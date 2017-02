Ultima ora

13:28Pence, Russia responsabile in Ucraina, rispetti Minsk

(ANSA) - BRUXELLES, 20 FEB - "Gli Stati Uniti continuano a considerare la Russia responsabile della situazione in Ucraina". Lo ha detto il vicepresidente Usa, Mike, Pence, nella conferenza stampa con il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ribadendo l'appello al rispetto degli accordi di Minsk. Pence ha aggiunto che "sotto la direzione del presidente Trump" gli Usa cercheranno "nuovi spazi di terreno comune" nel rapporto con Mosca. "A nome del presidente Trump esprimo il forte impegno alla partnership e alla cooperazione con l'Unione europea" con la quale gli Usa "condividono gli stessi valori e lo stesso scopo di difendere la libertà, la democrazia e lo stato di diritto", ha aggiunto il vicepresidente.

13:22Turchia: 1.600 arresti per terrorismo in una settimana

(ANSAmed) - ISTANBUL, 20 FEB - Sono 1.604 le persone fermate nell'ultima settimana in operazioni antiterrorismo in Turchia. Lo rende noto un bollettino del ministero dell'Interno. La maggior parte dei sospetti (1.067) è finita in manette in 268 operazioni contro il Pkk curdo. Per 57 di questi è stato finora convalidato l'arresto. Fermati anche 501 supposti affiliati alla presunta rete golpista di Fethullah Gulen, con 63 poi arrestati. In manette anche 21 sospetti jihadisti dell'Isis e 15 militanti di gruppi di estrema sinistra. (ANSAmed).

13:22Golf: Johnson vince in California,è nuovo numero 1 del mondo

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Dustin Johnson ha vinto con 267 colpi il Genesis Open (PGA Tour), a Pacific Palisades in California, ed è diventato il nuovo numero uno del mondo, detronizzando l'australiano Jason Day, deludente nell'occasione (64° con 286). Dopo i ritardi per maltempo dei giri precedenti, Johnson da disputato 36 buche nell'ultima giornata mettendo un punto fermo sul successo con un 64 (-7) nel terzo turno e poi controllando agevolmente la situazione nel quarto. Ottima prestazione del belga Thomas Pieters, quarto alle Olimpiadi, secondo con 272 (-12) insieme a Scott Brown, e quarti con 273 (-11) l'inglese Justin Rose, oro olimpico, Wesley Bryan, Kevin Na e Charley Hoffmann. Johnson, 33enne di Columbus (South Carolina), ha portato a 13 i titoli sul circuito, comprensivi di un major e di tre WGC. Ha ricevuto un premio di 1.260.000 dollari. Nei primi dieci anni di tour ha sempre conquistato almeno un successo l'anno eguagliando Arnord Palmer, Jack Nicklaus e Tiger Woods i soli altri tre capaci dell'impresa.

13:18Australia: appello personalità contro la visita di Netanyahu

(ANSA) - SYDNEY, 20 FEB - Oltre 60 fra leader politici, imprenditoriali e religiosi, giuristi, accademici e artisti di spettacolo, sottoscritto una dichiarazione per esprimere la loro opposizione alla visita in Australia, in programma da mercoledì, del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu. Le sue politiche, affermano, violano il diritto internazionale e "provocano e opprimono il popolo palestinese allontanando ancora di più il Medio Oriente dalla pace". "E' tempo che sia messa fine alle sofferenze del popolo palestinese e che l'Australia assuma una posizione più equilibrata nel sostenere l'applicazione del diritto internazionale e non sostenga ciecamente Netanyahu e le sue politiche", scrivono. Sono in programma manifestazioni di protesta a Sydney, Melbourne e Canberra. Netanyahu incontrerà il primo ministro conservatore Malcolm Turnbull, il leader dell'opposizione laburista Bill Shorten e altri leader durante la visita di quattro giorni, la prima di un capo di governo israeliano in carica.

13:13Roma: nel pomeriggio possibile incontro Raggi-Grillo

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - A quanto si apprende l'incontro tra Beppe Grillo, da oggi a Roma, e Virginia Raggi potrebbe tenersi nel tardo pomeriggio in Campidoglio oppure domani mattina. Al centro dell'incontro potrebbe esserci anche la posizione del M5S sullo Stadio della Roma a Tor di Valle.

13:12Pd: nasce area Orlando-Cuperlo-Damiano

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Una riunione, ieri sera, tra Andrea Orlando, Gianni Cuperlo e Cesare Damiano ha sancito, a quanto si apprende, la nascita di una nuova area dentro il Pd alla luce della quasi certa scissione con la minoranza. I tre esponenti ex ds, che ieri in assemblea hanno caratterizzato i loro interventi all'insegna dell'unità del partito e dell'equidistanza, si sono trovati d'accordo, nella riunione, sulla necessità di un'area larga che avanzi una proposta politica nuova per rifondare il Pd.

13:11Pd: Orlando, io sarei già candidato se impedisse scissione

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - "Non mi pare serva mettere altri candidati alla segreteria in lizza. Se la mia candidatura impedisse la scissione, sarei già candidato. Non ho capito quale sia il problema in questo passaggio...". Così il Ministro della Giustizia Andrea Orlando (Pd) intervenendo ad Agorà, su RaiTre, parlando del partito democratico. "Qualunque problema abbia il partito, l'idea che lo si possa risolvere con la scissione è sbagliata: apre un fronte che consente alla destra di rafforzarsi", ha aggiunto. "La responsabilità è di tutti: non si à sedimentata una politica comune".