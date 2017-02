Ultima ora

11:17Immigrazione: 171 indagati per falsi permessi

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - Sono 171 le persone indagate e 11 i destinatari di misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta della procura di Monza su una associazione che favoriva l'immigrazione clandestina e la permanenza illegale in Italia tramite la creazione di documentazione falsa da presentare per l'istanza del permesso di soggiorno. Nella rete degli investigatori di Monza sono finiti un commercialista brianzolo, titolari di ditte fittizie nelle quali assumere i cittadini stranieri e i procacciatori di clienti. Le indagini hanno portato a scoprire la documentazione di oltre 30 ditte false che hanno assunto più di 1500 dipendenti.

11:17Taxi: tassisti lanciano uova, Ncc estrae pistola giocattolo

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - Un conducente a noleggio è stato denunciato per minacce dopo aver puntato una pistola contro alcuni tassisti che gli hanno imbrattato l'auto di servizio con uova in piazza Luigi di Savoia, a Milano. E' accaduto intorno alle 4 della notte scorsa, quando l'autista ha accompagnato un cliente in piazza. Secondo quanto raccontato, i tassisti avrebbero avuto un atteggiamento minaccioso a cui il conducente ha risposto estraendo una pistola che solo successivamente si è scoperto essere un'arma giocattolo. Grazie alla descrizione dell'auto e al numero di targa l'uomo è stato rintracciato poco dopo in via Ponte Seveso. Non aveva più con sé l'arma ma dopo un po' ha ammesso alla polizia di averla gettata in via Schiaparelli. Nei giorni scorsi si sono verificati numerosi episodi di aggressioni nei confronti di conducenti Uber, presi di mira dai tassisti con lanci di uova e danneggiamenti ai veicoli.

11:16Auto su binari viene travolta da treno, nessun ferito

(ANSA) - TORINO, 20 FEB - Circolazione ferroviaria bloccata sulla linea Chivasso-Ivrea-Aosta dopo che un'auto è uscita di strada, forse per la nebbia, ha invaso i binari ed è stata travolta dal treno regionale 20043 Novara-Ivrea. Il conducente della vettura, una Lancia Y, è riuscito a scendere prima dell'arrivo del convoglio. Nessun ferito neppure tra i passeggeri del treno. L'incidente si è verificato poco dopo le 7, tra le stazioni di Montanaro e Rodallo. La linea, gestita in quel tratto con un solo binario, è attualmente bloccata. Ferrovie dello Stato informa di avere attivato un servizio autobus sostitutivo tra Chivasso e Ivrea.(ANSA).

11:01‘Ndrangheta: sequestrati beni a esponente cosca in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 20 FEB - Beni per oltre 500 mila euro sono stati sequestrati dai finanzieri del Nucleo di polizia tributaria - Gico di Catanzaro a Luciano Trovato, ritenuto esponente della cosca Giampà di Lamezia Terme. Il sequestro è stato fatto in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Catanzaro su richiesta della Dda coordinata dal procuratore Nicola Gratteri. Trovato è stato condannato in appello nei mesi scorsi a quattro anni a conclusione del procedimento scaturito dall'operazione "Perseo". Le indagini condotte dai finanzieri hanno evidenziato una netta sproporzione tra i beni risultati nella effettiva disponibilità di Trovato ed il suo tenore di vita. I beni sequestrati comprendono quote di otto unità immobiliari a Lamezia Terme, quote di un'azienda di autocarrozzeria e commercio autovetture e parte di un'attività economica che gestisce un locale della movida, già sottoposto a sequestro per una vicenda di interposizione fittizia di beni.(ANSA).

11:00Assalto a blindato su raccordo autostradale, esplosi colpi

(ANSA)- AVELLINO, 20 FEB - Un tentativo di rapina ai danni di un portavalori si è consumato poco fa sul raccordo autostradale Avellino-Salerno. I malviventi hanno bloccato nei pressi dell'uscita di Fisciano (Salerno) il blindato della società Irpina, Cosmopol. Secondo le prime informazioni, sarebbero stati anche esplosi alcuni colpi di arma da fuoco. Il traffico sul raccordo è bloccato.

10:49Omicidio nel Palermitano:padre confessa,ho ucciso mio figlio

(ANSA) - PALERMO, 20 FEB - Dopo un lungo interrogatorio condotto dagli investigatori alla fine ha ammesso di avere strangolato il figlio al termine di una lite furiosa. Antonino Alù, 61 anni, autista dello scuolabus, non tollerava più i modi di Giuseppe, 41 anni che aggrediva le nipoti e rendeva a tutti la vita impossibile con continue richieste di denaro. Giuseppe era agli arresti domiciliari e la mattina era in affido ai servizi assistenziali. Era finito nei guai per spaccio di droga. Il padre Antonino ha raccontato al termine di una lunga giornata che il figlio era un violento. Ieri l'ennesima lite che è culminata con la morte di Giuseppe. Il padre è stato portato in carcere ai Cavallacci. Dovrà rispondere di omicidio volontario. La caserma dei carabinieri si trova a cinque minuti da via Trapani, la casa dove vive Antonino Alù. Arrivati immediatamente i militari hanno trovato il padre ancora vicino al figlio che teneva la corda attorno al collo. Antonino Alù per ore è rimasto in silenzio in caserma. Poi ha raccontato tutto. (ANSA).

07:01Terremoto, scossa di magnitudo 4 in provincia dell’Aquila

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Una scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata alle 4:13 nel nordovest della provincia dell'Aquila e chiaramente avvertito dalla popolazione anche nelle Marche. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 11 km di profondità ed epicentro 3 km da Montereale e 14 da Amatrice (Rieti). Alle 3:57 una scossa di magnitudo 2.5 era stata registrata invece a 3 km da Montecavallo, in provincia di Macerata. Non si hanno al momento segnalazioni di nuovi crolli.