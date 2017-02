Ultima ora

22:47Basket: Premi Reverberi, Della Valle miglior giocatore

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 20 FEB - Sono stati assegnati in serata a Montecavolo di Reggio Emilia i riconoscimenti del 31/o Premio Reverberi, kermesse della pallacanestro che quest'anno ha visto la presenza del ministro dello Sport Luca Lotti. "Per me è un battesimo per quanto riguarda il basket - ha detto il ministro - e sono felice di essere qui. Quello che vi posso dire è che ci impegneremo moltissimo affinché il connubio sport-scuola ed educazione, qui egregiamente rappresentato, progredisca nel migliore dei modi". I riconoscimenti dono un po' gli Oscar del basket italiano. Amedeo Della Valle della Grissin Bon Reggio Emilia ha vinto il premio come miglior giocatore per la stagione 2016: "Ringrazio chi ha pensato a me e sono orgoglioso di aver raggiunto questo traguardo", ha detto. Il compagno di squadra Rimantas Kaukenas ha ricevuto invece il premio 'Basket e solidarietà' per l'impegno profuso attraverso la sua fondazione benefica RKCharity Group.

22:15Gay: bufera su finanziamenti Unar, direttore si dimette

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - L'Unar, Ufficio antidiscriminazioni razziali della Presidenza del Consiglio, è nella bufera dopo le polemiche sui finanziamenti a un'associazioni gay scatenate da un servizio delle Iene, e il suo direttore, Francesco Spano, si è dimesso dopo un lungo colloquio a Palazzo Chigi. "Le dimissioni - si legge in una nota di P.Chigi- vogliono essere un segno di rispetto al ruolo e al lavoro che ha svolto e continua a svolgere l'Unar". A chiedere le dimissioni di Spano e la chiusura dell'Ufficio sono stati numerosi parlamentari. Nel servizio delle Iene, nel quale si accusa l'Unar di aver finanziato una associazione di omosessuali a cui fanno capo circoli nei quali si praticherebbe prostituzione maschile, e il direttore dell'Ufficio di essere socio di questa stessa associazione e dunque, secondo le accuse,in conflitto di interesse. Nel mirino l'associazione Anddos,che avrebbe ricevuto dall'Unar nel 2016 oltre 55mila euro.Palazzo Chigi "ha specificato che la procedura non é stata violata ma il bando é stato sospeso".

21:58F1: Wehrlein in dubbio per Melbourne, pronto Giovinazzi

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - La possibile defaillance di Pascal Wehrlein nel primo Gp della F1 2017 in Australia potrebbe aprire le porte al ritorno di un pilota italiano in Formula 1 dopo ben sei anni. Se, come sostiene l'indiscrezione del portale tedesco Auto Motor und Sport, il driver tedesco della Sauber non riuscisse a guarire in tempo per il Gran Premio di Melbourne del 26 marzo dall'infortunio capitatogli durante la Race of Champions, l'ingresso per la prima volta nel Circus per il pugliese Antonio Giovinazzi si tramuterebbe da sogno a realtà. Il pilota tedesco salterà i primi test invernali a Montmelò la prossima settimana e probabilmente anche la seconda sessione di collaudi prima del via della stagione all'Albert Park. Un sogno che potrebbe diventare realtà per il 23enne di Martina Franca che guiderà la Sauber, presentata oggi, nei test che partiranno lunedì prossimo sulla pista vicino a Barcellona. Jarno Trulli e Vitantonio Liuzzi sono stati gli ultimi due piloti italiani a essere in griglia di partenza in F1 nel 2011

21:49Nepal: in maggio le elezioni locali

(ANSA) - KATHMANDU, 20 FEB - Il governo del Nepal ha annunciato, dopo anni di rinvii, che in maggio si terranno le prime elezioni in comuni e consigli di villaggio degli ultimi 20 anni. Nel dare l'annuncio, il ministro per le foreste di Kathmandu, Shanker Bhandari, ha aggiunto che il voto si terrà in un'unica giornata, auspicando che nessuno boicotti il voto, il primo per i comuni dal 1997. Diversi gruppi etnici, che si sentono discriminati, chiedono che prima di votare venga emendata la costituzione nazionale del 2015, minacciando, in caso contrario, di non partecipare.

21:49A compagnia aerea 12 mln senza appalto, a giudizio Di Paola

(ANSA) - BARI, 20 FEB - Il gup di Bari ha rinviato a giudizio per abuso d'ufficio quattro persone, tra cui l'allora amministratore unico di Aeroporti di Puglia Domenico Di Paola, per aver "intenzionalmente procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale" alla compagnia aerea Darwin Airline, affidandole, senza appalto, contributi pubblici per circa 12 milioni per l'avviamento e la gestione di tre nuove rotte dall'aeroporto 'Gino Lisa' di Foggia. Saranno processati anche Marco Franchini e Patrizio Summa, direttore generale e direttore amministrativo di AdP, Antonio Enrico Ponzo, dirigente del settore programmazione della Regione Puglia. Prosciolto da ogni accusa l'imprenditore Fabio Parini, AD di Darwin Airline. Il gup ha inoltre dichiarato il non luogo a procedere per prescrizione nei confronti di Di Paola, Summa e Ponzo con riferimento alla vicenda gemella relativa a contributi per 13,8 milioni concessi alla compagnia Myair.com.

21:44Siria: incontro Erdogan-McCain ad Ankara

(ANSAmed) - ISTANBUL, 20 FEB - Il presidente della Commissione forze armate del Senato Usa ed ex candidato repubblicano alla Casa Bianca, John McCain, ha incontrato oggi ad Ankara il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il premier Binali Yildirim. Secondo quanto riferiscono media locali, al centro del colloquio con Erdogan, durato quasi un'ora e mezza, c'è stata la situazione del conflitto in Siria, di cui le autorità turche e americane hanno discusso in diverse occasioni dall'inizio dell'amministrazione di Donald Trump. Ankara si è detta pronta a un'operazione congiunta con la Coalizione internazionale a guida Usa per strappare all'Isis la sua 'capitale' in Siria, Raqqa, a condizione di escludere i curdi-siriani del Pyd, che Washington continua ad appoggiare nella lotta al Califfato.

21:35Calcio: Genoa, domani primo allenamento per Mandorlini

(ANSA) - GENOVA, 20 FEB - Domani pomeriggio Andrea Mandorlini guiderà il primo allenamento da allenatore del Genoa. Dopo il giorno di riposo della squadra, che Mandorlini ha trascorso interamente nel centro sportivo Signorini, per conoscere la struttura e prendere contatto con la nuova realtà, è stata confermata la ripresa degli allenamenti nel centro sportivo, in vista della sfida contro il Bologna domenica prossima sul terreno dello stadio Ferraris. Il nuovo tecnico, che ha firmato un contratto di un anno e mezzo, sarà presentato ufficialmente nei prossimi giorni.