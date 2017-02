Ultima ora

22:24Congo: 25 civili hutu decapitati con i machete da miliziani

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Miliziani Mai-Mai del gruppo etnico Nande hanno attaccato un villaggio Hutu in Congo (Rdc) e hanno ucciso almeno 25 civili. Lo ha reso noto oggi il rappresentante locale del governatore provinciale Francis Bakundakabo, precisando che quasi tutte le persone sono state uccise a colpi di machete e decapitate. Il massacro è avvenuto nel villaggio di Kyaghala e - ha denunciato Badundakabo - "getta nuova benzina sul conflitto interetnico nella regione" in un momento in cui l'intero Congo vive una situazione estremamente difficile a causa del rifiuto del presidente Joseph Kabila di lasciare il potere e di indire elezioni, benchè il suo mandato sia scaduto lo scorso 19 dicembre.

22:21Trump: ex premier Svezia, attentato? Ma cosa si è fumato?

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - "Svezia? Attentato terroristico? Cosa si è fumato? Le domande abbondano": così l'ex primo ministro svedese Carld Bildt, in carica dal 1991 al 1994, ha commentato su twitter l'ultima uscita del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il quale ha evocato, durante un comizio, un attacco la scorsa notte in Svezia, mai avvenuto. I siti e i social network - riferiscono i giornali svedesi - sono pieni di ironie e dileggi verso l'ennesimo inciampo del nuovo inquilino della Casa Bianca.

22:20Trump: Svezia chiede chiarimenti su attacco inventato

(ANSA) - NEW YORK, 19 FEB - L'ambasciata svedese a Washington ha chiesto al Dipartimento di Stato americano spiegazioni sulle affermazioni del presidente Donald Trump, che nel corso di un comizio ha fatto riferimento ad un presunto attacco in Svezia venerdì notte, mai avvenuto. "Abbiamo posto la domanda al Dipartimento di Stato. Stiamo cercando di avere chiarezza", ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri svedese, Catarina Axelsson.

22:17Calcio: Genoa, sputi e insulti contro pullman squadra

(ANSA) - GENOVA, 19 FEB - Circa 200 tifosi del Genoa, sorvegliati da polizia e carabinieri, hanno 'accolto' il pullman che riportava la squadra di Preziosi nel capoluogo con calci, sputi e insulti. Il pullman, uscito dall'aeroporto con la squadra, il tecnico Juric e i dirigenti a bordo, è stati bloccato dai tifosi che hanno tirato uova e sputi contro il mezzo. Insulti sono stati proferiti contro il presidente Enrico Preziosi e l'ex giocatore e ora dirigente Omar Milanetto. Juric non è mai stato insultato né nominato. Dopo una decina di minuti, la folla si è aperta per far passare il pullman scortato dalla polizia e poi i tifosi si sono allontanati.

22:15Roma: Spalletti “Siamo stati bravi, ora mentalità è giusta”

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - "I ragazzi sono stati bravi, dopo la vittoria in Europa League c'era il rischio di non avere il ritmo giusto, invece siamo entrati molto bene in partita, abbiamo pressato da primo minuto e fatto vedere le nostre qualità". Così il tecnico della Roma, Luciano Spalletti, a Premium dopo il bel 4-0 dei giallorossi sul Torino. "Siamo un po' calati dopo il 2-0, dove potevamo fare di più. Se noi ci togliamo dalla testa il pensiero continuo della vittoria, di passare delle belle serate insieme ai nostri tifosi, poi le avversarie ci superano. La crescita è evidente e visibile, altrimenti non potremmo contendere le posizioni alte in classifica. Noi però dobbiamo trovare giocatori forti come Totti, noi siamo abituati a lui e finché non ne troveremo altri non cresceremo ancora molto: di leader come Francesco in squadra ne servono più di uno per stare al passo con le grandi. Per questo bisogna rinnovare il suo contratto, un rinnovo che dovrà essere naturale come è naturale il boato dello stadio ogni volta che lui entra".

22:12Padre Gambetti confermato custode Sacro Convento Assisi

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 19 FEB - Padre Mauro Gambetti è stato riconfermato custode del Sacro Convento di Assisi, per il prossimo quadriennio, dal ministro generale dei frati minori conventuali padre Marco Tasca. L'annuncio è stato accolto da un lungo applauso dell'intera comunità conventuale, ha reso noto il direttore della sala stampa, padre Enzo Fortunato. La fraternità conventuale è composta da 80 frati e 30 tra chierici e novizi. Le nazioni rappresentate sono 21. Tra le presenze più forti quella cinese. "L'intera fraternità - ha sottolineato ancora padre Fortunato - ringrazia il Signore e il serafico Padre San Francesco per padre Mauro Gambetti e si stringe attorno a lui per questa ulteriore navigazione nei mari di Dio. E' l'uomo la principale strada della Chiesa che questa comunità vuole amare e servire". (ANSA).

21:50Calcio: Mihajlovic “Normale che abbia vinto la Roma”

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - "E' strano che il Torino batta la Roma, non il contrario. Poi la Roma rispetto all'andata è più solida e compatta legge così il ko dell'Olimpico Sinisa Mihajlovic: "Abbiamo avuto delle difficoltà all'inizio e la Roma ne ha approfittato - le sue parole a Premium - Poi siamo cresciuti ma non siamo riusciti a fare gol sul 2-0. Nonostante la sconfitta e nonostante le assenze ho visto un buon Torino che ha giocato a viso aperto che ha creato ma purtroppo abbiamo perso e non possiamo dire niente. Abbiamo avuto le occasioni per riaprire la gara ma non ci siamo riusciti e poi la Roma è una squadra forte che in casa ha sempre vinto e bisogna dare il merito anche agli avversari. Sono contento dei ragazzi, dei giovani come Lukic che ha fatto un'ottima gara. Dobbiamo prendere le cose positive che abbiamo fatto in questa gara. A noi ci mancano sicuramente dei punti in trasferta ma oggi non sono deluso, vista la forza degli avversari e viste le occasioni create".