17:39Trecento Schuetzen sfilano a Mantova in ricordo di Hofer

(ANSA) - MANTOVA, 20 FEB - Più di 300 Schuetzen, nei loro tradizionali costumi, hanno sfilato oggi per le vie di Mantova, nel 207mo anniversario della fucilazione dell'eroe nazionale tirolese, Andreas Hofer, avvenuta a Mantova per mano dei napoleonici nel 1810. La prima tappa della giornata è stata Palazzo d'Arco dove Hofer venne processato e condannato a morte. Qui si sono tenuti i discorsi di rito dell'assessore alla Polizia locale di Mantova Iacopo Rebecchi e dei rappresentanti altoatesini ed è stata deposta una corona d'alloro alla lapide che ricorda Hofer. La banda della Val Martell ha eseguito l'inno del Sudtirolo. Gli Schuetzen, poi, hanno raggiunto i giardini di Porta Giulia, a Cittadella, dove Hofer fu fucilato e dove una stele ricorda l'eroe. Il comandante degli Schuetzen di Vinschgau, Peter Kaserer e il presidente del Consiglio comunale di Mantova Massimo Allegretti hanno tenuto i discorsi ufficiali. La cerimonia si è conclusa con la compagnia fucilieri degli Schuetzen di Goflan che ha sparato una salva d'onore.

17:35Calcio: Napoli da record, mai 60 gol nei primi 25 turni

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Con i tre gol al Chievo il Napoli è arrivato a quota 60 in campionato, record del club azzurro dopo 25 giornate: è un attacco migliore di quello da primato dello scorso torneo, quando alla stessa giornata gli azzurri erano a 53. Il Napoli è la squadra che ha segnato di più in Serie A, seguita da Roma (54) e Juventus (53). Gli azzurri viaggiano a una media di 2,4 gol a gara. In assenza di Higuain, Sarri ha centrato l'obiettivo di coinvolgere tutta la squadra in zona gol: Mertens è il capocannoniere con 14 gol, seguito da Hamsik a quota 10, Callejon e Insigne a 8, Milik e Zielinski a 4. Sempre ieri, intanto, il Napoli ha allungato a 14 gare la sua serie positiva in campionato, dove non perde dal 2-1 subito a Torino dalla Juventus: per trovare una striscia positiva più lunga si deve tornare al 2009/'10, quando gli azzurri inanellarono 15 risultati utili consecutivi con 8 vittorie e 7 pareggi. Prossimo obiettivo: superare il Napoli dello scorso anno, che dopo 25 turni aveva 56 punti, contro gli attuali 54.

17:32Mega furto a Museo Parigi, 8 anni di carcere a ‘Spider-Man’

(ANSA) - PARIGI, 20 FEB - Vjeran Tomic, famoso ladro conosciuto anche con il soprannome di 'Spider-Man', è stato condannato oggi a 8 di carcere prigione per aver rubato cinque capolavori dal Museo d'Arte moderna di Parigi nel 2010. Opere di Picasso, Matisse, Modigliani e Fernard Leger per un valore di 104 milioni di euro che Tomic dovrà pagare. Condannato a sette anni di carcere Jean-Michel Corvez, l'antiquario che ha organizzato il furto, e a sei anni Yonathan Birn, che ha tenuto nascosti i capolavori per sette anni. Quest'ultimo ha rivelato di aver distrutto i dipinti per paura di essere scoperto.

17:20Calcio: Lega di Serie A, riunione delle “medio-piccole”

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - "Abbiamo parlato di tutto e di niente. Ora andiamo in Lega e vedremo". Così l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali dopo la riunione svoltasi in tarda mattinata a Milano tra alcuni club "medio-piccoli" di Serie A. Tra i partecipanti c'erano i presidenti della Sampdoria Massimo Ferrero, del Genoa Enrico Preziosi e della Lazio Claudio Lotito. Tema dell'incontro, secondo quanto si apprende, era l'elezione del nuovo presidente di Lega, a sua volta all'ordine del giorno dell'assemblea in programma questo pomeriggio sempre a Milano. Oltre al presidente, devono essere nominati il vice, i nove consiglieri, i due consiglieri in quota Figc, il presidente del collegio dei revisori dei conti, i due componenti effettivi e i due supplenti dello stesso.

17:16Pd: Letta, non può finire così, serve generosità

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - "Guardo attonito al cupio dissolvi del Pd. Mi dico che non può finire così. Non deve finire così". Lo scrive su Facebook Enrico Letta a proposito della scissione del Pd. "Oggi non ho altro che la mia voce - scrive ancora l'ex premier - e non posso fare altro che usarla così, per invocare generosità e ragionevolezza. No, non può finire così".

17:11Serial killer Minghella a giudizio per cold case 1998

(ANSA) - TORINO, 20 FEB - Maurizio Minghella dovrà difendersi da una nuova accusa di omicidio. Il serial killer delle prostitute, condannato a 131 anni di carcere, è stato rinviato a giudizio a Torino per la morte di Floreta Islami, prostituta albanese strangolata nelle campagne di Rivoli (Torino) 19 anni fa, il 14 febbraio 1998. Il gup ha accolto la richiesta del pm Roberto Sparagna, che lo scorso anno aveva riaperto le indagini sul 'cold case' notificando a Minghella una misura cautelare nel carcere di Pavia, dove è detenuto. Minghella, che ha 59 anni, è stato condannato in Cassazione per l'omicidio di sette prostitute, quattro nel Genovese e tre nel Torinese. Il serial killer e' stato condannato anche per rapine e stupri, sempre ai danni di prostitute.(ANSA).

17:08Tajani, “I love Norcia” su cover telefonino

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 20 FEB - Ha l'adesivo con "I love Norcia" sulla cover del suo telefono cellulare il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, che lo ha mostrato a telecamere e fotografi con orgoglio nel corso della sua visita nella città di San Benedetto. "L'ho messo quando sono venuto la prima volta e non l'ho tolto più" ha spiegato. Al presidente dell'Europarlamento è stata donata anche una felpa con la scritta "S. Pellegrino di Norcia c'è" dalla gente che vive nella frazione dove sono state appena consegnate le prime 18 casette prefabbricate. Tajani si è fermato a parlare con i cittadini, incoraggiandoli a non arrendersi. "Dovete avere forza e fiducia, questi alloggi sono un primo passo importante" ha detto loro. Il presidente ha poi chiesto spiegazioni sulla realizzazione tecnica degli alloggi. Altri saranno consegnati nei prossimi giorni a Norcia capoluogo.