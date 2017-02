Ultima ora

21:16Morta Kaci Five, numero 2 del Comitato per i Nobel

(ANSA) - HELSINKI, 20 FEB - E' morta all'età di 65 anni la presidente del comitato per il Nobel, Kaci Kullmann Five. Lo ha reso noto Olav Njolstad, direttore dell'istituto dei Nobel, precisando che Five è stata membro del comitato dal 2003 per poi divenirne chairwoman nel 2015. Malata di tumore era stata proprio lei ad annunciare l'anno scorso il Nobel per la Pace al presidente della Repubblica della Colombia Juan Manuel Santos. Purtroppo non riuscì a presenziare alla cerimonia per la sua malattia. Five è stata anche un modello per molte donne per la sua intensa attività politica. La premier norvegese Erna Solberg l'ha definita una "brava e forte persona". Era sposata e aveva due figli.

21:13Migranti: protesta contro Cie e ‘razzismo istituzionale’

(ANSA) - BOLOGNA, 20 FEB - Una cinquantina di persone, in gran parte migranti di origine africana, ha partecipato nel pomeriggio ad un presidio in Piazza Nettuno, a Bologna, per protestare 'contro la politica dei muri e delle espulsioni' e la riapertura dei Cie. "Veniamo accusati di vivere in alberghi pagati con i soldi degli italiani - spiegano i portavoce del Coordinamento Migranti - ma in realtà abbiamo aspettato in silenzio in centri di accoglienza che hanno arricchito le cooperative. Chi è uscito dal circuito dell'accoglienza si è ritrovato al gelo sotto i ponti, ma ha anche lottato per una casa". Durante la manifestazione sono stati esibiti cartelli e striscioni contro il 'razzismo istituzionale' che impedisce di diventare regolari, affissi anche alle pareti del cantiere che ricopre la statua del Netttuno. "Nessuno di noi crede più alla promessa dell'asilo e dell'accoglienza e se rimaniamo ancora in silenzio - hanno spiegato - non avremo mai il permesso che serve per vivere e muoverci liberamente in Italia e Europa". (ANSA).

21:04Mazze baseball per rapinare suv, Polizia ferma due ventenni

(ANSA) - NAPOLI, 20 FEB - La Polizia di Napoli ha fermato due giovani di 20 anni che la notte di sabato scorso, a bordo di una Fiat 500X, hanno inseguito una Land Rover Evoque, armati di mazze da baseball, per tentare di rubare la vettura. Durante il raid i giovani, insieme con altri tre complici in via di identificazione, hanno picchiato i passeggeri del suv e danneggiato la vettura. L'inseguimento è iniziato da via Caracciolo ed è proseguito fino a piazza della Repubblica dove è scattata l'aggressione con calci, pugni e con colpi di mazza da baseball. Il conducente della Land Rover è riuscito a divincolarsi e a fuggire, portando via la "chiave" che disabilita l'antifurto, impendendo al branco di impossessarsi della vettura. I giovani però hanno portato via un cellulare dall'auto. I due giovani, Luigi Giappone e Mirco D'Angelo, sono stati identificati con il contributo delle vittime e bloccati, all'alba nelle loro case, a Giugliano in Campania (Napoli) con l'accusa di rapina aggravata e porto abusivo di arma impropria.(ANSA).

20:58Usa: in residenza Jefferson apre stanza schiava sua amante

(ANSA) - WASHINGTON, 20 FEB - Sally Hemings, l'amante schiava di Thomas Jefferson, il terzo presidente degli Stati Uniti (1801-09), avrà il suo posto nella storia ufficiale di uno dei Padri Fondatori d'America: per la prima volta, la sua stanza nell'ala sud della magione dell'ex presidente sulle colline della Virginia verrà aperta al pubblico. Ai 440.000 visitatori che si recano a Monticello ogni anno verrà illustrato il ruolo della donna di colore nella vita di Jefferson, senza più nascondere le contraddizioni dell'uomo che nel 1776 scrisse le famose parole "Tutti gli uomini sono creati uguali". Padrone di più di 600 schiavi che lavoravano nella piantagione di Monticello, Jefferson ebbe sei figli con Sally Hemings. Ma la relazione, negata per secoli, fu confermata nel 1998 da documenti storici e da test del Dna, che dimostrarono una volta per tutte l'esistenza di discendenti di almeno quattro dei figli di Sally e Thomas.

20:50Stadio Roma: Grillo, troveremo soluzione migliore

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - "Stanno lavorando bene: si pensa al diritto all'ambiente e alla salute. Il posto ha dei problemi per l'ubicazione, per il suolo e per l'idrogeologia. Ci sono problemi, però li risolveremo e sarà la soluzione migliore per cittadini e luogo". Così Beppe Grillo uscendo dal Campidoglio dopo l'incontro con la sindaca Raggi sullo stadio della Roma. Il leader di M5S ha precisato che "non c'è ancora una decisione" sullo stadio.

20:49Calcio: Barcellona su Isco, Juventus e City alla finestra

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Florentino Perez e l'ambiente del Real Madrid sono convinti che, dietro al mancato rinnovo con i 'blancos' da parte di Isco ci sia il Barca. Lo scrive il Mundo deportivo, spiegando i dettagli del possibile divorzio del fantasista, che non riesce a trovare spazio. Il giornale rivela che, all'epoca della permanenza a Malaga, prima di firmare per il Madrid, il giocatore sarebbe stato avvicinato da Zubizarreta, all'epoca dirigente del Barcellona. Non è un mistero - scrive il giornale - che Isco da sempre sia nelle grazie del presidente del club blaugrana Bartomeu. Il contratto che lega Isco al Real scadrà nel 2018, ma il futuro del giocatore si decide a giugno. Anche perché, il fantasista chiede di potersi mettere in luce, per convincere il ct spagnolo Lopetegui a inserirlo nel gruppo che va a caccia della qualificazione per i Mondiali in Russia. A Isco sono interessati anche City e Juventus, visto che il giocatore potrebbe finire in una possibile operazione Dybala, che porterebbe l'argentino nella 'Casa Blanca'.(ANSA).

20:45Loris: Gup, la madre può reiterare delitto o tentare fuga

(ANSA) - CATANIA, 20 FEB - "Potrebbe fuggire" o "tornare a commettere un delitto della stessa specie per cui si procede". Per questo resta in carcere Veronica Panarello, condannata a 30 anni di reclusione, in primo grado, con l'accusa di avere ucciso, il 29 novembre 2014, il figlio Loris, di 8 anni, nella loro abitazione di Santa Croce Camerina, e di averne poi occultato il cadavere. Lo scrive il Gup Andrea Reale nerl rigettare la richiesta di arresti domiciliari avanzata dall' avvocato Francesco Villardita, ritenendo che "permangono i pericoli di fuga e di reiterazione del reato". Secondo il giudice "rimane attualissimo" il "concreto pericolo che l' imputata possa commettere gravi delitti con uso di mezzi di violenza personale" e "della stessa specie di quelli per cui si procede", alla luce, motiva il Gup, "delle modalità del fatto - di una gravità estrema trattandosi dell'omicidio del figlio di 8 anni con inusitata brutalità - e dell'intensità del dolo manifestato dalla donna nella concreta esecuzione dei reati".(ANSA).