dell'esercito si sono rifiutate di parlare della questione, ma nel frattempo sembra che sia in corso una massiccia operazione di ricerca. Secondo quanto scrive ancora l'Herald, membri della tribù Barasa lo avrebbero rapito per vendetta dopo il sequestro di membri della famiglia del colonnello Faraj al Barasi, ex capo della Sala operativa Omar Mukhtar, compiuto apparentemente da uomini armati che la scorsa settimana avevano tentato senza riuscire di sequestrare il colonnello stesso, in due diverse occasioni.

19:44Somalia: sale a 34 morti bilancio autobomba Mogadiscio

(ANSA) - MOGADISCIO, 19 FEB - E' salito a 34 morti e 52 feriti il bilancio dell'autobomba esplosa oggi in un mercato a Mogadiscio. "Si è trattato di un attacco barbaro con lo scopo di uccidere civili", ha detto il capitano della polizia Mohamed Hussein. Sabriye Abdullahi, autista di un ambulanza ha raccontato che "molti dei feriti sono morti prima di giungere in ospedale". Al momento nessun gruppo ha rivendicato l'attentato, ma gli occhi sono puntati sui fondamentalisti islamici al Shabaab.

19:42Trump: arriva ‘manuale istruzioni di Obama’ per le proteste

(ANSA) - NEW YORK, 19 FEB - Attaccate i politici repubblicani quando ritornano nei loro Stati, durante i town hall. Metteteli sotto pressione e spingeteli a dire 'no' alle politiche di Donald Trump, inclusi l'abolizione dell'Obamacare, le misure anti-immigrati e la costruzione del muro con il Messico. A consigliare ai manifestanti anti-Trump come avere maggiore effetto è il manuale delle istruzioni 'Indivisible' di Organizing for Action, il gruppo fondato da Barack Obama. Lo riporta il New York Post. Il manuale è chiaro. "Entrate nei town hall senza sollevare l'attenzione, sedetevi nelle prime file ma non in gruppo", così da far apparire che l'intera sala allestita per l'evento sia contro il politico repubblicano atteso. L'obiettivo è quello di instillare nei repubblicani dubbi sull'agenda di Trump, aprendo la strada alla ripresa del potere da parte dei democratici alle elezioni di midterm nel 2018. Dopo i town-hall "diffondere i video realizzati", in modo che tutti vedano quanto accaduto.