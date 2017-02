Pubblicato il 20 febbraio 2017 da ansa

ROMA. – Il caos nel Pd ridà vigore al centrodestra dove, soprattutto da parte di Forza Italia, si levano appelli al ricompattamento per “tornare a vincere” e – come sottolinea Maurizio Gasparri – per “proporre una vera alternativa di governo sui temi concreti dal lavoro all’ immigrazione”. Guai perdere questa “opportunità”, dicono in coro gli azzurri, mentre Renato Brunetta fa sapere che Silvio Berlusconi sta lavorando ad un centrodestra unito, “sia per quanto riguarda il programma, sia per quanto riguarda la sintesi tra le varie anime che esistono all’interno del centrodestra”.

In Forza Italia sono convinti che il Cavaliere sia l’unico in grado di ripetere il “miracolo” di una rimonta elettorale. E lo stesso Berlusconi ha già fatto sapere che intende sacrificarsi ancora una volta per guidare in prima persona il partito (e anche un’eventuale coalizione). E infatti ancora una volta ha smentito le indiscrezioni giornalistiche secondo cui avrebbe avuto l’intenzione di mettere in pista nuovi “leader” come il leghista Luca Zaia attuale governatore del Veneto. “Non è assolutamente vero”, hanno fatto sapere dal quartier generale azzurro.

Sul versante delle alleanze, però, il centrodestra appare in alto mare. Il rapporto con Matteo Salvini è sempre teso. Infatti è arrivata la doccia fredda del leader leghista che prima ha detto che se si andasse al voto in questi giorni non farebbe alcuna alleanza con il Cav. Poi, in una successiva dichiarazione, ha ammorbidito i toni ma ha posto delle condizioni ferree: sarei anche felice di fare un accordo con Berlusconi, ma sui programmi si vuole chiarezza e poi dico no “se si imbarcano i Cicchitto e gli Alfano”.

Il fatto è che attualmente Lega e FI si equivalgono per peso elettorale (entrambi vengono dati attorno al 13%) e la lotta per la leadership si fa sempre più feroce. E anche Giorgia Meloni leader di FdI al momento non si sbilancia e dice che per ora “nessuna alleanza è scontata”.

Ma in pista, sul versante della “destra-destra”, si è affacciata una nuova realtà cui Berlusconi guarda con molto interesse se non altro per tentare di disinnescare Salvini e Meloni: il Movimento nazionale Sovranista di Francesco Storace e Gianni Alemanno.