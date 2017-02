Ultima ora

19:27Calcio: Iniesta a Matuidi “Verratti sarà il mio successore”

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - L'ultima prestazione offerta da Marco Verratti in Champions, contro il Barcellona, deve avere impressionato particolarmente 'don' Andres Iniesta. La mezzala di punta del Barcellona, che compirà 33 anni a maggio, come riporta Marca - citando le parole di Blaise Matuidi, mediano del PSG e compagno di Verratti - in una conversazione con il francese, gli ha confidato che "Verratti sarà il mio successore". Una dichiarazione che rischia di alterare gli equilibri di mercato e di ridisegnare la strategie di numerosi club, dal momento che Verratti interessava a diverse squadre nel prossimo calciomercato. (ANSA).

19:24Patto Cagliari: De Vincenti, disponibile 10% dei 168 mln

(ANSA) - CAGLIARI, 20 FEB - Disponibili già 16,8 milioni di euro dei 168 destinati al Patto per la Città metropolitana di Cagliari firmato il 17 novembre scorso dal sindaco Massimo Zedda e dall'allora presidente del Consiglio Matteo Renzi. A comunicare la novità è stato oggi il ministro della Coesione Territoriale, Claudio De Vincenti, che a Palazzo Regio ha partecipato con il primo cittadino alla riunione del Comitato che verifica lo stato di attuazione del Patto. "La buona notizia consiste nel fatto che è stata predisposta la Banca dati unitaria del ministero delle Finanze", ha spiegato. Ogni responsabile dei progetti (Comuni e Città Metropolitana) hanno a disposizione il 10 per cento di anticipazione di cassa. "In Banca Dati - ha chiarito De Vincenti - va inserita la descrizione dell'intervento e il responsabile. Se qualcuno resta indietro, gli altri possono comunque andare avanti". Gli interventi previsti dal Patto sono 70. Per Massimo Zedda, la riunione di oggi aveva lo scopo di "verificare lo stato d'avanzamento di tutto il piano. Grazie al ministro per le delucidazioni su quando saranno a disposizione le prime risorse". (ANSA).

19:15Ferisce la moglie a colpi di martello, entrambi in ospedale

(ANSA) - SASSARI, 20 FEB - Una donna di 84 anni è stata ferita con alcuni colpi di martello dal proprio marito, un uomo di 81 anni, all'interno del loro appartamento di via Grazia Deledda, nel quartiere di Monte Rosello a Sassari. L'aggressione, sulle cui cause stanno indagando gli agenti della Squadra mobile, è avvenuta nel pomeriggio dopo le 15. Sollecitati da alcuni vicini, sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno trasportato l'anziana all'ospedale civile di Sassari, dove è ora ricoverata. Secondo quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. In ospedale è stato portato anche il marito: già sofferente di cuore, all'arrivo delle forze dell'ordine è apparso in condizioni fisiche precarie. Con lui ci sono gli agenti della Mobile che appena possibile lo interrogheranno. (ANSA).

19:14Da #JesuisIkea a #PrayforAbba, l’ironia del web sul Trump

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Il web non perdona Donald Trump. Dopo il riferimento del presidente americano ad un presunto attacco terroristico in Svezia i social media di tutto il mondo si sono scatenati. Gli hashtag #jesuisIkea, #PrayforAbba, #Swedenattack sono diventati i più popolari su Twitter accompagnati da foto e video delle iconiche polpette in vendita nel gigante dei mobili svedese o del gruppo pop anni 70. C'è anche chi pubblica il foglio con le istruzioni per montare la celebre libreria Billy, "ecco come è stato pianificato l'attentato in Svezia" o video nei quali disperati clienti di Ikea tentano invano di montare un mobile: "In Svezia accadono tragedie di cui nessuno vuol parlare.....". Ed è diventato virale il fotomontaggio che ritrae il presidente americano con un catalogo di Ikea in mano mentre "si aggiorna sulle accurate notizie dalla Svezia". C'è chi ricorda la precedente bufala presidenziale sul "massacro di Bowling Green" e chi invita alla "ricostruzione" dopo l'attacco postando una bandiera svedese con la brucola Ikea.

18:57Calcio: New York Times in Italia per Piazza patron Reggiana

(ANSA) - BOLOGNA, 20 FEB - Da protagonista sui diamanti della Mlb a proprietario della Reggiana, l'avventura di Mike Piazza in Italia incuriosisce molto stampa e pubblico americano. Per l'Hall of Famer ex Los Angeles Dodgers e New York Mets si è scomodato il New York Times che, approfittando del match fra Reggiana e Modena del 5 febbraio, ha mandato un suo inviato, a seguire Piazza. Il racconto è stato pubblicato oggi, e ripercorre le tappe che hanno portato l'ex catcher di origine italiana ad acquisire il club emiliano, il suo approccio alla cultura e alla lingua italiana e l'affetto che gli riservano i tifosi granata. Uno stadio con una capienza da serie superiori, un complesso sportivo con undici campi, la posizione geografica della città capace di attirare tanti sponsor e una tifoseria che chiede a gran voce il calcio che conta: queste, secondo il Nyt, le motivazioni che hanno portato Piazza a investire nel 'soccer'. Senza dimenticare le prelibatezze gastronomiche della zona, l'altra forte ragione ad averlo convinto.(ANSA).

18:54Calcio: Pescara,Sebastiani,non mi faccio cacciare da nessuno

(ANSA) - PESCARA, 20 FEB - "Siccome Pescara, purtroppo, è una piazza di quelle che dimentica presto, ho sempre detto che se c'è qualcuno meglio di Sebastiani, io sono disponibile. È chiaro che non mi lascio intimorire, non mi faccio cacciare da nessuno". Così il Presidente del Pescara Daniele Sebastiani intervenuto oggi a Tutti Convocati su Radio 24, all'indomani del 5-0 del Pescara sul Genoa. "Non è che adesso il Mister è arrivato e in un giorno ha cambiato chissà che cosa - ha aggiunto Sebastiani a Radio 24 - Forse qualcosa nella testa dei giocatori che si sono un pochettino liberati da quel blocco che avevano, perché Oddo secondo me ha fatto un bel lavoro sin dal primo giorno in cui ha preso la squadra in mano due anni fa. Non ci dimentichiamo che ha portato questa squadra a fare due finali play off, di cui una vinta e l'altra persa per una traversa, ha lanciato molti giovani, per cui io non rimpiango nulla''.

18:42Calcio: dito medio a tifosi,Ancelotti indagato rischia multa

(ANSA) - BERLINO, 20 FEB - Carlo Ancelotti rischia una multa per il dito medio mostrato ai tifosi dell'Hertha Berlino alla fine dell'incontro di sabato scorso, finito 1-1, con il pareggio raggiunto dai bavaresi al 96mo minuto. La commissione di controllo della federazione tedesca (Dfb) ha convocato l'allenatore italiano del Bayern Monaco per chiedergli conto del gesto. E la società bavarese ha detto in una nota che Ancelotti "risponderà naturalmente all'invito" della federazione. Il tecnico ha comunque già spiegato le ragioni della sua reazione: "Ho fatto quel gesto perché mi hanno sputato addosso", aveva detto dopo il turbolento incontro di sabato. E la federazione ha aperto infatti anche un'indagine nei confronti dell'Hertha Berlino proprio per i presunti sputi verso Ancelotti e verso il guardialinee Patrick Ittrich mentre rientravano negli spogliatoi.